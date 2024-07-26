https://ria.ru/20240726/programma-1962073430.html

Минэнерго предложило создать программу развития электроэнергетики Дагестана

Минэнерго предложило создать программу развития электроэнергетики Дагестана - РИА Новости, 26.07.2024

Минэнерго предложило создать программу развития электроэнергетики Дагестана

Министерство энергетики РФ полагает, что в целях сокращения аварий в электросетевом комплексе Дагестана и изменения ситуации региону нужна индивидуальная... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T08:10

2024-07-26T08:10

2024-07-26T08:10

экономика

жкх

россия

северо-кавказский федеральный округ

сергей цивилев

сергей меликов

михаил мишустин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143487/60/1434876025_0:119:3072:1847_1920x0_80_0_0_09db2e25540ef6c5aa65cad876fd3703.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министерство энергетики РФ полагает, что в целях сокращения аварий в электросетевом комплексе Дагестана и изменения ситуации региону нужна индивидуальная программа развития электроэнергетики, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в ходе рабочей встречи с главой республики Сергеем Меликовым. Для кардинального изменения ситуации и сокращения количества аварийных ситуаций в электросетевом комплексе Дагестана необходимо реализовать системные меры, подчеркнул министр. "Разработка индивидуальной программы развития электроэнергетики региона позволит решить имеющиеся проблемы и стимулировать дальнейший рост экономики", – приводятся в сообщении слова главы Минэнерго. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам Кавказского инвестиционного форума поручил руководителям федеральных ведомств взять на личный контроль работу по курируемым направлениям в Северо-Кавказском федеральном округе. В Дагестане уже реализуется программа повышения надежности электросетевого комплекса. В том числе, в 2024 году будет установлено и заменено 38 силовых трансформаторов для повышения надежности энергосистемы республики.

https://ria.ru/20240716/sboy-1960123997.html

россия

северо-кавказский федеральный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, жкх, россия, северо-кавказский федеральный округ, сергей цивилев, сергей меликов, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)