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"Опасные профессии". Мобилизация на Украине породила неожиданный феномен - РИА Новости, 27.07.2024
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08:00 27.07.2024 (обновлено: 08:03 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/ukraina-1961990136.html
"Опасные профессии". Мобилизация на Украине породила неожиданный феномен
"Опасные профессии". Мобилизация на Украине породила неожиданный феномен - РИА Новости, 27.07.2024
"Опасные профессии". Мобилизация на Украине породила неожиданный феномен
Агрессивная мобилизация поставила под удар украинский бизнес: некому выполнять традиционно мужскую работу. А женщины спасать экономику страны не спешат. Как... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T08:00
2024-07-27T08:03
украина
киев
валерий залужный
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Захар Андреев. Агрессивная мобилизация поставила под удар украинский бизнес: некому выполнять традиционно мужскую работу. А женщины спасать экономику страны не спешат. Как Киев пытается выйти из ситуации — в материале РИА Новости.Опустошительные мерыУкраинское руководство не сообщает, сколько человек намерено призвать. По данным СМИ, экс-главком ВСУ Валерий Залужный просил 500 тысяч новобранцев. В Раде называют более низкие цифры: до 120 тысяч. Но рынок труда теряет в разы больше — миллионы мужчин пытаются тем или иным способом избежать призыва. Добровольцев же на Украине давно не осталось.Одни бегут из страны, вторые скрываются, третьи правдами и неправдами получают бронь. При этом список профессий, представителям которых дают отсрочку, не раз подвергался критике: важных для экономики специалистов (например, водителей) забирают на войну, при этом освобождают от армии всех сотрудников существующих на западные деньги НКО. Как правило, такие организации занимаются исследованием общественного мнения. То есть, прозападный социолог для Киева важнее, чем дальнобойщик. В мае выдали бронь даже букмекерской конторе, но это вызвало резонанс, и решение отменили.С 18 мая, когда закон об ужесточении мобилизации вступил в силу, мужчины начали бросать “опасные” профессии. Водители перестали выходить на работу: не раз их коллег забирали представители территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Так, количество таксистов в некоторых компаниях сократилось на 80 процентов. Те, кто остались, избегают дневной смены и выходят только в ночную, чтобы не встретиться с военкомами. Некоторые перевозчики выпускают на рейсы сотрудников младше 25 и старше 60 — люди этого возраста мобилизации не подлежат. Страдают и клиенты: рост цен на такси в Киеве достигает 30 процентов.Более или менее острый дефицит испытывают пассажирские и логистические компании, в том числе “Новая почта”. Некому водить автобусы и доставлять посылки. Даже у скорой помощи проблемы.Женщины не спасутСписок специалистов, которых не хватает украинским компаниям, длинный. Помимо водителей, это грузчики, электрогазосварщики, слесари-ремонтники, инженеры, прорабы, монтажники и многие другие. Дефицит в строительной сфере оценивают в 40 процентов.В комментариях к новостям о кадровом дефиците украинцы жалуются: многие не прочь занять пустующие вакансии, но владельцы бизнеса даже на фоне военного конфликта отказываются поднимать зарплаты работникам — а вот о премиях для себя и топ-менеджмента не забывают. Однако теперь руководители компаний вынуждены менять политику.Из-за мобилизации Украина стала едва ли не первой страной в мире, где возник “гендерный разрыв наоборот” — мужчины стали получать меньше женщин. Однако последние все равно не спешат осваивать “мужские” профессии — такие, как управление большегрузом и другим спецтранспортом.Киев совместно с ООН запустил специальную программу, направленную на переобучение женщин на водителей автобусов. Пока она не приносит результата."Сейчас у женщины в Украине нет проблемы найти работу. Так зачем ей выбирать тяжелые специальности, если за те же деньги можно делать более легкую работу", – приводят украинские СМИ слова руководителя логистической компании Александра Семенцова.Возвращаться не хотятПо данным Министерства экономики Украины, в 2021-м в стране было официально трудоустроено 11,5 миллиона человек. Спустя два года число сократилось до девяти миллионов. Это притом что значительная часть населения традиционно находилась в серой экономической зоне. Для того же, чтобы обеспечить запланированный ежегодный рост экономики к 2030 году на семь процентов, Украине потребуется 4,5 миллиона работников дополнительно.Где их взять — неизвестно. Одна из надежд Киева связана с возвращением беженцев. По данным ООН, после начала военного конфликта за границу выехало 6,3 миллиона украинцев. В основном в Европу. Большинство тех, кто переселился в Германию, Польшу и Чехию, в новых странах все устраивает, и по меньшей мере половина возвращаться не собирается. А опасность попасть под мобилизацию лишь усиливает в среде эмигрантов желание приобрести гражданство другой страны.На этом фоне Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский заявляют о намерении одержать военную победу над Россией. Но кажется, даже на Украине, кроме них, в это не верит больше никто.
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украина, киев, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины
Украина, Киев, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
"Опасные профессии". Мобилизация на Украине породила неожиданный феномен

Украина столкнулась с “гендерным разрывом наоборот”

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Захар Андреев. Агрессивная мобилизация поставила под удар украинский бизнес: некому выполнять традиционно мужскую работу. А женщины спасать экономику страны не спешат. Как Киев пытается выйти из ситуации — в материале РИА Новости.

Опустошительные меры

Украинское руководство не сообщает, сколько человек намерено призвать. По данным СМИ, экс-главком ВСУ Валерий Залужный просил 500 тысяч новобранцев. В Раде называют более низкие цифры: до 120 тысяч. Но рынок труда теряет в разы больше — миллионы мужчин пытаются тем или иным способом избежать призыва. Добровольцев же на Украине давно не осталось.
Одни бегут из страны, вторые скрываются, третьи правдами и неправдами получают бронь. При этом список профессий, представителям которых дают отсрочку, не раз подвергался критике: важных для экономики специалистов (например, водителей) забирают на войну, при этом освобождают от армии всех сотрудников существующих на западные деньги НКО. Как правило, такие организации занимаются исследованием общественного мнения. То есть, прозападный социолог для Киева важнее, чем дальнобойщик. В мае выдали бронь даже букмекерской конторе, но это вызвало резонанс, и решение отменили.
С 18 мая, когда закон об ужесточении мобилизации вступил в силу, мужчины начали бросать “опасные” профессии. Водители перестали выходить на работу: не раз их коллег забирали представители территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Так, количество таксистов в некоторых компаниях сократилось на 80 процентов. Те, кто остались, избегают дневной смены и выходят только в ночную, чтобы не встретиться с военкомами. Некоторые перевозчики выпускают на рейсы сотрудников младше 25 и старше 60 — люди этого возраста мобилизации не подлежат. Страдают и клиенты: рост цен на такси в Киеве достигает 30 процентов.
Более или менее острый дефицит испытывают пассажирские и логистические компании, в том числе “Новая почта”. Некому водить автобусы и доставлять посылки. Даже у скорой помощи проблемы.

Женщины не спасут

Список специалистов, которых не хватает украинским компаниям, длинный. Помимо водителей, это грузчики, электрогазосварщики, слесари-ремонтники, инженеры, прорабы, монтажники и многие другие. Дефицит в строительной сфере оценивают в 40 процентов.
В комментариях к новостям о кадровом дефиците украинцы жалуются: многие не прочь занять пустующие вакансии, но владельцы бизнеса даже на фоне военного конфликта отказываются поднимать зарплаты работникам — а вот о премиях для себя и топ-менеджмента не забывают. Однако теперь руководители компаний вынуждены менять политику.
© Фото : соцсетиКадр видео конфликта жительниц Львовской области с пьяными сотрудниками ТЦК
Кадр видео конфликта жительниц Львовской области с пьяными сотрудниками ТЦК - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : соцсети
Кадр видео конфликта жительниц Львовской области с пьяными сотрудниками ТЦК
Из-за мобилизации Украина стала едва ли не первой страной в мире, где возник “гендерный разрыв наоборот” — мужчины стали получать меньше женщин. Однако последние все равно не спешат осваивать “мужские” профессии — такие, как управление большегрузом и другим спецтранспортом.
Киев совместно с ООН запустил специальную программу, направленную на переобучение женщин на водителей автобусов. Пока она не приносит результата.
"Сейчас у женщины в Украине нет проблемы найти работу. Так зачем ей выбирать тяжелые специальности, если за те же деньги можно делать более легкую работу", – приводят украинские СМИ слова руководителя логистической компании Александра Семенцова.

Возвращаться не хотят

По данным Министерства экономики Украины, в 2021-м в стране было официально трудоустроено 11,5 миллиона человек. Спустя два года число сократилось до девяти миллионов. Это притом что значительная часть населения традиционно находилась в серой экономической зоне. Для того же, чтобы обеспечить запланированный ежегодный рост экономики к 2030 году на семь процентов, Украине потребуется 4,5 миллиона работников дополнительно.
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Где их взять — неизвестно. Одна из надежд Киева связана с возвращением беженцев. По данным ООН, после начала военного конфликта за границу выехало 6,3 миллиона украинцев. В основном в Европу. Большинство тех, кто переселился в Германию, Польшу и Чехию, в новых странах все устраивает, и по меньшей мере половина возвращаться не собирается. А опасность попасть под мобилизацию лишь усиливает в среде эмигрантов желание приобрести гражданство другой страны.
На этом фоне Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский заявляют о намерении одержать военную победу над Россией. Но кажется, даже на Украине, кроме них, в это не верит больше никто.
 
УкраинаКиевВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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