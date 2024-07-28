https://ria.ru/20240728/ataka-1962467499.html

При атаке дрона на жилой дом в Курской области пострадала женщина

При атаке дрона на жилой дом в Курской области пострадала женщина - РИА Новости, 28.07.2024

При атаке дрона на жилой дом в Курской области пострадала женщина

Украинский коптер сбросил ночью взрывное устройство на жилой дом в городе Суджа Курской области, пострадала женщина, она доставлена в больницу, сообщил врио... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T08:38

2024-07-28T08:38

2024-07-28T08:38

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинский коптер сбросил ночью взрывное устройство на жилой дом в городе Суджа Курской области, пострадала женщина, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ПВО ночью перехватила и уничтожила два БПЛА над Курской областью. "В Судже с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на жилой дом. Ранена местная жительница. Она доставлена в Суджанскую районную больницу, где ей оказана медицинская помощь", - написал он. Помимо этого, в результате падения обломков сбитого БПЛА возник пожар в посёлке Медвенка Медвенского района, никто не пострадал, возгорание потушено.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

курская область

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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)