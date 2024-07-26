https://ria.ru/20240726/putin-1962096130.html

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 26.07.2024

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Восемь из десяти (80,1%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, большинство (76,8%) одобряют его работу, следует из результатов опроса... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T10:31

2024-07-26T10:31

2024-07-26T10:31

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

вциом

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Восемь из десяти (80,1%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, большинство (76,8%) одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ, Путину доверяют 80,1% респондентов, недоверие выразили 15,4% опрошенных. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 62,1% россиян, не доверяют - 18,8%. Одобряют работу президента 76,8%, не одобряют - 13,8% респондентов. Работу председателя правительства РФ одобряют 52,6% россиян, неодобрение высказали 10,1%. Кроме того, на вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 37,5% респондентов назвали "Единую Россию", 10,1% - КПРФ, 9,5% - ЛДПР, 5,7% - "Новые люди", 3,5% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Также 9,4% опрошенных россиян указали непарламентские партии, затруднились с ответом - 10,8%, при этом 11,9% заявили, что вовсе не стали бы участвовать в выборах. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 15 по 21 июля 2024 года среди 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

https://ria.ru/20240517/vtsiom-1946603313.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия