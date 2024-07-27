Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о возможной встрече Эрдогана и Асада в августе - РИА Новости, 27.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 27.07.2024 (обновлено: 10:34 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/vstrecha-1962346212.html
СМИ сообщили о возможной встрече Эрдогана и Асада в августе
СМИ сообщили о возможной встрече Эрдогана и Асада в августе - РИА Новости, 27.07.2024
СМИ сообщили о возможной встрече Эрдогана и Асада в августе
Первая за более чем десять лет встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с сирийским президентом Башаром Асадом может состояться в течение августа на... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T10:30
2024-07-27T10:34
в мире
турция
сирия
башар асад
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959090074_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_3918b1c40179f4c3910191e049200ba6.jpg
СТАМБУЛ, 27 июл - РИА Новости. Первая за более чем десять лет встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с сирийским президентом Башаром Асадом может состояться в течение августа на пограничном КПП, утверждает близкая к правительству Турции газета Türkiye. "Источники в Анкаре сообщили, что встреча может состояться в любой момент... Первым вариантом для встречи Эрдогана с Асадом был Ирак, но сейчас Анкара предпочитает провести встречу на КПП Касаб\Яйладагы на границе Турции с Сирией. Процесс продвигается очень быстро, совместная фотография двух лидеров может появиться в течение августа", - пишет газета. По данным источников газеты, управления разведки двух стран провели как минимум три встречи за июль в рамках усилий по нормализации отношений. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в среду, что работает над организацией встречи Эрдогана с Асадом, но говорить о чем-то конкретном пока преждевременно. Россия, как и другие страны, заинтересована в налаживании отношений Турции и Сирии, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готовится ли Москва к встрече турецкого президента Тайипа Эрдогана с его сирийским коллегой Башаром Асадом. Асад заявил 15 июля, что готов к встрече со своим турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским национальным интересам. Ранее Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан определяет с коллегами план по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии. Президент Турции сообщил, что Фидан уполномочен организовать его встречу с Асадом, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года.
https://ria.ru/20240708/vstrecha-1958385957.html
https://ria.ru/20240714/turtsija-1959616361.html
турция
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959090074_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_a1e961029831dee25f67f8d94c77706f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сирия, башар асад, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан
В мире, Турция, Сирия, Башар Асад, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан
СМИ сообщили о возможной встрече Эрдогана и Асада в августе

Trkiye: первая за десять лет встреча Эрдогана и Асада может состояться в августе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 27 июл - РИА Новости. Первая за более чем десять лет встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с сирийским президентом Башаром Асадом может состояться в течение августа на пограничном КПП, утверждает близкая к правительству Турции газета Türkiye.
"Источники в Анкаре сообщили, что встреча может состояться в любой момент... Первым вариантом для встречи Эрдогана с Асадом был Ирак, но сейчас Анкара предпочитает провести встречу на КПП Касаб\Яйладагы на границе Турции с Сирией. Процесс продвигается очень быстро, совместная фотография двух лидеров может появиться в течение августа", - пишет газета.
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Эксперт оценил шансы на встречу Эрдогана и Асада
8 июля, 23:48
По данным источников газеты, управления разведки двух стран провели как минимум три встречи за июль в рамках усилий по нормализации отношений.
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в среду, что работает над организацией встречи Эрдогана с Асадом, но говорить о чем-то конкретном пока преждевременно.
Россия, как и другие страны, заинтересована в налаживании отношений Турции и Сирии, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готовится ли Москва к встрече турецкого президента Тайипа Эрдогана с его сирийским коллегой Башаром Асадом.
Асад заявил 15 июля, что готов к встрече со своим турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским национальным интересам.
Ранее Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан определяет с коллегами план по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии. Президент Турции сообщил, что Фидан уполномочен организовать его встречу с Асадом, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года.
Турецкий пост наблюдения на границе с Сирией в окрестностях сирийского города Мааррат-эн-Нууман - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Турция надеется на помощь России и Ирана в организации переговоров с Сирией
14 июля, 18:11
 
В миреТурцияСирияБашар АсадРеджеп Тайип ЭрдоганХакан Фидан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала