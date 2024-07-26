https://ria.ru/20240726/deti-1962095725.html

Акция в память о погибших детях Донбасса в Москве

Акция в память о погибших детях Донбасса в Москве - РИА Новости, 26.07.2024

Акция в память о погибших детях Донбасса в Москве

С начала карательной операции Киева на Донбассе погибло более 280 детей. Кадры акций памяти — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T14:18

2024-07-26T14:18

2024-07-26T14:18

фото

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С начала карательной операции Киева на Донбассе погибло более 280 детей. Кадры акций памяти — в фотоленте Ria.ru.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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