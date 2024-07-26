Россия планирует увеличить поток туристов из Индии минимум в два раза
ЦСР: РФ хочет принять минимум в два раза больше туристов из Индии в 2024 году
Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия по итогам 2024 года планирует принять минимум в два раза больше туристов из Индии - это около 70 тысяч человек, рассказала РИА Новости директор центра по развитию международного туризма ЦСР Юлия Максутова.
Уточняется, что, по данным Росстата, в 2023 году порядка 32,3 тысячи туристов из Индии въехали в Россию, а Индию посетили около 92 тысяч российских туристов. При этом взаимный турпоток прошлого года практически сопоставим с суммарным показателем за 2021 и 2022 годы.
"Россия планирует по итогам 2024 года принять минимум в два раза больше туристов из Индии, чем в 2023 году - около 70 тысяч человек... Эта цифра пока ниже показателя доковидного 2019 года (90,9 тысячи). Турпоток из Индии в первом полугодии 2024 года вырос более чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Если такую динамику удастся поддерживать, можно будет ожидать, что взаимный турпоток превысит 250 тысяч поездок, а к 2025 году будет больше 300 тысяч", - заявила она.
По ее словам, основными маршрутами поездок индийцев по России в текущем году являются Москва, города Золотого кольца, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тверь и Екатеринбург. Индийские путешественники проявляют интерес к шопингу, городскому, культурному и "свадебному" туризму. В общей структуре туров преобладают семейные (в том числе парные), однако наблюдается и пропорциональное увеличение числа молодых туристов, "стремящихся к новым впечатлениям".
"Дальнейшее расширение туристических обменов обусловлено рядом факторов. Импульс ему придадут договоренности на уровне лидеров двух государств. На переговорах, состоявшихся в начале июля, Россия и Индия обсудили увеличение числа туристических поездок по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство", - подчеркнула Максутова.