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Путин посетит парад в день ВМФ в Петербурге - РИА Новости, 26.07.2024
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14:01 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/putin-1962160472.html
Путин посетит парад в день ВМФ в Петербурге
Путин посетит парад в день ВМФ в Петербурге - РИА Новости, 26.07.2024
Путин посетит парад в день ВМФ в Петербурге
Президент России Владимир Путин посетит парад в день Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:01
2024-07-26T14:01
безопасность
россия
санкт-петербург
дмитрий песков
владимир путин
день военно-морского флота
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит парад в день Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. День Военно-морского флота пройдет 28 июля. "Безусловно", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, примет ли президент участие в параде в день ВМФ. Он отметил, что глава государства уже готовится ко Дню ВМФ. "Готовимся к Дню военно-морского флота, параду в Санкт-Петербурге", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240722/peterburg-1961273793.html
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безопасность, россия, санкт-петербург, дмитрий песков, владимир путин, день военно-морского флота
Безопасность, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков, Владимир Путин, День Военно-Морского Флота
Путин посетит парад в день ВМФ в Петербурге

Песков: Путин посетит парад в день ВМФ в Санкт-Петербурге 28 июля

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкВладимир Путин на параде по случаю Дня ВМФ. 2023
Владимир Путин на параде по случаю Дня ВМФ. 2023 - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Владимир Путин на параде по случаю Дня ВМФ. 2023. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит парад в день Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
День Военно-морского флота пройдет 28 июля.
"Безусловно", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, примет ли президент участие в параде в день ВМФ.
Он отметил, что глава государства уже готовится ко Дню ВМФ.
"Готовимся к Дню военно-морского флота, параду в Санкт-Петербурге", - добавил Песков.
Разведенные мосты на Неве перед началом Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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БезопасностьРоссияСанкт-ПетербургДмитрий ПесковВладимир ПутинДень Военно-Морского Флота
 
 
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