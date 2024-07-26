https://ria.ru/20240726/putin-1962160472.html

Путин посетит парад в день ВМФ в Петербурге

Путин посетит парад в день ВМФ в Петербурге - РИА Новости, 26.07.2024

Путин посетит парад в день ВМФ в Петербурге

Президент России Владимир Путин посетит парад в день Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T14:01

2024-07-26T14:01

2024-07-26T14:01

безопасность

россия

санкт-петербург

дмитрий песков

владимир путин

день военно-морского флота

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит парад в день Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. День Военно-морского флота пройдет 28 июля. "Безусловно", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, примет ли президент участие в параде в день ВМФ. Он отметил, что глава государства уже готовится ко Дню ВМФ. "Готовимся к Дню военно-морского флота, параду в Санкт-Петербурге", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240722/peterburg-1961273793.html

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безопасность, россия, санкт-петербург, дмитрий песков, владимир путин, день военно-морского флота