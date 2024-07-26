https://ria.ru/20240726/trevoga-1962295079.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.07.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T22:59
2024-07-26T22:59
2024-07-26T22:59
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 22.44 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области. Следом – в Николаевской и Кировоградской. В Харьковской области воздушная тревога звучит почти сутки. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу