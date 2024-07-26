В Венгрии заявили о готовности Закарпатья сотрудничать с Будапештом
Политический директор Орбана: власти Закарпатья готовы сотрудничать с Венгрией
Указательная стела на венгерском языке в Закарпатье. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Украинские власти Закарпатья, где проживают этнические венгры, готовы к сотрудничеству с Будапештом, однако Киев позиционирует Венгрию как политического противника из-за ее мирной инициативы, заявил политический директор венгерского премьер-министра Балаж Орбан.
"Закарпатское украинское руководство было бы открыто к сотрудничеству с Венгрией, но Киев ведет войну и хочет победить русских. Киевские политики идентифицируют Венгрию как политического противника из-за ее мирной позиции", - приводит слова Орбана агентство MTI.
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Восьмого июля он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан ранее опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
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