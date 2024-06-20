https://ria.ru/20240620/ukraina-1954055350.html

"Не сотни тысяч, а уже миллионы". Украинцы разворачиваются на Восток

"Не сотни тысяч, а уже миллионы". Украинцы разворачиваются на Восток - РИА Новости, 20.06.2024

"Не сотни тысяч, а уже миллионы". Украинцы разворачиваются на Восток

Социологические службы Украины фиксируют рост числа граждан, готовых к компромиссам с Россией. Пока это не большинство, но местные СМИ уже готовят население к... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T08:00

2024-06-20T08:00

2024-06-20T08:09

россия

украина

киев

владимир зеленский

владимир жарихин

кмис

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Социологические службы Украины фиксируют рост числа граждан, готовых к компромиссам с Россией. Пока это не большинство, но местные СМИ уже готовят население к неминуемому. Об изменениях в обществе — в материале РИА Новости.Глас народаПо данным КМИС, 70% украинцев считают, что Зеленский, утративший легитимность после 21 мая, должен оставаться главой государства до окончания военного положения. Противоположного мнения придерживаются 22% опрошенных. При этом полностью или частично деятельность президента одобряют 56%. В сентябре было 77%, уточняют социологи.Кроме того, респондентов просили указать, какое из восьми слов и словосочетаний лучше описывает их отношение к Зеленскому. "Энтузиазм" предпочли только восемь процентов, 18% — "симпатию", 29 "не смогли сказать ничего плохого". "Нейтральное" и "ожидание" — 14 и семь процентов соответственно. "Не смогли сказать ничего хорошего" — восемь, у "антипатии" и "отвращения" — по пять. Четыре процента опрошенных затруднились с ответом.Также выяснилось, что, если бы выборы состоялись в мае, как того требует закон, было бы два фаворита: Зеленский и экс-главком ВСУ, посол в Великобритании Валерий Залужный. Оба набрали бы в первом туре по 27%.Месяц назад лояльный властям КМИС подвел итоги пятилетнего правления Зеленского. По результатам опросов, в 2019-м ему доверяли 80% населения, однако к февралю 2022-го этот показатель упал до 37%. Затем рейтинг скакнул до 90% и опять пошел вниз: в декабре 2023-го — 77, в феврале 2024-го — 64, а в мае — 56.У правящей партии "Слуга народа" дела куда хуже. Больше половины респондентов (55%) оценивают ее работу скорее плохо или очень плохо. Еще 31% относится нейтрально, а сторонников всего семь процентов.Образ будущегоПо версии КМИС, 58% украинцев согласны с тем, что власти не должны идти на компромиссы с Россией. Для сравнения, в мае 2022-го таких было 80%. За переговоры сейчас — 30%.Вместе с тем лишь 34% частично или полностью поддержали новый закон о мобилизации. Против высказались 52%, 14% не пожелали делиться своим мнением.Другая социологическая служба — группа "Рейтинг" — отметила, что пять процентов украинцев верят в приближающуюся победу России. Примерно 45% не видят преимущества ни одной из сторон. Столько же считают, что верх одержит Украина.Причем среди сторонников "победы над Москвой" большинство — старше 60 лет, а в возрастной группе до 35 лет — меньшинство, 40%. Хотя еще два года назад было ровно наоборот.До 35% опрошенных не против заморозки конфликта и отказа от вступления в НАТО и Евросоюз.Украинское издание "Зеркало недели" поинтересовалось у читателей: согласны ли они на территориальные уступки, чтобы приблизить окончание боевых действий? Положительных ответов — 41%."Мы уверены, что сможем выйти на границы 1991 года? Мы уверены, что нас там ждут? Мы уверены, что готовы положить не сотни тысяч, а уже миллионы человек, борясь за эти территории? Мы уверены, что украинские власти несут ответственность за ситуацию в стране?" — вопрошает в связи с этим украинский политолог Константин Бондаренко.Ответы на эти вопросы могут быть квалифицированы как государственная измена, предупреждает он. И подчеркивает: официальный Киев строит свою стратегию вокруг лозунгов, а не реальности.Ветер переменРейтинг Зеленского падает прежде всего из-за невыполненных обещаний, говорит замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин. Пять лет назад он твердил: победим коррупцию, закончим войну в Донбассе. Результат налицо. Увеличение числа тех, кто не против переговоров с Москвой, власть не может игнорировать."Многие все еще думают, что "Запад поможет". Хотя после саммита в Швейцарии таких, наверное, поубавилось…. Если сторонники мира любой ценой на Украине станут большинством, руководство стран НАТО все равно будет этому препятствовать. Нечто подобное уже происходит в некоторых государствах ЕС: европейцы не хотят враждовать с Россией, но правительства их не слушают", — подчеркивает эксперт.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов указывает на колоссальную усталость украинского общества от боевых действий. "Люди понимают, что правящая элита не справляется со своими обязанностями. Об этом пишут даже местные СМИ. Практически каждый день происходит что-нибудь резонансное", — отмечает он.Но мнение населения вторично на фоне воли США. "Вашингтон заинтересован в продолжении конфликта. Это политика "сдерживания России". Украинская социология на Западе вообще никого не волнует", — заключает Денисов.По мнению специалистов, нежелание Запада завершать противостояние приводит к тому, что режим Зеленского превращается в тоталитарный. И Киев готов жестко гасить антивоенные настроения украинцев — даже если они станут преобладающими.

https://ria.ru/20240618/ukraina-1953486761.html

https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир жарихин, кмис, нато, вооруженные силы украины