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В Ульяновске эвакуировали жителей горящего многоквартирного дома
В Ульяновске эвакуировали жителей горящего многоквартирного дома - РИА Новости, 26.07.2024
В Ульяновске эвакуировали жителей горящего многоквартирного дома
Большинство жителей эвакуированы из подъезда многоквартирного дома в Ульяновске, где в пятницу произошел сильный пожар, по необходимости жильцам предоставят... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T19:40
2024-07-26T19:40
2024-07-26T20:50
происшествия
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ульяновск
ульяновская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в доме в ульяновске
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САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Большинство жителей эвакуированы из подъезда многоквартирного дома в Ульяновске, где в пятницу произошел сильный пожар, по необходимости жильцам предоставят места в пунктах временного размещения, сообщили РИА Новости в мэрии города. Пожарные ведут борьбу с огнем в трех квартирах на третьем этаже в многоквартирном доме на улице Корункова в Ульяновске, сообщило в пятницу главное управление МЧС России по Ульяновской области. Предварительно, взорвался газовый баллон, сообщили РИА Новости в мэрии города. "Большинство людей из подъезда эвакуировали, там с первого по девятый этаж все почти эвакуированы. Глава города распорядился для людей обеспечить временное жилье, пункты временного содержания", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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происшествия, россия, ульяновск, ульяновская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в доме в ульяновске
Происшествия, Россия, Ульяновск, Ульяновская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в доме в Ульяновске
В Ульяновске эвакуировали жителей горящего многоквартирного дома
В Ульяновске эвакуировали большинство жителей горящего многоквартирного дома