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Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 26.07.2024
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10:31 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/putin-1962096130.html
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 26.07.2024
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
Восемь из десяти (80,1%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, большинство (76,8%) одобряют его работу, следует из результатов опроса... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T10:31
2024-07-26T10:31
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
вциом
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Восемь из десяти (80,1%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, большинство (76,8%) одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ, Путину доверяют 80,1% респондентов, недоверие выразили 15,4% опрошенных. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 62,1% россиян, не доверяют - 18,8%. Одобряют работу президента 76,8%, не одобряют - 13,8% респондентов. Работу председателя правительства РФ одобряют 52,6% россиян, неодобрение высказали 10,1%. Кроме того, на вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 37,5% респондентов назвали "Единую Россию", 10,1% - КПРФ, 9,5% - ЛДПР, 5,7% - "Новые люди", 3,5% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Также 9,4% опрошенных россиян указали непарламентские партии, затруднились с ответом - 10,8%, при этом 11,9% заявили, что вовсе не стали бы участвовать в выборах. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 15 по 21 июля 2024 года среди 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Госдума РФ, Единая Россия
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

ВЦИОМ: 76,8 процента россиян одобряют работу президенту России

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Восемь из десяти (80,1%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, большинство (76,8%) одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ, Путину доверяют 80,1% респондентов, недоверие выразили 15,4% опрошенных. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 62,1% россиян, не доверяют - 18,8%.
Одобряют работу президента 76,8%, не одобряют - 13,8% респондентов. Работу председателя правительства РФ одобряют 52,6% россиян, неодобрение высказали 10,1%.
Кроме того, на вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 37,5% респондентов назвали "Единую Россию", 10,1% - КПРФ, 9,5% - ЛДПР, 5,7% - "Новые люди", 3,5% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Также 9,4% опрошенных россиян указали непарламентские партии, затруднились с ответом - 10,8%, при этом 11,9% заявили, что вовсе не стали бы участвовать в выборах.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 15 по 21 июля 2024 года среди 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
Люди на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
17 мая, 10:45
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинВЦИОМГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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