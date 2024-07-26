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В Румынии опровергли сообщения об атаках российских дронов - РИА Новости, 26.07.2024
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15:39 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/rumyniya-1962189581.html
В Румынии опровергли сообщения об атаках российских дронов
В Румынии опровергли сообщения об атаках российских дронов - РИА Новости, 26.07.2024
В Румынии опровергли сообщения об атаках российских дронов
Министерство обороны Румынии сообщило на официальном сайте, что в соцсетях распространяются ложные сообщения об атаках российских беспилотников на румынской... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:39
2024-07-26T15:39
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КИШИНЕВ, 26 июл - РИА Новости. Министерство обороны Румынии сообщило на официальном сайте, что в соцсетях распространяются ложные сообщения об атаках российских беспилотников на румынской территории, а также об ответной стрельбе румынской ПВО. "Обращаем внимание на серию ложных сообщений, распространяемых на платформе X (бывший Twitter) и в других социальных сетях, в которых утверждается, что Румыния стала мишенью для атак беспилотников Российской Федерации, проведенных в последние дни, и что средства противовоздушной обороны румынской армии, размещенные на границе, открыли по ним огонь", - говорится в сообщении министерства. В минобороны заявили, что эти сообщения являются абсолютно безосновательными. "Атаки Российской Федерации были направлены... не на цели на румынской территории", - в частности, подчеркивается в сообщении. В четверг военное министерство обороны Румынии сообщило, что усилило наблюдение за воздушным пространством страны после обнаружения фрагментов дронов вблизи границы с Украиной. В МИД РФ заявили, что у властей Румынии нет доказательств, что обнаруженные обломки дронов принадлежат России, и добавили, что Москва рассматривает ноту Румынии как проявление концепции "хайли лайкли", когда фактов нет, но аудиторию пытаются убедить в вероятности события. Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность увеличением сил альянса в Европе и подчеркивала, что не угрожает никому, но будет реагировать на действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240726/poverennyy-1962059758.html
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в мире, румыния, россия
В мире, Румыния, Россия
В Румынии опровергли сообщения об атаках российских дронов

Минобороны Румынии заявило о ложных сообщениях об атаках российских дронов

CC0 / Rakoon / Здание Министерства обороны Румынии
Здание Министерства обороны Румынии - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
CC0 / Rakoon /
Здание Министерства обороны Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 июл - РИА Новости. Министерство обороны Румынии сообщило на официальном сайте, что в соцсетях распространяются ложные сообщения об атаках российских беспилотников на румынской территории, а также об ответной стрельбе румынской ПВО.
"Обращаем внимание на серию ложных сообщений, распространяемых на платформе X (бывший Twitter) и в других социальных сетях, в которых утверждается, что Румыния стала мишенью для атак беспилотников Российской Федерации, проведенных в последние дни, и что средства противовоздушной обороны румынской армии, размещенные на границе, открыли по ним огонь", - говорится в сообщении министерства.
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В минобороны заявили, что эти сообщения являются абсолютно безосновательными. "Атаки Российской Федерации были направлены... не на цели на румынской территории", - в частности, подчеркивается в сообщении.
В четверг военное министерство обороны Румынии сообщило, что усилило наблюдение за воздушным пространством страны после обнаружения фрагментов дронов вблизи границы с Украиной. В МИД РФ заявили, что у властей Румынии нет доказательств, что обнаруженные обломки дронов принадлежат России, и добавили, что Москва рассматривает ноту Румынии как проявление концепции "хайли лайкли", когда фактов нет, но аудиторию пытаются убедить в вероятности события. Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность увеличением сил альянса в Европе и подчеркивала, что не угрожает никому, но будет реагировать на действия, потенциально опасные для ее интересов.
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