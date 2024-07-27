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Российские бойцы пообещали найти каждого виновного в гибели детей Донбасса - РИА Новости, 27.07.2024
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16:42 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/deti-1962396171.html
Российские бойцы пообещали найти каждого виновного в гибели детей Донбасса
Российские бойцы пообещали найти каждого виновного в гибели детей Донбасса - РИА Новости, 27.07.2024
Российские бойцы пообещали найти каждого виновного в гибели детей Донбасса
Бойцы штурмового отряда 1-й гвардейской Славянской бригады "Южной" группировки войск, находясь на передовой, в День памяти детей Донбасса, погибших от... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T16:42
2024-07-27T16:42
россия
донецк
донбасс
родион мирошник
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Бойцы штурмового отряда 1-й гвардейской Славянской бригады "Южной" группировки войск, находясь на передовой, в День памяти детей Донбасса, погибших от украинской агрессии, заявили РИА Новости, что дают обещание найти каждого виновного в этих преступлениях. "Вот знаете, я когда был в Донецке на Аллее ангелов (мемориал, посвященный детям Донбасса, погибшим от рук украинских военных - ред.), я человек сильный, но когда увидел эти все списки наших ангелочков, которые погибли, не скрою - я прям рыдал с боевым товарищем, кто это сделал - это не люди, это звери", - сказал РИА Новости медик штурмового отряда с позывным "Дед". По мнению военнослужащих ВС РФ, украинские войска не думают, что они творят. Сжигая деревни или города, ВСУ не задумываются над тем, что там есть жизнь - маленькая, безгрешная, и она умирает ни за что. Такое совершать по отношению к детям могут только трусы, добавили российские военные. "Если они думают, что они где-то там далеко могут сидеть где-то в подвале, в бомбоубежище, командовать по радиостанции, просто так спокойно убивать - они прям сильно ошибаются, шаг за шагом мы дойдем до вас, вы от нас не спрячетесь, вообще нигде не спрячетесь, найдем каждого, абсолютно каждого", - пообещал рядовой штурмового отряда с позывным "Маяк" Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял что в ЛНР и ДНР с 2014 года погибло более трехсот детей.
https://ria.ru/20240727/konflikt-1962319254.html
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россия, донецк, донбасс, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Донецк, Донбасс, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Российские бойцы пообещали найти каждого виновного в гибели детей Донбасса

Бойцы Славянской бригады пообещали найти виновных в гибели детей Донбасса

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИгрушки и цветы у стенда, посвященного памяти жертвам Донбасса
Игрушки и цветы у стенда, посвященного памяти жертвам Донбасса - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Игрушки и цветы у стенда, посвященного памяти жертвам Донбасса
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Бойцы штурмового отряда 1-й гвардейской Славянской бригады "Южной" группировки войск, находясь на передовой, в День памяти детей Донбасса, погибших от украинской агрессии, заявили РИА Новости, что дают обещание найти каждого виновного в этих преступлениях.
"Вот знаете, я когда был в Донецке на Аллее ангелов (мемориал, посвященный детям Донбасса, погибшим от рук украинских военных - ред.), я человек сильный, но когда увидел эти все списки наших ангелочков, которые погибли, не скрою - я прям рыдал с боевым товарищем, кто это сделал - это не люди, это звери", - сказал РИА Новости медик штурмового отряда с позывным "Дед".
Пункт временного размещения эвакуированных жителей ЛНР и ДНР на хуторе Ленина в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Омбудсмен ЛНР рассказала о последствиях конфликта в Донбассе для детей
Вчера, 06:02
По мнению военнослужащих ВС РФ, украинские войска не думают, что они творят. Сжигая деревни или города, ВСУ не задумываются над тем, что там есть жизнь - маленькая, безгрешная, и она умирает ни за что. Такое совершать по отношению к детям могут только трусы, добавили российские военные.
«
"Если они думают, что они где-то там далеко могут сидеть где-то в подвале, в бомбоубежище, командовать по радиостанции, просто так спокойно убивать - они прям сильно ошибаются, шаг за шагом мы дойдем до вас, вы от нас не спрячетесь, вообще нигде не спрячетесь, найдем каждого, абсолютно каждого", - пообещал рядовой штурмового отряда с позывным "Маяк"
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял что в ЛНР и ДНР с 2014 года погибло более трехсот детей.
Акция в память о погибших детях Донбасса в Москве
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

День памяти детей — жертв войны в Донбассе отмечается 27 июля.

Участница акции в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве

День памяти детей — жертв войны в Донбассе отмечается 27 июля.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Его цель — увековечить память детей, погибших с 2014 года под огнем украинских военизированных формирований.

Участники акции в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве

Его цель — увековечить память детей, погибших с 2014 года под огнем украинских военизированных формирований.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Траурные акции проходят по всей стране.

Участник акции в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве

Траурные акции проходят по всей стране.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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3 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В Москве более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память детей Донбасса.

Участники акции в память о погибших детях Донбасса с портретами детей, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, у посольства Великобритании в Москве

В Москве более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память детей Донбасса.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

На фото: заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова и член комитета Совфеда по международным делам Наталья Никонорова во время акции у американского посольства в Москве.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова и член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова во время акции в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве

На фото: заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова и член комитета Совфеда по международным делам Наталья Никонорова во время акции у американского посольства в Москве.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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5 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Акции прошли у 13 дипмиссий недружественных стран: США, Германии, Великобритании, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Франции, Чехии, Греции и Финляндии.

Участники акции в память о погибших детях Донбасса с портретами детей, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, у посольства США в Москве

Акции прошли у 13 дипмиссий недружественных стран: США, Германии, Великобритании, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Франции, Чехии, Греции и Финляндии.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

С 2014 года в Донбассе погибли более 280 детей.

Участники акции в память о погибших детях Донбасса с портретами детей, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, у посольства США в Москве

С 2014 года в Донбассе погибли более 280 детей.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Военная агрессия Украины против населения ДНР привела к ранениям и увечьям у 730 несовершеннолетних.

Возложение цветов к мемориалу в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве

Военная агрессия Украины против населения ДНР привела к ранениям и увечьям у 730 несовершеннолетних.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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8 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Участники акции возложили к списку с именами жертв цветы у посольства США в Москве.

Мемориал в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве

Участники акции возложили к списку с именами жертв цветы у посольства США в Москве.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 9

День памяти детей — жертв войны в Донбассе отмечается 27 июля.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Его цель — увековечить память детей, погибших с 2014 года под огнем украинских военизированных формирований.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Траурные акции проходят по всей стране.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
3 из 9

В Москве более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память детей Донбасса.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова и член комитета Совфеда по международным делам Наталья Никонорова во время акции у американского посольства в Москве.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Акции прошли у 13 дипмиссий недружественных стран: США, Германии, Великобритании, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Франции, Чехии, Греции и Финляндии.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 9

С 2014 года в Донбассе погибли более 280 детей.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Военная агрессия Украины против населения ДНР привела к ранениям и увечьям у 730 несовершеннолетних.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Участники акции возложили к списку с именами жертв цветы у посольства США в Москве.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
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