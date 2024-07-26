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Запущен сервис прохода в бизнес-залы аэропортов по биометрии - РИА Новости, 26.07.2024
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17:37 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/servis-1962225731.html
Запущен сервис прохода в бизнес-залы аэропортов по биометрии
Запущен сервис прохода в бизнес-залы аэропортов по биометрии - РИА Новости, 26.07.2024
Запущен сервис прохода в бизнес-залы аэропортов по биометрии
Новый цифровой сервис, который позволяет пройти в бизнес-залы аэропортов по биометрии, разработан Центром биометрических технологий, банком ВТБ и Национальной... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T17:37
2024-07-26T17:37
технологии
россия
дмитрий григоренко
мультикарта
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казань
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Новый цифровой сервис, который позволяет пройти в бизнес-залы аэропортов по биометрии, разработан Центром биометрических технологий, банком ВТБ и Национальной системой платежных карт совместно с VisionLabs, международной ИТ-платформой Mile On·Air и процессинговой компанией "Мультикарта", сообщили в ВТБ. Как ранее сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, на сегодняшний день сервис работает в аэропортах Москвы ("Внуково" и "Домодедово"), Санкт-Петербурга и Казани, а на следующей неделе такая возможность появится во Владивостоке. В планах в 2025 году запустить сервис еще в нескольких десятках российских аэропортов. Новый сервис доступен гражданам, которые пользуются государственной Единой биометрической системой (ЕБС) и программой OnPass. Для доступа к сервису не требуется очной регистрации биометрии. Достаточно дистанционно зарегистрировать свои данные в мобильном приложении "Госуслуги Биометрия". Для доступа в зал пассажиру больше не нужно открывать мобильное приложение и показывать QR-код сотруднику. Вместо этого достаточно посмотреть в биометрический терминал на входе в бизнес-зал, объяснили в аппарате вице-премьера. Как отметили в ВТБ, услуга реализуется на базе аккредитованной биометрической системы банка. "Использование биометрических технологий предполагает бесшовный опыт использования услуг. Это значит, что клиент сможет пройти в бизнес-зал аэропорта, не останавливаясь для какой-либо проверки документов, не предъявляя QR-код", — приводится в сообщении ВТБ комментарий заместителя президента – председателя правления банка Вадима Кулика.
https://ria.ru/20240722/klienty-1961247329.html
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технологии, россия, дмитрий григоренко, мультикарта, москва, санкт-петербург, казань, втб (банк)
Технологии, Россия, Дмитрий Григоренко, Мультикарта, Москва, Санкт-Петербург, Казань, ВТБ (банк)

Запущен сервис прохода в бизнес-залы аэропортов по биометрии

© iStock.com / YakobchukOlenaДевушка в бизнес-зале аэропорта
Девушка в бизнес-зале аэропорта - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© iStock.com / YakobchukOlena
Девушка в бизнес-зале аэропорта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Новый цифровой сервис, который позволяет пройти в бизнес-залы аэропортов по биометрии, разработан Центром биометрических технологий, банком ВТБ и Национальной системой платежных карт совместно с VisionLabs, международной ИТ-платформой Mile On·Air и процессинговой компанией "Мультикарта", сообщили в ВТБ.
Как ранее сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, на сегодняшний день сервис работает в аэропортах Москвы ("Внуково" и "Домодедово"), Санкт-Петербурга и Казани, а на следующей неделе такая возможность появится во Владивостоке. В планах в 2025 году запустить сервис еще в нескольких десятках российских аэропортов.
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Новый сервис доступен гражданам, которые пользуются государственной Единой биометрической системой (ЕБС) и программой OnPass. Для доступа к сервису не требуется очной регистрации биометрии. Достаточно дистанционно зарегистрировать свои данные в мобильном приложении "Госуслуги Биометрия".
Для доступа в зал пассажиру больше не нужно открывать мобильное приложение и показывать QR-код сотруднику. Вместо этого достаточно посмотреть в биометрический терминал на входе в бизнес-зал, объяснили в аппарате вице-премьера.
Как отметили в ВТБ, услуга реализуется на базе аккредитованной биометрической системы банка.
"Использование биометрических технологий предполагает бесшовный опыт использования услуг. Это значит, что клиент сможет пройти в бизнес-зал аэропорта, не останавливаясь для какой-либо проверки документов, не предъявляя QR-код", — приводится в сообщении ВТБ комментарий заместителя президента – председателя правления банка Вадима Кулика.
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