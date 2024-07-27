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Врач предупредил об опасности алкоголя на пляже
Врач предупредил об опасности алкоголя на пляже - РИА Новости, 27.07.2024
Врач предупредил об опасности алкоголя на пляже
Обильный пикник и алкоголь на пляже в жару нагружают организм и могут привести к проблемам со здоровьем, кроме того, опасно засыпать на пляже, сообщил РИА... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T03:11
2024-07-27T03:11
2024-07-27T04:40
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Обильный пикник и алкоголь на пляже в жару нагружают организм и могут привести к проблемам со здоровьем, кроме того, опасно засыпать на пляже, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. "Прежде всего для купания и отдыха на пляже следует выбирать время до 10-11 утра и после 16-17 часов вечера, когда солнце не такое активное. Купайтесь в проверенных и приспособленных для этого водоемах. Не рекомендовано длительно находиться под прямыми солнечными лучами и в воде, и на берегу. Особенно опасно засыпать на пляже", - рассказал Тяжельников. По его словам, на пляже необходимо пользоваться защитными средствами от солнца и надевать головные уборы. В воду следует заходить постепенно, давая организму время на адаптацию, при этом не следует долго находиться в воде. Если у человека проявился озноб, значит он переохладился. "Собираясь на пляж, берите с собой больше воды и регулярно пейте небольшими порциями. Не принимайте на пляже алкоголь, так как в жару он нарушает терморегуляцию, нагружает сердечно-сосудистую систему, способствует выведению жидкости из организма. Также не стоит устраивать обильный пикник на пляже, что дополнительно даст нагрузку на организм. Если хотите перекусить, то выбирайте легкую пищу: овощи, фрукты, ягоды", - рассказал врач. Собеседник агентства добавил, что при ухудшении состояния, а именно головной боли, головокружении, учащенном пульсе, тошноте, следует сразу уходить в тень и принимать меры к охлаждению. "Уходите с пляжа в сухой одежде. Длительное пребывание в мокрой купальной одежде может привести к проблемам со здоровьем", - заключил Тяжельников.
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общество, москва, андрей тяжельников, здоровье - общество
Общество, Москва, Андрей Тяжельников, Здоровье - Общество
Врач предупредил об опасности алкоголя на пляже
Врач Тяжельников: алкоголь в жару может привести к проблемам со здоровьем
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Обильный пикник и алкоголь на пляже в жару нагружают организм и могут привести к проблемам со здоровьем, кроме того, опасно засыпать на пляже, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Прежде всего для купания и отдыха на пляже следует выбирать время до 10-11 утра и после 16-17 часов вечера, когда солнце не такое активное. Купайтесь в проверенных и приспособленных для этого водоемах. Не рекомендовано длительно находиться под прямыми солнечными лучами и в воде, и на берегу. Особенно опасно засыпать на пляже", - рассказал Тяжельников.
По его словам, на пляже необходимо пользоваться защитными средствами от солнца и надевать головные уборы. В воду следует заходить постепенно, давая организму время на адаптацию, при этом не следует долго находиться в воде. Если у человека проявился озноб, значит он переохладился.
"Собираясь на пляж, берите с собой больше воды и регулярно пейте небольшими порциями. Не принимайте на пляже алкоголь, так как в жару он нарушает терморегуляцию, нагружает сердечно-сосудистую систему, способствует выведению жидкости из организма. Также не стоит устраивать обильный пикник на пляже, что дополнительно даст нагрузку на организм. Если хотите перекусить, то выбирайте легкую пищу: овощи, фрукты, ягоды", - рассказал врач.
Собеседник агентства добавил, что при ухудшении состояния, а именно головной боли, головокружении, учащенном пульсе, тошноте, следует сразу уходить в тень и принимать меры к охлаждению.
"Уходите с пляжа в сухой одежде. Длительное пребывание в мокрой купальной одежде может привести к проблемам со здоровьем", - заключил Тяжельников.