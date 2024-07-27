https://ria.ru/20240727/deti-1962396171.html

Российские бойцы пообещали найти каждого виновного в гибели детей Донбасса

Российские бойцы пообещали найти каждого виновного в гибели детей Донбасса - РИА Новости, 27.07.2024

Российские бойцы пообещали найти каждого виновного в гибели детей Донбасса

Бойцы штурмового отряда 1-й гвардейской Славянской бригады "Южной" группировки войск, находясь на передовой, в День памяти детей Донбасса, погибших от... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T16:42

2024-07-27T16:42

2024-07-27T16:42

россия

донецк

донбасс

родион мирошник

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Бойцы штурмового отряда 1-й гвардейской Славянской бригады "Южной" группировки войск, находясь на передовой, в День памяти детей Донбасса, погибших от украинской агрессии, заявили РИА Новости, что дают обещание найти каждого виновного в этих преступлениях. "Вот знаете, я когда был в Донецке на Аллее ангелов (мемориал, посвященный детям Донбасса, погибшим от рук украинских военных - ред.), я человек сильный, но когда увидел эти все списки наших ангелочков, которые погибли, не скрою - я прям рыдал с боевым товарищем, кто это сделал - это не люди, это звери", - сказал РИА Новости медик штурмового отряда с позывным "Дед". По мнению военнослужащих ВС РФ, украинские войска не думают, что они творят. Сжигая деревни или города, ВСУ не задумываются над тем, что там есть жизнь - маленькая, безгрешная, и она умирает ни за что. Такое совершать по отношению к детям могут только трусы, добавили российские военные. "Если они думают, что они где-то там далеко могут сидеть где-то в подвале, в бомбоубежище, командовать по радиостанции, просто так спокойно убивать - они прям сильно ошибаются, шаг за шагом мы дойдем до вас, вы от нас не спрячетесь, вообще нигде не спрячетесь, найдем каждого, абсолютно каждого", - пообещал рядовой штурмового отряда с позывным "Маяк" Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял что в ЛНР и ДНР с 2014 года погибло более трехсот детей.

https://ria.ru/20240727/konflikt-1962319254.html

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донецк

донбасс

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россия, донецк, донбасс, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия