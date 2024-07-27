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Путин подписал указ о проведении парада и салюта в день ВМФ - РИА Новости, 27.07.2024
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16:35 27.07.2024 (обновлено: 17:53 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/parad-1962395754.html
Путин подписал указ о проведении парада и салюта в день ВМФ
Путин подписал указ о проведении парада и салюта в день ВМФ - РИА Новости, 27.07.2024
Путин подписал указ о проведении парада и салюта в день ВМФ
Президент Владимир Путин постановил провести в Санкт-Петербурге главный военно-морской парад в день ВМФ, следует из указа, размещенного на портале официального... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T16:35
2024-07-27T17:53
санкт-петербург
день военно-морского флота
владимир путин
дмитрий песков
россия
безопасность
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин постановил провести в Санкт-Петербурге главный военно-морской парад в день ВМФ, следует из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов."Провести 28 июля 2024 года, в День Военно-морского флота, в Санкт-Петербурге: а) Главный военно-морской парад; б) в 22 часа 30 минут по московскому времени артиллерийский салют", — говорится в документе.Подготовкой парада займется Минобороны вместе с другими органами федеральной власти. Правительству Санкт-Петербурга поручается оказать им содействие.Президент посетит парад, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.День Военно-морского флота отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году праздник по традиции откроется зажжением факелов на Ростральных колоннах. Затем состоится парад военных кораблей на Неве. В торжественный строй встанут около 20 кораблей, в том числе малые ракетные, противолодочные, корветы, тральщики, сторожевой корабль "Сочи" и парусные суда "Крузенштерн", "Мир" и "Седов". Кроме того, в параде примут участие военные самолеты. Затем состоится марш моряков, а после этого концерт. Завершится праздник салютом над Петропавловской крепостью.
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санкт-петербург, день военно-морского флота, владимир путин, дмитрий песков, россия, безопасность
Санкт-Петербург, День Военно-Морского Флота, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Безопасность
Путин подписал указ о проведении парада и салюта в день ВМФ

Путин подписал указ о проведении парада и салюта в Петербурге в день ВМФ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлавный военно-морской парад в честь Дня ВМФ в Кронштадте
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ в Кронштадте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин постановил провести в Санкт-Петербурге главный военно-морской парад в день ВМФ, следует из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
«
"Провести 28 июля 2024 года, в День Военно-морского флота, в Санкт-Петербурге: а) Главный военно-морской парад; б) в 22 часа 30 минут по московскому времени артиллерийский салют", — говорится в документе.
Подготовкой парада займется Минобороны вместе с другими органами федеральной власти. Правительству Санкт-Петербурга поручается оказать им содействие.
Президент посетит парад, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
День Военно-морского флота отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году праздник по традиции откроется зажжением факелов на Ростральных колоннах. Затем состоится парад военных кораблей на Неве. В торжественный строй встанут около 20 кораблей, в том числе малые ракетные, противолодочные, корветы, тральщики, сторожевой корабль "Сочи" и парусные суда "Крузенштерн", "Мир" и "Седов". Кроме того, в параде примут участие военные самолеты. Затем состоится марш моряков, а после этого концерт. Завершится праздник салютом над Петропавловской крепостью.
День ВМФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
День ВМФ в 2024 году: история и традиции праздника
26 июля, 10:47
 
Санкт-ПетербургДень Военно-Морского ФлотаВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссияБезопасность
 
 
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