https://ria.ru/20240727/olimpiada-1962439496.html

Российские школьники выиграли пять медалей на олимпиаде по физике в Иране

Российские школьники выиграли пять медалей на олимпиаде по физике в Иране - РИА Новости, 27.07.2024

Российские школьники выиграли пять медалей на олимпиаде по физике в Иране

Российские школьники выиграли четыре золотые медали и одну серебряную на Международной олимпиаде по физике в Иране, сообщается в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T22:19

2024-07-27T22:19

2024-07-27T23:36

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские школьники выиграли четыре золотые медали и одну серебряную на Международной олимпиаде по физике в Иране, сообщается в Telegram-канале.Международная олимпиада по физике завершилась в иранском Исфахане. В ней приняли участие представители более 40 стран."Российские школьники завоевали четыре золотые медали и одну серебряную на Международной олимпиаде по физике", — говорится в публикации.В правительстве уточнили, что трое школьников из Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном и один из московской школы №1589 завоевали золотые медали. Еще один ученик подмосковного Физтех-лицея выиграл серебряную медаль. Они готовились к олимпиаде на учебно-тренировочных сборах в Московском физико-техническом институте.Кроме того, они стали обладателями золотых медалей Азиатской физической олимпиады, которая прошла с 3 по 10 июня в Малайзии, говорится в сообщении."Победители показали высокий уровень подготовки, трудоспособности и достойно представили нашу страну. Уверен, знания и способности таких ребят в будущем будут способствовать технологическому лидерству страны", — цитируют в сообщении слова вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.Ребят также поздравил министр просвещения Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что развитие отечественного олимпиадного движения имеет большое значение для российской системы образования. По его словам, оно позволяет выявить талантливых учеников, которые станут будущими Курчатовыми и Ландау.

https://ria.ru/20240720/olimpiada-1960929167.html

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общество, россия, долгопрудный, иран, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, московский физико-технический институт