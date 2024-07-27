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На водоемах в России погибли десять человек за сутки - РИА Новости, 27.07.2024
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08:26 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/vodoemy-1962328131.html
На водоемах в России погибли десять человек за сутки
На водоемах в России погибли десять человек за сутки - РИА Новости, 27.07.2024
На водоемах в России погибли десять человек за сутки
Десять человек, в том числе один ребенок, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T08:26
2024-07-27T08:26
происшествия
россия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Десять человек, в том числе один ребенок, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС в Telegram-канале. "Десять человек, в том числе ребенок, погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в публикации. Один из случаев произошел в В Чеченской Республике, там утонули два подростка 14 и 15 лет, они купались в запрещенном для этого месте, водолазы вытащили тело старшего парня, поиски второго продолжаются. Кроме того, в Санкт-Петербурге утонули два человека. Трое молодых людей плавали в реке Кузьминка на надувном матрасе, который сдулся в 15 метрах от берега. Один человек смог выбраться на сушу, тела двоих достали спасатели.
https://ria.ru/20240714/kupanie-1959506461.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На водоемах в России погибли десять человек за сутки

В России на водоемах за сутки погибли десять человек, в том числе один ребенок

© РИА Новости / Руслан КривобокТабличка "Купаться запрещено"
Табличка Купаться запрещено - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Табличка "Купаться запрещено". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Десять человек, в том числе один ребенок, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС в Telegram-канале.
"Десять человек, в том числе ребенок, погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в публикации.
Один из случаев произошел в В Чеченской Республике, там утонули два подростка 14 и 15 лет, они купались в запрещенном для этого месте, водолазы вытащили тело старшего парня, поиски второго продолжаются.
Кроме того, в Санкт-Петербурге утонули два человека. Трое молодых людей плавали в реке Кузьминка на надувном матрасе, который сдулся в 15 метрах от берега. Один человек смог выбраться на сушу, тела двоих достали спасатели.
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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