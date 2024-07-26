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Российские ученые обнаружили звезду, делающую сотни оборотов в секунду

Российские ученые обнаружили звезду, делающую сотни оборотов в секунду - РИА Новости, 26.07.2024

Российские ученые обнаружили звезду, делающую сотни оборотов в секунду

Российские учёные с помощью телескопа ART-XC, установленного на космической обсерватории "Спектр-РГ", обнаружили нейтронную звезду в полтора раза тяжелее... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T13:36

2024-07-26T13:36

2024-07-26T13:36

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские учёные с помощью телескопа ART-XC, установленного на космической обсерватории "Спектр-РГ", обнаружили нейтронную звезду в полтора раза тяжелее Солнца, вращающуюся с частотой сотни оборотов в секунду, сообщил в пятницу заместитель директора Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель телескопа ART-XC имени Павлинского, Александр Лутовинов. "Мы неожиданно на небе обнаружили объект, который почему-то был пропущен другими обсерваториями..., этот объект оказался нейтронной звездой, которая вращается с периодом 2,2 миллисекунды", - сказал Лутовинов на мероприятии, посвящённом пятилетию работы космической обсерватории "Спектр-РГ". "Представьте, у вас в полторы массы Солнца объект размером с третье транспортное кольцо, страшно тяжёлый, и вращается не как стиральная машина - 600 оборотов в минуту, а 600 оборотов в секунду!" - добавил он. Как уточнил Лутовинов, российские учёные обнаружили не только саму нейтронную звезду, но и летающую рядом с ней "маленькую звёздочку" массой примерно в четверть массы Солнца. Астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" была запущена на ракете "Протон-М" 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. На номинальную рабочую орбиту вокруг точки Лагранжа L2 (полтора миллиона километров от Земли) аппарат вышел 21 октября 2019 года, но наблюдения звёздного неба он начал ещё в процессе полёта. На космической обсерватории установлены два зеркальных телескопа - ART-XC имени Павлинского, разработанный ИКИ РАН, и германский eROSITA, который переведён в спящий режим в феврале 2022 года.

https://ria.ru/20240308/galaktika-1931925532.html

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космос - риа наука, байконур (город), земля, российская академия наук, спектр-рг, протон-м