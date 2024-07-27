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Путин подписал указ о проведении парада и салюта в день ВМФ

Путин подписал указ о проведении парада и салюта в день ВМФ - РИА Новости, 27.07.2024

Путин подписал указ о проведении парада и салюта в день ВМФ

Президент Владимир Путин постановил провести в Санкт-Петербурге главный военно-морской парад в день ВМФ, следует из указа, размещенного на портале официального... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T16:35

2024-07-27T16:35

2024-07-27T17:53

санкт-петербург

день военно-морского флота

владимир путин

дмитрий песков

россия

безопасность

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин постановил провести в Санкт-Петербурге главный военно-морской парад в день ВМФ, следует из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов."Провести 28 июля 2024 года, в День Военно-морского флота, в Санкт-Петербурге: а) Главный военно-морской парад; б) в 22 часа 30 минут по московскому времени артиллерийский салют", — говорится в документе.Подготовкой парада займется Минобороны вместе с другими органами федеральной власти. Правительству Санкт-Петербурга поручается оказать им содействие.Президент посетит парад, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.День Военно-морского флота отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году праздник по традиции откроется зажжением факелов на Ростральных колоннах. Затем состоится парад военных кораблей на Неве. В торжественный строй встанут около 20 кораблей, в том числе малые ракетные, противолодочные, корветы, тральщики, сторожевой корабль "Сочи" и парусные суда "Крузенштерн", "Мир" и "Седов". Кроме того, в параде примут участие военные самолеты. Затем состоится марш моряков, а после этого концерт. Завершится праздник салютом над Петропавловской крепостью.

https://ria.ru/20240726/den_vmf-1959233813.html

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санкт-петербург, день военно-морского флота, владимир путин, дмитрий песков, россия, безопасность