https://ria.ru/20240727/vstrecha-1962346212.html

СМИ сообщили о возможной встрече Эрдогана и Асада в августе

СМИ сообщили о возможной встрече Эрдогана и Асада в августе - РИА Новости, 27.07.2024

СМИ сообщили о возможной встрече Эрдогана и Асада в августе

Первая за более чем десять лет встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с сирийским президентом Башаром Асадом может состояться в течение августа на... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T10:30

2024-07-27T10:30

2024-07-27T10:34

в мире

турция

сирия

башар асад

реджеп тайип эрдоган

хакан фидан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959090074_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_3918b1c40179f4c3910191e049200ba6.jpg

СТАМБУЛ, 27 июл - РИА Новости. Первая за более чем десять лет встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с сирийским президентом Башаром Асадом может состояться в течение августа на пограничном КПП, утверждает близкая к правительству Турции газета Türkiye. "Источники в Анкаре сообщили, что встреча может состояться в любой момент... Первым вариантом для встречи Эрдогана с Асадом был Ирак, но сейчас Анкара предпочитает провести встречу на КПП Касаб\Яйладагы на границе Турции с Сирией. Процесс продвигается очень быстро, совместная фотография двух лидеров может появиться в течение августа", - пишет газета. По данным источников газеты, управления разведки двух стран провели как минимум три встречи за июль в рамках усилий по нормализации отношений. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в среду, что работает над организацией встречи Эрдогана с Асадом, но говорить о чем-то конкретном пока преждевременно. Россия, как и другие страны, заинтересована в налаживании отношений Турции и Сирии, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готовится ли Москва к встрече турецкого президента Тайипа Эрдогана с его сирийским коллегой Башаром Асадом. Асад заявил 15 июля, что готов к встрече со своим турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским национальным интересам. Ранее Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан определяет с коллегами план по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии. Президент Турции сообщил, что Фидан уполномочен организовать его встречу с Асадом, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года.

https://ria.ru/20240708/vstrecha-1958385957.html

https://ria.ru/20240714/turtsija-1959616361.html

турция

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, сирия, башар асад, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан