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Десять человек погибли на водоемах в России за сутки - РИА Новости, 26.07.2024
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08:59 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/vodoemy-1962078501.html
Десять человек погибли на водоемах в России за сутки
Десять человек погибли на водоемах в России за сутки - РИА Новости, 26.07.2024
Десять человек погибли на водоемах в России за сутки
Десять человек, в том числе ребенок, погибли на водоемах в России за сутки, сообщает в пятницу МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T08:59
2024-07-26T08:59
происшествия
россия
приморский край
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кольская аэс
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Десять человек, в том числе ребенок, погибли на водоемах в России за сутки, сообщает в пятницу МЧС России в Telegram-канале. "МЧС России: 10 человек, в том числе ребенок, погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в сообщении. Как уточняет МЧС, в Приморском крае, в районе бухты Безымянная, пропал 7-летний ребенок. Он купался с плавательным кругом на глазах у отца и сестры, его ищут спасатели. "В районе пляжа бухты Соколовская найдено тело 23-летнего мужчины. Три дня назад он плавал на надувном матрасе при сильных волнах. В Ленинградской области на Кузьмоловском карьере утонула 21-летняя девушка. В реке Свирь утонул 22-летний мужчина. В обоих случаях места были не оборудованы для купания. В Мурманской области на отводном канале Кольской АЭС друзья ныряли в воду с самодельной тарзанки. После очередного прыжка мужчина не вернулся", - написали в ведомстве.
https://ria.ru/20240714/kupanie-1959506461.html
россия
приморский край
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происшествия, россия, приморский край, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кольская аэс
Происшествия, Россия, Приморский край, Ленинградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кольская АЭС
Десять человек погибли на водоемах в России за сутки

Десять человек, в том числе ребенок, погибли на водоемах в России за сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТабличка о запрете купания
Табличка о запрете купания - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Табличка о запрете купания . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Десять человек, в том числе ребенок, погибли на водоемах в России за сутки, сообщает в пятницу МЧС России в Telegram-канале.
"МЧС России: 10 человек, в том числе ребенок, погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в сообщении.
Как уточняет МЧС, в Приморском крае, в районе бухты Безымянная, пропал 7-летний ребенок. Он купался с плавательным кругом на глазах у отца и сестры, его ищут спасатели.
"В районе пляжа бухты Соколовская найдено тело 23-летнего мужчины. Три дня назад он плавал на надувном матрасе при сильных волнах. В Ленинградской области на Кузьмоловском карьере утонула 21-летняя девушка. В реке Свирь утонул 22-летний мужчина. В обоих случаях места были не оборудованы для купания. В Мурманской области на отводном канале Кольской АЭС друзья ныряли в воду с самодельной тарзанки. После очередного прыжка мужчина не вернулся", - написали в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияПриморский крайЛенинградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кольская АЭС
 
 
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