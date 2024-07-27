https://ria.ru/20240727/trevoga-1962310588.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.07.2024
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T02:45
2024-07-27T02:45
2024-07-27T04:26
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал тревоги звучит в Днепропетровской области уже более двух с половиной часов, а в Кировоградской - почти полтора часа. По остальным областям тревога распространилась после 2.15 мск. Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в Кривом Роге Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240726/ssha-1962246883.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Кировоградская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях восточной Украины объявили воздушную тревогу