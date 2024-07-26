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Минэнерго предложило создать программу развития электроэнергетики Дагестана
Минэнерго предложило создать программу развития электроэнергетики Дагестана - РИА Новости, 26.07.2024
Минэнерго предложило создать программу развития электроэнергетики Дагестана
Министерство энергетики РФ полагает, что в целях сокращения аварий в электросетевом комплексе Дагестана и изменения ситуации региону нужна индивидуальная... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T08:10
2024-07-26T08:10
2024-07-26T08:10
экономика
жкх
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северо-кавказский федеральный округ
сергей цивилев
сергей меликов
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министерство энергетики РФ полагает, что в целях сокращения аварий в электросетевом комплексе Дагестана и изменения ситуации региону нужна индивидуальная программа развития электроэнергетики, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в ходе рабочей встречи с главой республики Сергеем Меликовым. Для кардинального изменения ситуации и сокращения количества аварийных ситуаций в электросетевом комплексе Дагестана необходимо реализовать системные меры, подчеркнул министр. "Разработка индивидуальной программы развития электроэнергетики региона позволит решить имеющиеся проблемы и стимулировать дальнейший рост экономики", – приводятся в сообщении слова главы Минэнерго. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам Кавказского инвестиционного форума поручил руководителям федеральных ведомств взять на личный контроль работу по курируемым направлениям в Северо-Кавказском федеральном округе. В Дагестане уже реализуется программа повышения надежности электросетевого комплекса. В том числе, в 2024 году будет установлено и заменено 38 силовых трансформаторов для повышения надежности энергосистемы республики.
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экономика, жкх, россия, северо-кавказский федеральный округ, сергей цивилев, сергей меликов, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, ЖКХ, Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Сергей Цивилев, Сергей Меликов, Михаил Мишустин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго предложило создать программу развития электроэнергетики Дагестана
Цивилев: Дагестану нужна индивидуальная программа развития электроэнергетики
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министерство энергетики РФ полагает, что в целях сокращения аварий в электросетевом комплексе Дагестана и изменения ситуации региону нужна индивидуальная программа развития электроэнергетики, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в ходе рабочей встречи с главой республики Сергеем Меликовым.
Для кардинального изменения ситуации и сокращения количества аварийных ситуаций в электросетевом комплексе Дагестана необходимо реализовать системные меры, подчеркнул министр.
«
"Разработка индивидуальной программы развития электроэнергетики региона позволит решить имеющиеся проблемы и стимулировать дальнейший рост экономики", – приводятся в сообщении слова главы Минэнерго.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам Кавказского инвестиционного форума поручил руководителям федеральных ведомств взять на личный контроль работу по курируемым направлениям в Северо-Кавказском федеральном округе.
В Дагестане уже реализуется программа повышения надежности электросетевого комплекса. В том числе, в 2024 году будет установлено и заменено 38 силовых трансформаторов для повышения надежности энергосистемы республики.