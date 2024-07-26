https://ria.ru/20240726/pozhar-1962260410.html

В Ульяновске эвакуировали жителей горящего многоквартирного дома

В Ульяновске эвакуировали жителей горящего многоквартирного дома - РИА Новости, 26.07.2024

В Ульяновске эвакуировали жителей горящего многоквартирного дома

Большинство жителей эвакуированы из подъезда многоквартирного дома в Ульяновске, где в пятницу произошел сильный пожар, по необходимости жильцам предоставят... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T19:40

2024-07-26T19:40

2024-07-26T20:50

происшествия

россия

ульяновск

ульяновская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в доме в ульяновске

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САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Большинство жителей эвакуированы из подъезда многоквартирного дома в Ульяновске, где в пятницу произошел сильный пожар, по необходимости жильцам предоставят места в пунктах временного размещения, сообщили РИА Новости в мэрии города. Пожарные ведут борьбу с огнем в трех квартирах на третьем этаже в многоквартирном доме на улице Корункова в Ульяновске, сообщило в пятницу главное управление МЧС России по Ульяновской области. Предварительно, взорвался газовый баллон, сообщили РИА Новости в мэрии города. "Большинство людей из подъезда эвакуировали, там с первого по девятый этаж все почти эвакуированы. Глава города распорядился для людей обеспечить временное жилье, пункты временного содержания", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

россия

ульяновск

ульяновская область

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происшествия, россия, ульяновск, ульяновская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в доме в ульяновске