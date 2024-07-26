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Десять человек погибли на водоемах в России за сутки

Десять человек погибли на водоемах в России за сутки - РИА Новости, 26.07.2024

Десять человек погибли на водоемах в России за сутки

Десять человек, в том числе ребенок, погибли на водоемах в России за сутки, сообщает в пятницу МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T08:59

2024-07-26T08:59

2024-07-26T08:59

происшествия

россия

приморский край

ленинградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кольская аэс

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Десять человек, в том числе ребенок, погибли на водоемах в России за сутки, сообщает в пятницу МЧС России в Telegram-канале. "МЧС России: 10 человек, в том числе ребенок, погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в сообщении. Как уточняет МЧС, в Приморском крае, в районе бухты Безымянная, пропал 7-летний ребенок. Он купался с плавательным кругом на глазах у отца и сестры, его ищут спасатели. "В районе пляжа бухты Соколовская найдено тело 23-летнего мужчины. Три дня назад он плавал на надувном матрасе при сильных волнах. В Ленинградской области на Кузьмоловском карьере утонула 21-летняя девушка. В реке Свирь утонул 22-летний мужчина. В обоих случаях места были не оборудованы для купания. В Мурманской области на отводном канале Кольской АЭС друзья ныряли в воду с самодельной тарзанки. После очередного прыжка мужчина не вернулся", - написали в ведомстве.

https://ria.ru/20240714/kupanie-1959506461.html

россия

приморский край

ленинградская область

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происшествия, россия, приморский край, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кольская аэс