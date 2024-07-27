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В России от действий ВСУ с января 2024 года погибли 40 детей - РИА Новости, 27.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:34 27.07.2024 (обновлено: 10:59 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/vsu-1962338095.html
В России от действий ВСУ с января 2024 года погибли 40 детей
В России от действий ВСУ с января 2024 года погибли 40 детей - РИА Новости, 27.07.2024
В России от действий ВСУ с января 2024 года погибли 40 детей
С начала года не менее 40 детей погибли на территории России от действий украинской армии, еще 143 ребенка ранены, заявил РИА Новости посол по особым поручениям РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T09:34
2024-07-27T10:59
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 27 июл — РИА Новости. С начала года не менее 40 детей погибли на территории России от действий украинской армии, еще 143 ребенка ранены, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. &quot;Начав творить беззаконие и детоубийство десять лет назад, киевские каратели совершают преступления и сейчас. С января 2024 года в результате обстрелов киевским режимом гражданской инфраструктуры на территории Российской Федерации погибли как минимум 40 детей, ранения различной степени тяжести получили 143 ребенка&quot;, — сказал он.Мирошник добавил, что в ДНР и ЛНР с 2014 года из-за преступлений киевского режима погибли не менее 304 детей, пострадали — 1120, а более 120 тысяч детей в прифронтовой зоне ущемлены в правах на образование и здравоохранение.Он выразил уверенность, что все виновные понесут наказание."За смерть и кровь каждого ребенка, ставшего жертвой украинских извергов, они заплатят сполна. От идеологов и главарей, призывавших резать русских детей, до карателя, нажимавшего курок или кнопку "пуск", — заявил посол.Двадцать седьмого июля в ДНР отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Эту памятную дату установили в 2022 году, чтобы увековечить память детей, погибших на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.
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донбасс, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В России от действий ВСУ с января 2024 года погибли 40 детей

Мирошник: от действий ВСУ в России с января 2024 года погибли 40 детей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкУчастник акции в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве
Участник акции в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Участник акции в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве
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ЛУГАНСК, 27 июл — РИА Новости. С начала года не менее 40 детей погибли на территории России от действий украинской армии, еще 143 ребенка ранены, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«

"Начав творить беззаконие и детоубийство десять лет назад, киевские каратели совершают преступления и сейчас. С января 2024 года в результате обстрелов киевским режимом гражданской инфраструктуры на территории Российской Федерации погибли как минимум 40 детей, ранения различной степени тяжести получили 143 ребенка", — сказал он.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Захарова назвала намеренным терактом атаку дрона ВСУ на детей в Шебекине
11 июля, 22:17
Мирошник добавил, что в ДНР и ЛНР с 2014 года из-за преступлений киевского режима погибли не менее 304 детей, пострадали — 1120, а более 120 тысяч детей в прифронтовой зоне ущемлены в правах на образование и здравоохранение.
Он выразил уверенность, что все виновные понесут наказание.
"За смерть и кровь каждого ребенка, ставшего жертвой украинских извергов, они заплатят сполна. От идеологов и главарей, призывавших резать русских детей, до карателя, нажимавшего курок или кнопку "пуск", — заявил посол.
Двадцать седьмого июля в ДНР отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Эту памятную дату установили в 2022 году, чтобы увековечить память детей, погибших на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.
Акция в память о погибших детях Донбасса в Москве
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

День памяти детей — жертв войны в Донбассе отмечается 27 июля.

Участница акции в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве

День памяти детей — жертв войны в Донбассе отмечается 27 июля.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Его цель — увековечить память детей, погибших с 2014 года под огнем украинских военизированных формирований.

Участники акции в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве

Его цель — увековечить память детей, погибших с 2014 года под огнем украинских военизированных формирований.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Траурные акции проходят по всей стране.

Участник акции в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве

Траурные акции проходят по всей стране.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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3 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В Москве более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память детей Донбасса.

Участники акции в память о погибших детях Донбасса с портретами детей, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, у посольства Великобритании в Москве

В Москве более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память детей Донбасса.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

На фото: заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова и член комитета Совфеда по международным делам Наталья Никонорова во время акции у американского посольства в Москве.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова и член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова во время акции в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве

На фото: заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова и член комитета Совфеда по международным делам Наталья Никонорова во время акции у американского посольства в Москве.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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5 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Акции прошли у 13 дипмиссий недружественных стран: США, Германии, Великобритании, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Франции, Чехии, Греции и Финляндии.

Участники акции в память о погибших детях Донбасса с портретами детей, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, у посольства США в Москве

Акции прошли у 13 дипмиссий недружественных стран: США, Германии, Великобритании, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Франции, Чехии, Греции и Финляндии.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

С 2014 года в Донбассе погибли более 280 детей.

Участники акции в память о погибших детях Донбасса с портретами детей, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, у посольства США в Москве

С 2014 года в Донбассе погибли более 280 детей.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Военная агрессия Украины против населения ДНР привела к ранениям и увечьям у 730 несовершеннолетних.

Возложение цветов к мемориалу в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве

Военная агрессия Украины против населения ДНР привела к ранениям и увечьям у 730 несовершеннолетних.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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8 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Участники акции возложили к списку с именами жертв цветы у посольства США в Москве.

Мемориал в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве

Участники акции возложили к списку с именами жертв цветы у посольства США в Москве.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 9

День памяти детей — жертв войны в Донбассе отмечается 27 июля.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Его цель — увековечить память детей, погибших с 2014 года под огнем украинских военизированных формирований.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Траурные акции проходят по всей стране.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
3 из 9

В Москве более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память детей Донбасса.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова и член комитета Совфеда по международным делам Наталья Никонорова во время акции у американского посольства в Москве.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Акции прошли у 13 дипмиссий недружественных стран: США, Германии, Великобритании, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Франции, Чехии, Греции и Финляндии.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 9

С 2014 года в Донбассе погибли более 280 детей.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Военная агрессия Украины против населения ДНР привела к ранениям и увечьям у 730 несовершеннолетних.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Участники акции возложили к списку с именами жертв цветы у посольства США в Москве.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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