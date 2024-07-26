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В Ульяновске эвакуировали жителей горящего многоквартирного дома - РИА Новости, 26.07.2024
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19:40 26.07.2024 (обновлено: 20:50 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/pozhar-1962260410.html
В Ульяновске эвакуировали жителей горящего многоквартирного дома
В Ульяновске эвакуировали жителей горящего многоквартирного дома - РИА Новости, 26.07.2024
В Ульяновске эвакуировали жителей горящего многоквартирного дома
Большинство жителей эвакуированы из подъезда многоквартирного дома в Ульяновске, где в пятницу произошел сильный пожар, по необходимости жильцам предоставят... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T19:40
2024-07-26T20:50
происшествия
россия
ульяновск
ульяновская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в доме в ульяновске
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САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Большинство жителей эвакуированы из подъезда многоквартирного дома в Ульяновске, где в пятницу произошел сильный пожар, по необходимости жильцам предоставят места в пунктах временного размещения, сообщили РИА Новости в мэрии города. Пожарные ведут борьбу с огнем в трех квартирах на третьем этаже в многоквартирном доме на улице Корункова в Ульяновске, сообщило в пятницу главное управление МЧС России по Ульяновской области. Предварительно, взорвался газовый баллон, сообщили РИА Новости в мэрии города. "Большинство людей из подъезда эвакуировали, там с первого по девятый этаж все почти эвакуированы. Глава города распорядился для людей обеспечить временное жилье, пункты временного содержания", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
россия
ульяновск
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происшествия, россия, ульяновск, ульяновская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в доме в ульяновске
Происшествия, Россия, Ульяновск, Ульяновская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в доме в Ульяновске
В Ульяновске эвакуировали жителей горящего многоквартирного дома

В Ульяновске эвакуировали большинство жителей горящего многоквартирного дома

© МЧС России/TelegramМесто пожара в многоквартирном доме в Ульяновске
Место пожара в многоквартирном доме в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в многоквартирном доме в Ульяновске
Читать ria.ru в
САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Большинство жителей эвакуированы из подъезда многоквартирного дома в Ульяновске, где в пятницу произошел сильный пожар, по необходимости жильцам предоставят места в пунктах временного размещения, сообщили РИА Новости в мэрии города.
Пожарные ведут борьбу с огнем в трех квартирах на третьем этаже в многоквартирном доме на улице Корункова в Ульяновске, сообщило в пятницу главное управление МЧС России по Ульяновской области. Предварительно, взорвался газовый баллон, сообщили РИА Новости в мэрии города.
"Большинство людей из подъезда эвакуировали, там с первого по девятый этаж все почти эвакуированы. Глава города распорядился для людей обеспечить временное жилье, пункты временного содержания", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияРоссияУльяновскУльяновская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в доме в Ульяновске
 
 
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