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Акция в память о погибших детях Донбасса в Москве - РИА Новости, 26.07.2024
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14:18 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/deti-1962095725.html
Акция в память о погибших детях Донбасса в Москве
Акция в память о погибших детях Донбасса в Москве - РИА Новости, 26.07.2024
Акция в память о погибших детях Донбасса в Москве
С начала карательной операции Киева на Донбассе погибло более 280 детей. Кадры акций памяти — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:18
2024-07-26T14:18
фото
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С начала карательной операции Киева на Донбассе погибло более 280 детей. Кадры акций памяти — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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353
60
353
60
фото, фото
Фото

Акция в память о погибших детях Донбасса в Москве

Читать ria.ru в
С начала карательной операции Киева на Донбассе погибло более 280 детей. Кадры акций памяти — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

День памяти детей-жертв войны в Донбассе отмечается 27 июля.

Участница акции в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве

День памяти детей-жертв войны в Донбассе отмечается 27 июля.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Его цель — увековечить память детей, погибших с 2014 года под огнем украинских военизированных формирований.

Участники акции в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве

Его цель — увековечить память детей, погибших с 2014 года под огнем украинских военизированных формирований.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Траурные акции проходят по всей стране.

Участник акции в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве

Траурные акции проходят по всей стране.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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3 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В Москве более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память детей Донбасса.

Участники акции в память о погибших детях Донбасса с портретами детей, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, у посольства Великобритании в Москве

В Москве более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память детей Донбасса.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

На фото: заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова и член комитета Совфеда по международным делам Наталья Никонорова во время акции у американского посольства в Москве.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова и член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова во время акции в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве

На фото: заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова и член комитета Совфеда по международным делам Наталья Никонорова во время акции у американского посольства в Москве.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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5 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Акции прошли у 13 дипмиссий недружественных стран: США, Германии, Великобритании, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Франции, Чехии, Греции и Финляндии.

Участники акции в память о погибших детях Донбасса с портретами детей, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, у посольства США в Москве

Акции прошли у 13 дипмиссий недружественных стран: США, Германии, Великобритании, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Франции, Чехии, Греции и Финляндии.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

С 2014 года в Донбассе погибли более 280 детей.

Участники акции в память о погибших детях Донбасса с портретами детей, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, у посольства США в Москве

С 2014 года в Донбассе погибли более 280 детей.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Военная агрессия Украины против населения ДНР привела к ранениям и увечьям у 730 несовершеннолетних.

Возложение цветов к мемориалу в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве

Военная агрессия Украины против населения ДНР привела к ранениям и увечьям у 730 несовершеннолетних.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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8 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Участники акции возложили к списку с именами жертв цветы у посольства США в Москве.

Мемориал в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве

Участники акции возложили к списку с именами жертв цветы у посольства США в Москве.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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