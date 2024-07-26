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Парламентарии стран ЕС пожаловались венгерскому коллеге на Орбана - РИА Новости, 26.07.2024
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18:36 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/orban-1962243027.html
Парламентарии стран ЕС пожаловались венгерскому коллеге на Орбана
Парламентарии стран ЕС пожаловались венгерскому коллеге на Орбана - РИА Новости, 26.07.2024
Парламентарии стран ЕС пожаловались венгерскому коллеге на Орбана
Председатели парламентских комитетов стран Балтии, Финляндии, Германии и Люксембурга при поддержке Польши направили венгерскому коллеге письмо, где пожаловались РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T18:36
2024-07-26T18:36
в мире
венгрия
украина
москва
виктор орбан
жозеп боррель
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Председатели парламентских комитетов стран Балтии, Финляндии, Германии и Люксембурга при поддержке Польши направили венгерскому коллеге письмо, где пожаловались на то, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своей мирной инициативой по Украине якобы провоцирует европейских партнеров и ослабляет позиции ЕС. Венгрия стала председателем в Совете ЕС с 1 июля на полгода. "Мы глубоко обеспокоены первыми тремя неделями председательства Венгрии в Совете ЕС, поскольку игнорируются основополагающие принципы... Вместо того чтобы наводить мосты, премьер-министр Венгрии использовал первые дни председательства, чтобы провоцировать европейских партнеров, ставя свои собственные интересы выше европейского консенсуса", - говорится в письме на имя председателя комитета по делам ЕС парламента Венгрии Золтана Тешшели, опубликованном на сайте сейма Литвы. Авторы письма назвали "назойливыми" поездки Орбана в Москву и заявили, что венгерский премьер якобы "постоянно ослабляет позиции Евросоюза и препятствует миру на Украине". "Если венгерское правительство продолжит троллить своих европейских партнеров, это в долгосрочной перспективе нанесет ущерб их собственным национальным интересам. Европейские правительства потеряют веру в то, что цели венгерского правительства соответствуют каким-либо европейским интересам. Это нанесет огромный ущерб целям венгерского председательства в ЕС", - добавили в письме. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
https://ria.ru/20240718/orban-1960574399.html
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в мире, венгрия, украина, москва, виктор орбан, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз, нато, евросовет, визит орбана в россию
В мире, Венгрия, Украина, Москва, Виктор Орбан, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Евросовет, Визит Орбана в Россию
Парламентарии стран ЕС пожаловались венгерскому коллеге на Орбана

Парламентарии из 6 стран ЕС пожаловались венгерскому коллеге на Орбана

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Председатели парламентских комитетов стран Балтии, Финляндии, Германии и Люксембурга при поддержке Польши направили венгерскому коллеге письмо, где пожаловались на то, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своей мирной инициативой по Украине якобы провоцирует европейских партнеров и ослабляет позиции ЕС.
Венгрия стала председателем в Совете ЕС с 1 июля на полгода.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Орбан назвал три глобальных игрока, способных повлиять на Украину
18 июля, 19:46
"Мы глубоко обеспокоены первыми тремя неделями председательства Венгрии в Совете ЕС, поскольку игнорируются основополагающие принципы... Вместо того чтобы наводить мосты, премьер-министр Венгрии использовал первые дни председательства, чтобы провоцировать европейских партнеров, ставя свои собственные интересы выше европейского консенсуса", - говорится в письме на имя председателя комитета по делам ЕС парламента Венгрии Золтана Тешшели, опубликованном на сайте сейма Литвы.
Авторы письма назвали "назойливыми" поездки Орбана в Москву и заявили, что венгерский премьер якобы "постоянно ослабляет позиции Евросоюза и препятствует миру на Украине".
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Туск: Зеленский жаловался, что Орбан не сообщил ему о поездке в Москву
23 июля, 16:59
"Если венгерское правительство продолжит троллить своих европейских партнеров, это в долгосрочной перспективе нанесет ущерб их собственным национальным интересам. Европейские правительства потеряют веру в то, что цели венгерского правительства соответствуют каким-либо европейским интересам. Это нанесет огромный ущерб целям венгерского председательства в ЕС", - добавили в письме.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
"Нанес ущерб": в Германии раскрыли, как Орбан сорвал планы ЕС по Украине
22 июля, 12:27
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические каналы с Россией
18 июля, 19:43
 
В миреВенгрияУкраинаМоскваВиктор ОрбанЖозеп БоррельВладимир ПутинЕвросоюзНАТОЕвросоветВизит Орбана в Россию
 
 
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