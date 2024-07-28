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При атаке дрона на жилой дом в Курской области пострадала женщина - РИА Новости, 28.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:38 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/ataka-1962467499.html
При атаке дрона на жилой дом в Курской области пострадала женщина
При атаке дрона на жилой дом в Курской области пострадала женщина - РИА Новости, 28.07.2024
При атаке дрона на жилой дом в Курской области пострадала женщина
Украинский коптер сбросил ночью взрывное устройство на жилой дом в городе Суджа Курской области, пострадала женщина, она доставлена в больницу, сообщил врио... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T08:38
2024-07-28T08:38
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинский коптер сбросил ночью взрывное устройство на жилой дом в городе Суджа Курской области, пострадала женщина, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ПВО ночью перехватила и уничтожила два БПЛА над Курской областью. "В Судже с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на жилой дом. Ранена местная жительница. Она доставлена в Суджанскую районную больницу, где ей оказана медицинская помощь", - написал он. Помимо этого, в результате падения обломков сбитого БПЛА возник пожар в посёлке Медвенка Медвенского района, никто не пострадал, возгорание потушено.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
При атаке дрона на жилой дом в Курской области пострадала женщина

Смирнов: при атаке дрона на жилой дом в курской Судже пострадала женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинский коптер сбросил ночью взрывное устройство на жилой дом в городе Суджа Курской области, пострадала женщина, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ПВО ночью перехватила и уничтожила два БПЛА над Курской областью.
"В Судже с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на жилой дом. Ранена местная жительница. Она доставлена в Суджанскую районную больницу, где ей оказана медицинская помощь", - написал он.
Помимо этого, в результате падения обломков сбитого БПЛА возник пожар в посёлке Медвенка Медвенского района, никто не пострадал, возгорание потушено.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьАлексей Смирнов (политик)
 
 
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