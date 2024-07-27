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На водоемах в России погибли десять человек за сутки

На водоемах в России погибли десять человек за сутки - РИА Новости, 27.07.2024

На водоемах в России погибли десять человек за сутки

Десять человек, в том числе один ребенок, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T08:26

2024-07-27T08:26

2024-07-27T08:26

происшествия

россия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Десять человек, в том числе один ребенок, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС в Telegram-канале. "Десять человек, в том числе ребенок, погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в публикации. Один из случаев произошел в В Чеченской Республике, там утонули два подростка 14 и 15 лет, они купались в запрещенном для этого месте, водолазы вытащили тело старшего парня, поиски второго продолжаются. Кроме того, в Санкт-Петербурге утонули два человека. Трое молодых людей плавали в реке Кузьминка на надувном матрасе, который сдулся в 15 метрах от берега. Один человек смог выбраться на сушу, тела двоих достали спасатели.

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россия

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происшествия, россия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)