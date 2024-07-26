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В Венгрии заявили о готовности Закарпатья сотрудничать с Будапештом - РИА Новости, 26.07.2024
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01:27 26.07.2024 (обновлено: 01:34 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/zakarpate-1962059532.html
В Венгрии заявили о готовности Закарпатья сотрудничать с Будапештом
В Венгрии заявили о готовности Закарпатья сотрудничать с Будапештом - РИА Новости, 26.07.2024
В Венгрии заявили о готовности Закарпатья сотрудничать с Будапештом
Украинские власти Закарпатья, где проживают этнические венгры, готовы к сотрудничеству с Будапештом, однако Киев позиционирует Венгрию как политического... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T01:27
2024-07-26T01:34
венгрия
киев
китай
виктор орбан
жозеп боррель
владимир путин
евросоюз
нато
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БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Украинские власти Закарпатья, где проживают этнические венгры, готовы к сотрудничеству с Будапештом, однако Киев позиционирует Венгрию как политического противника из-за ее мирной инициативы, заявил политический директор венгерского премьер-министра Балаж Орбан. "Закарпатское украинское руководство было бы открыто к сотрудничеству с Венгрией, но Киев ведет войну и хочет победить русских. Киевские политики идентифицируют Венгрию как политического противника из-за ее мирной позиции", - приводит слова Орбана агентство MTI. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Восьмого июля он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан ранее опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
https://ria.ru/20240201/zakarpate-1924823963.html
https://ria.ru/20240725/evrosoyuz-1961824109.html
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венгрия, киев, китай, виктор орбан, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз, нато, евросовет, визит орбана в россию, в мире
Венгрия, Киев, Китай, Виктор Орбан, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Евросовет, Визит Орбана в Россию, В мире
В Венгрии заявили о готовности Закарпатья сотрудничать с Будапештом

Политический директор Орбана: власти Закарпатья готовы сотрудничать с Венгрией

© Фото : ЗакарпаттяУказательная стела на венгерском языке в Закарпатье
Указательная стела на венгерском языке в Закарпатье - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : Закарпаття
Указательная стела на венгерском языке в Закарпатье. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Украинские власти Закарпатья, где проживают этнические венгры, готовы к сотрудничеству с Будапештом, однако Киев позиционирует Венгрию как политического противника из-за ее мирной инициативы, заявил политический директор венгерского премьер-министра Балаж Орбан.
"Закарпатское украинское руководство было бы открыто к сотрудничеству с Венгрией, но Киев ведет войну и хочет победить русских. Киевские политики идентифицируют Венгрию как политического противника из-за ее мирной позиции", - приводит слова Орбана агентство MTI.
Будапешт - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
В Венгрии прокомментировали заявление о претензиях на Закарпатье
1 февраля, 15:26
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Восьмого июля он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан ранее опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Украина и Венгрия собираются разрушить Евросоюз
Вчера, 08:00
 
ВенгрияКиевКитайВиктор ОрбанЖозеп БоррельВладимир ПутинЕвросоюзНАТОЕвросоветВизит Орбана в РоссиюВ мире
 
 
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