Путин подписал указ о проведении парада и салюта в день ВМФ
Путин подписал указ о проведении парада и салюта в Петербурге в день ВМФ
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлавный военно-морской парад в честь Дня ВМФ в Кронштадте
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ в Кронштадте. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин постановил провести в Санкт-Петербурге главный военно-морской парад в день ВМФ, следует из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
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"Провести 28 июля 2024 года, в День Военно-морского флота, в Санкт-Петербурге: а) Главный военно-морской парад; б) в 22 часа 30 минут по московскому времени артиллерийский салют", — говорится в документе.
Подготовкой парада займется Минобороны вместе с другими органами федеральной власти. Правительству Санкт-Петербурга поручается оказать им содействие.
Президент посетит парад, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
День Военно-морского флота отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году праздник по традиции откроется зажжением факелов на Ростральных колоннах. Затем состоится парад военных кораблей на Неве. В торжественный строй встанут около 20 кораблей, в том числе малые ракетные, противолодочные, корветы, тральщики, сторожевой корабль "Сочи" и парусные суда "Крузенштерн", "Мир" и "Седов". Кроме того, в параде примут участие военные самолеты. Затем состоится марш моряков, а после этого концерт. Завершится праздник салютом над Петропавловской крепостью.
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