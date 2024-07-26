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Россия планирует увеличить поток туристов из Индии минимум в два раза - РИА Новости, 26.07.2024
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Туризм
 
05:28 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/turisty-1962067123.html
Россия планирует увеличить поток туристов из Индии минимум в два раза
Россия планирует увеличить поток туристов из Индии минимум в два раза - РИА Новости, 26.07.2024
Россия планирует увеличить поток туристов из Индии минимум в два раза
Россия по итогам 2024 года планирует принять минимум в два раза больше туристов из Индии - это около 70 тысяч человек, рассказала РИА Новости директор центра по РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T05:28
2024-07-26T05:28
туризм
россия
индия
москва
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия по итогам 2024 года планирует принять минимум в два раза больше туристов из Индии - это около 70 тысяч человек, рассказала РИА Новости директор центра по развитию международного туризма ЦСР Юлия Максутова. Уточняется, что, по данным Росстата, в 2023 году порядка 32,3 тысячи туристов из Индии въехали в Россию, а Индию посетили около 92 тысяч российских туристов. При этом взаимный турпоток прошлого года практически сопоставим с суммарным показателем за 2021 и 2022 годы. "Россия планирует по итогам 2024 года принять минимум в два раза больше туристов из Индии, чем в 2023 году - около 70 тысяч человек... Эта цифра пока ниже показателя доковидного 2019 года (90,9 тысячи). Турпоток из Индии в первом полугодии 2024 года вырос более чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Если такую динамику удастся поддерживать, можно будет ожидать, что взаимный турпоток превысит 250 тысяч поездок, а к 2025 году будет больше 300 тысяч", - заявила она. По ее словам, основными маршрутами поездок индийцев по России в текущем году являются Москва, города Золотого кольца, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тверь и Екатеринбург. Индийские путешественники проявляют интерес к шопингу, городскому, культурному и "свадебному" туризму. В общей структуре туров преобладают семейные (в том числе парные), однако наблюдается и пропорциональное увеличение числа молодых туристов, "стремящихся к новым впечатлениям". "Дальнейшее расширение туристических обменов обусловлено рядом факторов. Импульс ему придадут договоренности на уровне лидеров двух государств. На переговорах, состоявшихся в начале июля, Россия и Индия обсудили увеличение числа туристических поездок по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство", - подчеркнула Максутова.
https://ria.ru/20240723/turisty-1961577446.html
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россия, индия, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Туризм, Россия, Индия, Москва, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Россия планирует увеличить поток туристов из Индии минимум в два раза

ЦСР: РФ хочет принять минимум в два раза больше туристов из Индии в 2024 году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия по итогам 2024 года планирует принять минимум в два раза больше туристов из Индии - это около 70 тысяч человек, рассказала РИА Новости директор центра по развитию международного туризма ЦСР Юлия Максутова.
Уточняется, что, по данным Росстата, в 2023 году порядка 32,3 тысячи туристов из Индии въехали в Россию, а Индию посетили около 92 тысяч российских туристов. При этом взаимный турпоток прошлого года практически сопоставим с суммарным показателем за 2021 и 2022 годы.
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"Россия планирует по итогам 2024 года принять минимум в два раза больше туристов из Индии, чем в 2023 году - около 70 тысяч человек... Эта цифра пока ниже показателя доковидного 2019 года (90,9 тысячи). Турпоток из Индии в первом полугодии 2024 года вырос более чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Если такую динамику удастся поддерживать, можно будет ожидать, что взаимный турпоток превысит 250 тысяч поездок, а к 2025 году будет больше 300 тысяч", - заявила она.
По ее словам, основными маршрутами поездок индийцев по России в текущем году являются Москва, города Золотого кольца, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тверь и Екатеринбург. Индийские путешественники проявляют интерес к шопингу, городскому, культурному и "свадебному" туризму. В общей структуре туров преобладают семейные (в том числе парные), однако наблюдается и пропорциональное увеличение числа молодых туристов, "стремящихся к новым впечатлениям".
"Дальнейшее расширение туристических обменов обусловлено рядом факторов. Импульс ему придадут договоренности на уровне лидеров двух государств. На переговорах, состоявшихся в начале июля, Россия и Индия обсудили увеличение числа туристических поездок по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство", - подчеркнула Максутова.
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ТуризмРоссияИндияМоскваФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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