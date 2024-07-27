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Власти Петербурга подготовят места для зрителей на параде ВМФ

Власти Петербурга подготовят места для зрителей на параде ВМФ - РИА Новости, 27.07.2024

Власти Петербурга подготовят места для зрителей на параде ВМФ

Власти Санкт-Петербурга должны подготовить к Главному параду Военно-морского флота места для 1,1 тысячи зрителей на Адмиралтейской набережной и для 1 тысячи... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T19:16

2024-07-27T19:16

2024-07-27T20:12

санкт-петербург

кронштадт

россия

большой порт санкт-петербург

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга должны подготовить к Главному параду Военно-морского флота места для 1,1 тысячи зрителей на Адмиралтейской набережной и для 1 тысячи человек в Кронштадте (город в составе Санкт-Петербурга), а также установить экраны для трансляции парада на Дворцовой, Сенатской площадях и в Кронштадте, следует из распоряжения правительства РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Правительственное распоряжение принято во исполнение указа президента РФ о проведении Главного военно-морского парада в 2024 году. "Рекомендовать правительству Санкт-Петербурга... подготовить места для размещения зрителей, оборудованные звукотехнической аппаратурой, на 1100 человек на Адмиралтейской набережной и на 1000 человек в городе Кронштадте, а также обеспечить установку экранов на площадях Дворцовой, Сенатской и в городе Кронштадте для трансляции Главного военно-морского парада", - указано в распоряжении. Кроме того, властям Петербурга рекомендовано провести комплекс мероприятий по подготовке объектов инфраструктуры, расположенных в районах проведения парада, и совместно с общероссийскими телеканалами и радиоканалами организовать трансляцию. "Минобороны России по согласованию с Минтрансом России обеспечить... проведение тренировок и Главного военно-морского парада на внутренних водных путях на участке рек Большая Нева и Нева от Благовещенского моста до Большеохтинского моста, в акваториях морских портов "Большой порт Санкт-Петербург", "Пассажирский порт Санкт-Петербург", - указано в документе. Согласно распоряжению, министерства также должны обеспечить размещение кораблей и судов ВМФ в акватории морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" и на участке рек Большая Нева и Нева от Благовещенского моста до Литейного моста для их стоянки и посещения гостями и жителями Петербурга.

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санкт-петербург, кронштадт, россия, большой порт санкт-петербург, безопасность