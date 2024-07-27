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В Совфеде призвали популяризовать среди россиян работу на заводах - РИА Новости, 27.07.2024
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09:16 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/rabota-1962335842.html
В Совфеде призвали популяризовать среди россиян работу на заводах
В Совфеде призвали популяризовать среди россиян работу на заводах - РИА Новости, 27.07.2024
В Совфеде призвали популяризовать среди россиян работу на заводах
Российским школьникам необходимо рассказывать о престижности рабочих профессий и вводить для них обязательные экскурсии на заводы с возможностью там поработать, РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T09:16
2024-07-27T09:16
общество
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российским школьникам необходимо рассказывать о престижности рабочих профессий и вводить для них обязательные экскурсии на заводы с возможностью там поработать, заявила РИА Новости сенатор Наталия Косихина. "Повсеместно, начиная со школьной скамьи, ребятам, помимо рассказов о престижности рабочих профессий, с обозначением их тренда и популярности при помощи демонстрации роликов и интервью с молодыми специалистами, выбравшими эти направления, также считаю возможным обязательное внедрение экскурсий на промышленные производства, где все желающие своими глазами смогут увидеть процесс рабочей деятельности", - сказала сенатор. Косихина отметила, что для заинтересовавшихся экскурсией школьников старше 16 лет можно "рассмотреть вопрос полноценного одного дня работы на производстве вместе с мастером". Политик считает, что выполнение безопасных и интересных заданий "привлечет молодежь выбирать рабочие профессии". "Для нас важно, чтобы это направление реализовывалось не только в теории, но и на практике. Необходимо, чтобы сами обучающиеся получали удовольствие и пользу от таких занятий. При этом считаю, что ребята в рамках социологических исследований и выборки должны рассказывать, что им нравится в процессе профориентации, а где следует усилить практическую работу!" - резюмировала Косихина.
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общество, совет федерации рф
Общество, Совет Федерации РФ
В Совфеде призвали популяризовать среди россиян работу на заводах

Сенатор Косихина: школьникам нужно рассказывать о престижности рабочих профессий

© iStock.com / standretРабочий на заводе
Рабочий на заводе - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© iStock.com / standret
Рабочий на заводе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российским школьникам необходимо рассказывать о престижности рабочих профессий и вводить для них обязательные экскурсии на заводы с возможностью там поработать, заявила РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
«
"Повсеместно, начиная со школьной скамьи, ребятам, помимо рассказов о престижности рабочих профессий, с обозначением их тренда и популярности при помощи демонстрации роликов и интервью с молодыми специалистами, выбравшими эти направления, также считаю возможным обязательное внедрение экскурсий на промышленные производства, где все желающие своими глазами смогут увидеть процесс рабочей деятельности", - сказала сенатор.
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Косихина отметила, что для заинтересовавшихся экскурсией школьников старше 16 лет можно "рассмотреть вопрос полноценного одного дня работы на производстве вместе с мастером". Политик считает, что выполнение безопасных и интересных заданий "привлечет молодежь выбирать рабочие профессии".
«
"Для нас важно, чтобы это направление реализовывалось не только в теории, но и на практике. Необходимо, чтобы сами обучающиеся получали удовольствие и пользу от таких занятий. При этом считаю, что ребята в рамках социологических исследований и выборки должны рассказывать, что им нравится в процессе профориентации, а где следует усилить практическую работу!" - резюмировала Косихина.
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