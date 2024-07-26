https://ria.ru/20240726/pozhar-1962269879.html
Число погибших при пожаре в Ульяновске увеличилось до трех человек
Число погибших при пожаре в Ульяновске увеличилось до трех человек - РИА Новости, 26.07.2024
Число погибших при пожаре в Ульяновске увеличилось до трех человек
Число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске увеличилось до трех, сообщило областное управление СК России в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T20:22
2024-07-26T20:22
2024-07-26T23:18
происшествия
ульяновск
следственный комитет россии (ск рф)
пожар в доме в ульяновске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 26 июл — РИА Новости. Число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске увеличилось до трех, сообщило областное управление СК России в Telegram-канале."Предварительно установлено, что 26 июля, около 19 часов 30 минут (18:30 мск), в результате хлопка в одной из квартир дома по улице Корунковой Засвияжского района Ульяновска и возникшего после этого пожара погибли три человека, в том числе двухлетний мальчик. В результате уничтожено имущество жильцов", — говорится в заявлении.Как уточнили в пресс-службе МЧС, жертвами ЧП стали ребенок и две женщины. Всего удалось спасти 25 человек. По данным губернатора области Алексея Русского пострадали как минимум трое, их госпитализировали с ожогами и отравлением, при этом один из них находится в тяжелом состоянии.В пятницу вечером на третьем этаже дома на улице Корунковой загорелись три квартиры. Жильцов эвакуировали. В гостинице "Волга" развернули пункт временного размещения.Как рассказали РИА Новости в мэрии Ульяновска, по неподтвержденным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона. В МЧС же считают, что к инциденту привело использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.На месте ЧП задействовали 68 специалистов и 22 единицы техники. Площадь возгорания составила 200 "квадратов". Огонь уже потушили.Возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности".
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Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске
Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске
2024-07-26T20:22
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происшествия, ульяновск, следственный комитет россии (ск рф), пожар в доме в ульяновске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Ульяновск, Следственный комитет России (СК РФ), Пожар в доме в Ульяновске, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Число погибших при пожаре в Ульяновске увеличилось до трех человек
СК: при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске погибли 3 человека
САМАРА, 26 июл — РИА Новости.
Число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске увеличилось до трех, сообщило областное управление СК России в Telegram-канале
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"Предварительно установлено, что 26 июля, около 19 часов 30 минут (18:30 мск), в результате хлопка в одной из квартир дома по улице Корунковой Засвияжского района Ульяновска и возникшего после этого пожара погибли три человека, в том числе двухлетний мальчик. В результате уничтожено имущество жильцов", — говорится в заявлении.
Как уточнили в пресс-службе МЧС, жертвами ЧП стали ребенок и две женщины. Всего удалось спасти 25 человек. По данным губернатора области Алексея Русского пострадали как минимум трое, их госпитализировали с ожогами и отравлением, при этом один из них находится в тяжелом состоянии.
В пятницу вечером на третьем этаже дома на улице Корунковой загорелись три квартиры. Жильцов эвакуировали. В гостинице "Волга" развернули пункт временного размещения.
Как рассказали РИА Новости в мэрии Ульяновска, по неподтвержденным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона. В МЧС же считают, что к инциденту привело использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.
На месте ЧП задействовали 68 специалистов и 22 единицы техники. Площадь возгорания составила 200 "квадратов". Огонь уже потушили.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности".