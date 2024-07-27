В Совфеде призвали популяризовать среди россиян работу на заводах

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Сенатор Косихина: школьникам нужно рассказывать о престижности рабочих профессий
© iStock.com / standretРабочий на заводе
© iStock.com / standret
Рабочий на заводе. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российским школьникам необходимо рассказывать о престижности рабочих профессий и вводить для них обязательные экскурсии на заводы с возможностью там поработать, заявила РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
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"Повсеместно, начиная со школьной скамьи, ребятам, помимо рассказов о престижности рабочих профессий, с обозначением их тренда и популярности при помощи демонстрации роликов и интервью с молодыми специалистами, выбравшими эти направления, также считаю возможным обязательное внедрение экскурсий на промышленные производства, где все желающие своими глазами смогут увидеть процесс рабочей деятельности", - сказала сенатор.
Косихина отметила, что для заинтересовавшихся экскурсией школьников старше 16 лет можно "рассмотреть вопрос полноценного одного дня работы на производстве вместе с мастером". Политик считает, что выполнение безопасных и интересных заданий "привлечет молодежь выбирать рабочие профессии".
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"Для нас важно, чтобы это направление реализовывалось не только в теории, но и на практике. Необходимо, чтобы сами обучающиеся получали удовольствие и пользу от таких занятий. При этом считаю, что ребята в рамках социологических исследований и выборки должны рассказывать, что им нравится в процессе профориентации, а где следует усилить практическую работу!" - резюмировала Косихина.