https://ria.ru/20240726/turisty-1962067123.html

Россия планирует увеличить поток туристов из Индии минимум в два раза

Россия планирует увеличить поток туристов из Индии минимум в два раза - РИА Новости, 26.07.2024

Россия планирует увеличить поток туристов из Индии минимум в два раза

Россия по итогам 2024 года планирует принять минимум в два раза больше туристов из Индии - это около 70 тысяч человек, рассказала РИА Новости директор центра по РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T05:28

2024-07-26T05:28

2024-07-26T05:28

туризм

россия

индия

москва

федеральная служба государственной статистики (росстат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888000762_0:52:3003:1741_1920x0_80_0_0_d56b24d99a24467e44d1b310d052c484.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия по итогам 2024 года планирует принять минимум в два раза больше туристов из Индии - это около 70 тысяч человек, рассказала РИА Новости директор центра по развитию международного туризма ЦСР Юлия Максутова. Уточняется, что, по данным Росстата, в 2023 году порядка 32,3 тысячи туристов из Индии въехали в Россию, а Индию посетили около 92 тысяч российских туристов. При этом взаимный турпоток прошлого года практически сопоставим с суммарным показателем за 2021 и 2022 годы. "Россия планирует по итогам 2024 года принять минимум в два раза больше туристов из Индии, чем в 2023 году - около 70 тысяч человек... Эта цифра пока ниже показателя доковидного 2019 года (90,9 тысячи). Турпоток из Индии в первом полугодии 2024 года вырос более чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Если такую динамику удастся поддерживать, можно будет ожидать, что взаимный турпоток превысит 250 тысяч поездок, а к 2025 году будет больше 300 тысяч", - заявила она. По ее словам, основными маршрутами поездок индийцев по России в текущем году являются Москва, города Золотого кольца, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тверь и Екатеринбург. Индийские путешественники проявляют интерес к шопингу, городскому, культурному и "свадебному" туризму. В общей структуре туров преобладают семейные (в том числе парные), однако наблюдается и пропорциональное увеличение числа молодых туристов, "стремящихся к новым впечатлениям". "Дальнейшее расширение туристических обменов обусловлено рядом факторов. Импульс ему придадут договоренности на уровне лидеров двух государств. На переговорах, состоявшихся в начале июля, Россия и Индия обсудили увеличение числа туристических поездок по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство", - подчеркнула Максутова.

https://ria.ru/20240723/turisty-1961577446.html

https://ria.ru/20240720/puteshestviya-1960344281.html

россия

индия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, индия, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат)