https://ria.ru/20240727/rabota-1962335842.html

В Совфеде призвали популяризовать среди россиян работу на заводах

В Совфеде призвали популяризовать среди россиян работу на заводах - РИА Новости, 27.07.2024

В Совфеде призвали популяризовать среди россиян работу на заводах

Российским школьникам необходимо рассказывать о престижности рабочих профессий и вводить для них обязательные экскурсии на заводы с возможностью там поработать, РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T09:16

2024-07-27T09:16

2024-07-27T09:16

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российским школьникам необходимо рассказывать о престижности рабочих профессий и вводить для них обязательные экскурсии на заводы с возможностью там поработать, заявила РИА Новости сенатор Наталия Косихина. "Повсеместно, начиная со школьной скамьи, ребятам, помимо рассказов о престижности рабочих профессий, с обозначением их тренда и популярности при помощи демонстрации роликов и интервью с молодыми специалистами, выбравшими эти направления, также считаю возможным обязательное внедрение экскурсий на промышленные производства, где все желающие своими глазами смогут увидеть процесс рабочей деятельности", - сказала сенатор. Косихина отметила, что для заинтересовавшихся экскурсией школьников старше 16 лет можно "рассмотреть вопрос полноценного одного дня работы на производстве вместе с мастером". Политик считает, что выполнение безопасных и интересных заданий "привлечет молодежь выбирать рабочие профессии". "Для нас важно, чтобы это направление реализовывалось не только в теории, но и на практике. Необходимо, чтобы сами обучающиеся получали удовольствие и пользу от таких занятий. При этом считаю, что ребята в рамках социологических исследований и выборки должны рассказывать, что им нравится в процессе профориентации, а где следует усилить практическую работу!" - резюмировала Косихина.

https://ria.ru/20240513/rakova-1945504328.html

https://radiosputnik.ru/20240727/podrabotka-1962187518.html

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общество, совет федерации рф