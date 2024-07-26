https://ria.ru/20240726/sud-1962120227.html

В Петербурге вынесли приговор фигуранту дела о госизмене

В Петербурге вынесли приговор фигуранту дела о госизмене - РИА Новости, 26.07.2024

В Петербурге вынесли приговор фигуранту дела о госизмене

Фигурант дела о госизмене, который изучал промышленный объект в Санкт-Петербурге для последующей атаки украинскими БПЛА, осужден на 10 лет, сообщили в... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T12:14

2024-07-26T12:14

2024-07-26T12:14

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россия

санкт-петербург

москва

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Фигурант дела о госизмене, который изучал промышленный объект в Санкт-Петербурге для последующей атаки украинскими БПЛА, осужден на 10 лет, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и области.В июле 2023 года Лефортовский суд Москвы сообщал, что россиянин Вячеслав Лутор арестован по делу о госизмене и организации террористической деятельности."Вступил в законную силу приговор 2-го Западного военного окружного суда в отношении гражданина РФ Лутора Вячеслава Александровича, 17.04.1990 года рождения, планировавшего вступить в ряды запрещенной в РФ украинской террористической организации "Легион "Свобода России"... 2-й Западный окружной военный суд признал Лутора В.А. виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строго режима", - говорится в сообщении.Установлено, что Лутор через Telegram вышел на контакт с представителями "Легиона", изъявив желание принять участие в боевых действиях против ВС РФ. Получив согласие украинских кураторов, мужчина приобрел авиабилеты по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Стамбул, откуда планировал убыть в Польшу, а далее – на Украину. При попытке выезда из РФ мужчина был задержан."В ходе опроса Лутор дал признательные показания, а также дополнительно сообщил, что по заданию украинских кураторов осуществил доразведку промышленного объекта в Санкт-Петербурге для последующей атаки украинскими БПЛА", - добавляется в сообщении.В спецслужбе рассказали, что при осмотре телефона мужчины обнаружена переписка с представителями "Легиона", подтвержден факт передачи документов для вступления в террористическую организацию, а также фотографий и координат стратегического объекта.Мужчина признан виновным по статьям о приготовлении к совершению госизмены в форме перехода на сторону противника, о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством или иностранной организацией и о приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Апелляционный военный суд оставил приговор без изменений.

https://ria.ru/20231129/gosizmena-1912576245.html

https://ria.ru/20231102/gosizmena-1907045979.html

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