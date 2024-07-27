СМИ сообщили о возможной встрече Эрдогана и Асада в августе
Trkiye: первая за десять лет встреча Эрдогана и Асада может состояться в августе
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
СТАМБУЛ, 27 июл - РИА Новости. Первая за более чем десять лет встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с сирийским президентом Башаром Асадом может состояться в течение августа на пограничном КПП, утверждает близкая к правительству Турции газета Türkiye.
"Источники в Анкаре сообщили, что встреча может состояться в любой момент... Первым вариантом для встречи Эрдогана с Асадом был Ирак, но сейчас Анкара предпочитает провести встречу на КПП Касаб\Яйладагы на границе Турции с Сирией. Процесс продвигается очень быстро, совместная фотография двух лидеров может появиться в течение августа", - пишет газета.
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По данным источников газеты, управления разведки двух стран провели как минимум три встречи за июль в рамках усилий по нормализации отношений.
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в среду, что работает над организацией встречи Эрдогана с Асадом, но говорить о чем-то конкретном пока преждевременно.
Россия, как и другие страны, заинтересована в налаживании отношений Турции и Сирии, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готовится ли Москва к встрече турецкого президента Тайипа Эрдогана с его сирийским коллегой Башаром Асадом.
Асад заявил 15 июля, что готов к встрече со своим турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским национальным интересам.
Ранее Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан определяет с коллегами план по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии. Президент Турции сообщил, что Фидан уполномочен организовать его встречу с Асадом, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года.