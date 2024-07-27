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В Петербурге разыскивают стрелявшего из пистолета на детской площадке - РИА Новости, 27.07.2024
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14:05 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/peterburg-1962373078.html
В Петербурге разыскивают стрелявшего из пистолета на детской площадке
В Петербурге разыскивают стрелявшего из пистолета на детской площадке - РИА Новости, 27.07.2024
В Петербурге разыскивают стрелявшего из пистолета на детской площадке
Полиция в Санкт-Петербурге разыскивает выстрелившего из пневматического пистолета в 10-летнюю девочку на детской площадке, сообщила пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T14:05
2024-07-27T14:05
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге разыскивает выстрелившего из пневматического пистолета в 10-летнюю девочку на детской площадке, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел 25 июля. "В этот день около 16.00 на детской площадке у дома 89 корпус 4 по улице Веры Слуцкой в Колпино неизвестный из пневматического пистолета выстрелил в сторону 10-летней девочки. Из травмпункта детской городской больницы в полицию поступила телефонограмма о том, что в присутствии матери пострадавшая девочка была осмотрена, у нее обнаружена ушибленная рана груди", - говорится в сообщении. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой в удовлетворительном состоянии. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией приняты меры к розыску стрелявших на детской площадке.
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область
В Петербурге разыскивают стрелявшего из пистолета на детской площадке

В Петербурге ищут стрелявшего из пневматики в десятилетнюю девочку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль МВД России
Автомобиль МВД России - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге разыскивает выстрелившего из пневматического пистолета в 10-летнюю девочку на детской площадке, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел 25 июля.
«
"В этот день около 16.00 на детской площадке у дома 89 корпус 4 по улице Веры Слуцкой в Колпино неизвестный из пневматического пистолета выстрелил в сторону 10-летней девочки. Из травмпункта детской городской больницы в полицию поступила телефонограмма о том, что в присутствии матери пострадавшая девочка была осмотрена, у нее обнаружена ушибленная рана груди", - говорится в сообщении.
После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией приняты меры к розыску стрелявших на детской площадке.
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