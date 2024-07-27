https://ria.ru/20240727/rvio-1962303437.html

В РВИО рассказали, кто водрузил знамя над магистратом Львова в 1944 году

В РВИО рассказали, кто водрузил знамя над магистратом Львова в 1944 году - РИА Новости, 27.07.2024

В РВИО рассказали, кто водрузил знамя над магистратом Львова в 1944 году

Красное знамя на магистрат Львова в 1944 году водрузил украинец – гвардии старшина Александр Марченко, в боях за освобождение города от гитлеровцев участвовали... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T00:34

2024-07-27T00:34

2024-07-27T02:50

львов

ссср

польша

российское военно-историческое общество (рвио)

великая отечественная война (1941-1945)

общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Красное знамя на магистрат Львова в 1944 году водрузил украинец – гвардии старшина Александр Марченко, в боях за освобождение города от гитлеровцев участвовали представители всех народов СССР, заявил РИА Новости научный сотрудник Российского военно-исторического общества (РВИО) Рамазан Урусов. Ровно 80 лет назад, 27 июля 1944 года, войска 1 и 4 Украинских фронтов Красной Армии в рамках Львовско-Сандомирской операции освободили от нацистов главный город Западной Украины — Львов, что позволило РККА выйти к западной границе СССР на польском направлении и начать освобождение Европы от гитлеровской оккупации. "Советские войска, участвовавшие во Львовско-Сандомирской операции, были представлены всем многообразием народов СССР. Среди бойцов были и русские, и украинцы, и представители иных народов. Например, в составе 10 гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса сражался уроженец Сумщины гвардии старшина Александр Порфирьевич Марченко. В ходе боев экипаж его танка добрался до самого центра Львова, он сам лично водрузил на крыше здания магистрата красное знамя. К сожалению, в самый разгар боев за город, 24 июля, он погиб", - рассказал Урусов. Другой герой боев за Львов — командир мотострелкового батальона гвардии майор Ахмадулла Ишмухаметов (татарин). "Его стрелки одними из первых ворвались в город, и, поддерживаемые танковым огнем, начали выбивать немцев из оборонительных сооружений, таким образом расчищая дорогу для советских войск. На счету батальона Ишмухаметова более 300 вражеских солдат и офицеров, а также 100 пленных", - отметили в РВИО. Во время освобождения города майор Ишмухаметов получил ранение, но при этом продолжил командовать своим подразделением. В последствии за этот подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Польский фактор Историк напомнил, что к середине XX века население Львова было достаточно неоднородным – основную массу его жителей составляли поляки, украинцы и евреи. Однако после еврейских погромов 1941 года последние в большинстве были вынуждены покинуть город. "Поляки в целом были нелояльны Третьему рейху. Основной частью населения Львова, на которое опирались гитлеровцы, были украинские националисты – УПА*, бандеровцы, дивизия СС "Галичина" и так далее. Несмотря на то, что немцы делали на них большие ставки, контролировать националистов было достаточно сложно, так как у них было своё видение будущего этой территории", - рассказал Урусов. Несмотря на неприятие поляками гитлеровской власти, многие из них также негативно были настроены и к СССР, что не позволило партизанской Армии Крайова синхронизировать усилия с РККА. Надеждой этой группировки был план операции "Буря", в рамках которого предполагалось воспользоваться советским наступлением и взять под контроль все территории, которые Армия Крайова считала "исконно польской". "Армия Крайова надеялась, что после разгрома Гитлера Львов войдет в состав воссозданной Польши. Однако, Советский Союз был против, законно полагая, что этот город принадлежит Украинской ССР, и что даже Великобритания после Первой мировой войны не признавала за Польшей территории к востоку от линии Керзона. Когда первые подразделения РККА вошли во Львов, польское подполье подняло восстание против немецкого гарнизона, они смогли захватить некоторые предместья города, тем самым оказав посильную поддержку Красной Армии, притом их действия не были скоординированы", — пояснил собеседник агентства. При этом у СССР был свой союзник среди поляков — Армия Людова, другая организация польского сопротивления, которая ориентировалась на дружбу с Советским Союзом. "Другая часть львовян, в том числе украинцев, ориентировались на Советский Союз, свидетельством чему являются фотографии, которые были сделаны в дни освобождения города. На них радостные горожане танцуют вместе с советскими солдатами, приветствуя их именно как освободителей", — отметил Урусов. Историк пояснил, что к моменту освобождения Львова приверженцы радикального украинского национализма уже покинули город — многие из них погибли в ходе развернувшейся накануне битвы под Бродами, где была разгромлена дивизия СС "Галичина". Соотношение потерь Говоря о соотношении потерь сторон в Львовско-Сандомирской операции, в РВИО привели следующие цифры: в ходе тех боев немецкая группа армий "Север" потеряла около 55 тысяч военных, 32 немецких дивизий лишились от 50% до 70% личного постава, 8 дивизий были уничтожены полностью. В свою очередь безвозвратные потери Красной Армии составили около 35 тысяч солдат. Непосредственно в боях за Львов, по сообщениям 10 гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса, немцы потеряли 53 танка, включая 17 "Тигров", около 10 самоходных артиллерийских установок, 126 орудий, 8 бронетранспортеров, 8-9 минометов, около 200 пулеметов, и около 10 тысяч военнослужащих. Кроме того, Красная Армия получила обширный парк трофеев: 12 танков, 181 автомашина, 31 орудие, несколько складов с боеприпасами, и свыше 6 тысяч немецких военнопленных было захвачено в городе. Значение Львова Урусов подчеркнул, что в контексте Великой Отечественной войны Львов был крупным железнодорожным узлом, стратегически важным опорным пунктом обороны немцев, который прикрывал пути к юго-восточным районам Польши. "Взятие Львова означало открытие дороги советским войскам непосредственно на Западное направление - в Польшу, если южнее, то в Чехословакию. Да, проход там осложняют Карпатские горы, но тем не менее Львов — главный город на территории Западной Украины или, как ещё называли эту историческую территорию - Галиции. Одержав победу в Львовско-Сандомирской операции, СССР восстановил контроль над западной частью Украинской ССР и открыл путь к разгрому нацистской Германии", - подытожил историк.* Запрещенная в России экстремистская организация.

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https://ria.ru/20240720/rvio-1960859922.html

https://ria.ru/20240313/osvobozhdenie-1932619817.html

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https://ria.ru/20240718/dokument-1960464553.html

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львов, ссср, польша, российское военно-историческое общество (рвио), великая отечественная война (1941-1945), общество