https://ria.ru/20240727/vsu-1962338095.html

В России от действий ВСУ с января 2024 года погибли 40 детей

В России от действий ВСУ с января 2024 года погибли 40 детей - РИА Новости, 27.07.2024

В России от действий ВСУ с января 2024 года погибли 40 детей

С начала года не менее 40 детей погибли на территории России от действий украинской армии, еще 143 ребенка ранены, заявил РИА Новости посол по особым поручениям РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T09:34

2024-07-27T09:34

2024-07-27T10:59

специальная военная операция на украине

донбасс

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 27 июл — РИА Новости. С начала года не менее 40 детей погибли на территории России от действий украинской армии, еще 143 ребенка ранены, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Начав творить беззаконие и детоубийство десять лет назад, киевские каратели совершают преступления и сейчас. С января 2024 года в результате обстрелов киевским режимом гражданской инфраструктуры на территории Российской Федерации погибли как минимум 40 детей, ранения различной степени тяжести получили 143 ребенка", — сказал он.Мирошник добавил, что в ДНР и ЛНР с 2014 года из-за преступлений киевского режима погибли не менее 304 детей, пострадали — 1120, а более 120 тысяч детей в прифронтовой зоне ущемлены в правах на образование и здравоохранение.Он выразил уверенность, что все виновные понесут наказание."За смерть и кровь каждого ребенка, ставшего жертвой украинских извергов, они заплатят сполна. От идеологов и главарей, призывавших резать русских детей, до карателя, нажимавшего курок или кнопку "пуск", — заявил посол.Двадцать седьмого июля в ДНР отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Эту памятную дату установили в 2022 году, чтобы увековечить память детей, погибших на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.

https://radiosputnik.ru/20240711/shebekino-1959101682.html

донбасс

россия

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донбасс, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины