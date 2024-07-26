https://ria.ru/20240726/serebryakov-1962069931.html

Обвиняемый в подрыве машины фигурировал в Сети как "Хохлятский Странец"

Обвиняемый в подрыве машины фигурировал в Сети как "Хохлятский Странец" - РИА Новости, 26.07.2024

Обвиняемый в подрыве машины фигурировал в Сети как "Хохлятский Странец"

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков мог быть записан у других контактов как "Женя Конфеты" и "Хохлятский Странец", следует из баз... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T07:04

2024-07-26T07:04

2024-07-26T07:24

москва

турция

урюпинск

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков мог быть записан у других контактов как "Женя Конфеты" и "Хохлятский Странец", следует из баз данных, которые проанализировало РИА Новости. Ранее сообщалось, что профиль "ВКонтакте", предположительно, принадлежащий фигуранту дела, назван по-украински - "Євген Серебряков". Согласно базам данных, в которых можно найти Серебрякова, среди его возможных имен в сети, которые он мог сам выбирать для себя, так и быть записанным у других, значатся следующие комбинации: "Евгений Серебряков", "Евгений", "Серебряков Евгений", "Evgeny", "Evgeniy", "Evgeny Serebryakov", "Yevgen Serebryakov", "Євген Москва", "Євген Серебряков", "Женя Конфеты", "Женя Конфеты Хохлятский Странец", "Evgeny Malderovich", "Евгений Малдерович". Среди мест жительств у него был указаны адреса как Москве, где он проживал в последние годы, так и в Урюпинске, где он заканчивал школу, а также Волгоград и Одинцово. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиль. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Серебрякову заочно предъявлено обвинение. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова. Турецкие СМИ позже уточнили, что вместе с ним был задержан еще один человек, его имя не уточняется. Серебряков въехал в Турцию как турист, на тот момент в списках разыскиваемых он не числился.

https://ria.ru/20240726/litsey-1962063180.html

https://ria.ru/20240724/kreml-1961688810.html

москва

турция

урюпинск

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москва, турция, урюпинск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия