Российские бойцы пообещали найти каждого виновного в гибели детей Донбасса

ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Бойцы штурмового отряда 1-й гвардейской Славянской бригады "Южной" группировки войск, находясь на передовой, в День памяти детей Донбасса, погибших от украинской агрессии, заявили РИА Новости, что дают обещание найти каждого виновного в этих преступлениях. "Вот знаете, я когда был в Донецке на Аллее ангелов (мемориал, посвященный детям Донбасса, погибшим от рук украинских военных - ред.), я человек сильный, но когда увидел эти все списки наших ангелочков, которые погибли, не скрою - я прям рыдал с боевым товарищем, кто это сделал - это не люди, это звери", - сказал РИА Новости медик штурмового отряда с позывным "Дед". По мнению военнослужащих ВС РФ, украинские войска не думают, что они творят. Сжигая деревни или города, ВСУ не задумываются над тем, что там есть жизнь - маленькая, безгрешная, и она умирает ни за что. Такое совершать по отношению к детям могут только трусы, добавили российские военные. "Если они думают, что они где-то там далеко могут сидеть где-то в подвале, в бомбоубежище, командовать по радиостанции, просто так спокойно убивать - они прям сильно ошибаются, шаг за шагом мы дойдем до вас, вы от нас не спрячетесь, вообще нигде не спрячетесь, найдем каждого, абсолютно каждого", - пообещал рядовой штурмового отряда с позывным "Маяк" Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял что в ЛНР и ДНР с 2014 года погибло более трехсот детей.
Игрушки и цветы у стенда, посвященного памяти жертвам Донбасса
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Бойцы штурмового отряда 1-й гвардейской Славянской бригады "Южной" группировки войск, находясь на передовой, в День памяти детей Донбасса, погибших от украинской агрессии, заявили РИА Новости, что дают обещание найти каждого виновного в этих преступлениях.
"Вот знаете, я когда был в Донецке на Аллее ангелов (мемориал, посвященный детям Донбасса, погибшим от рук украинских военных - ред.), я человек сильный, но когда увидел эти все списки наших ангелочков, которые погибли, не скрою - я прям рыдал с боевым товарищем, кто это сделал - это не люди, это звери", - сказал РИА Новости медик штурмового отряда с позывным "Дед".
По мнению военнослужащих ВС РФ, украинские войска не думают, что они творят. Сжигая деревни или города, ВСУ не задумываются над тем, что там есть жизнь - маленькая, безгрешная, и она умирает ни за что. Такое совершать по отношению к детям могут только трусы, добавили российские военные.
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"Если они думают, что они где-то там далеко могут сидеть где-то в подвале, в бомбоубежище, командовать по радиостанции, просто так спокойно убивать - они прям сильно ошибаются, шаг за шагом мы дойдем до вас, вы от нас не спрячетесь, вообще нигде не спрячетесь, найдем каждого, абсолютно каждого", - пообещал рядовой штурмового отряда с позывным "Маяк"
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял что в ЛНР и ДНР с 2014 года погибло более трехсот детей.
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