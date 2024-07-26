Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при пожаре в Ульяновске увеличилось до трех человек - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:22 26.07.2024 (обновлено: 23:18 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/pozhar-1962269879.html
Число погибших при пожаре в Ульяновске увеличилось до трех человек
Число погибших при пожаре в Ульяновске увеличилось до трех человек - РИА Новости, 26.07.2024
Число погибших при пожаре в Ульяновске увеличилось до трех человек
Число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске увеличилось до трех, сообщило областное управление СК России в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T20:22
2024-07-26T23:18
происшествия
ульяновск
следственный комитет россии (ск рф)
пожар в доме в ульяновске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962264264_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_49087f775cc55469747a2e66a668555d.jpg
САМАРА, 26 июл — РИА Новости. Число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске увеличилось до трех, сообщило областное управление СК России в Telegram-канале."Предварительно установлено, что 26 июля, около 19 часов 30 минут (18:30 мск), в результате хлопка в одной из квартир дома по улице Корунковой Засвияжского района Ульяновска и возникшего после этого пожара погибли три человека, в том числе двухлетний мальчик. В результате уничтожено имущество жильцов", — говорится в заявлении.Как уточнили в пресс-службе МЧС, жертвами ЧП стали ребенок и две женщины. Всего удалось спасти 25 человек. По данным губернатора области Алексея Русского пострадали как минимум трое, их госпитализировали с ожогами и отравлением, при этом один из них находится в тяжелом состоянии.В пятницу вечером на третьем этаже дома на улице Корунковой загорелись три квартиры. Жильцов эвакуировали. В гостинице "Волга" развернули пункт временного размещения.Как рассказали РИА Новости в мэрии Ульяновска, по неподтвержденным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона. В МЧС же считают, что к инциденту привело использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.На месте ЧП задействовали 68 специалистов и 22 единицы техники. Площадь возгорания составила 200 "квадратов". Огонь уже потушили.Возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности".
https://ria.ru/20240726/pozhar-1962269720.html
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
ульяновск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске
Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске
2024-07-26T20:22
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962264264_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3b9becbc8a0a6813bb896ab0609e1855.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ульяновск, следственный комитет россии (ск рф), пожар в доме в ульяновске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Ульяновск, Следственный комитет России (СК РФ), Пожар в доме в Ульяновске, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Число погибших при пожаре в Ульяновске увеличилось до трех человек

СК: при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске погибли 3 человека

Читать ria.ru в
САМАРА, 26 июл — РИА Новости. Число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске увеличилось до трех, сообщило областное управление СК России в Telegram-канале.
"Предварительно установлено, что 26 июля, около 19 часов 30 минут (18:30 мск), в результате хлопка в одной из квартир дома по улице Корунковой Засвияжского района Ульяновска и возникшего после этого пожара погибли три человека, в том числе двухлетний мальчик. В результате уничтожено имущество жильцов", — говорится в заявлении.
Место пожара в многоквартирном доме в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
В Ульяновске начали проверку из-за пожара в многоквартирном доме
Вчера, 20:22
Как уточнили в пресс-службе МЧС, жертвами ЧП стали ребенок и две женщины. Всего удалось спасти 25 человек. По данным губернатора области Алексея Русского пострадали как минимум трое, их госпитализировали с ожогами и отравлением, при этом один из них находится в тяжелом состоянии.
В пятницу вечером на третьем этаже дома на улице Корунковой загорелись три квартиры. Жильцов эвакуировали. В гостинице "Волга" развернули пункт временного размещения.
Как рассказали РИА Новости в мэрии Ульяновска, по неподтвержденным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона. В МЧС же считают, что к инциденту привело использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.
На месте ЧП задействовали 68 специалистов и 22 единицы техники. Площадь возгорания составила 200 "квадратов". Огонь уже потушили.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности".
Горящая кровля пятиэтажного дома на проспекте Ленина в Ярославле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Крупные пожары в жилых домах в России в 2023-2024 годах
14 марта, 14:24
 
ПроисшествияУльяновскСледственный комитет России (СК РФ)Пожар в доме в УльяновскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала