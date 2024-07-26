Парламентарии стран ЕС пожаловались венгерскому коллеге на Орбана
Парламентарии из 6 стран ЕС пожаловались венгерскому коллеге на Орбана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Председатели парламентских комитетов стран Балтии, Финляндии, Германии и Люксембурга при поддержке Польши направили венгерскому коллеге письмо, где пожаловались на то, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своей мирной инициативой по Украине якобы провоцирует европейских партнеров и ослабляет позиции ЕС.
Венгрия стала председателем в Совете ЕС с 1 июля на полгода.
"Мы глубоко обеспокоены первыми тремя неделями председательства Венгрии в Совете ЕС, поскольку игнорируются основополагающие принципы... Вместо того чтобы наводить мосты, премьер-министр Венгрии использовал первые дни председательства, чтобы провоцировать европейских партнеров, ставя свои собственные интересы выше европейского консенсуса", - говорится в письме на имя председателя комитета по делам ЕС парламента Венгрии Золтана Тешшели, опубликованном на сайте сейма Литвы.
Авторы письма назвали "назойливыми" поездки Орбана в Москву и заявили, что венгерский премьер якобы "постоянно ослабляет позиции Евросоюза и препятствует миру на Украине".
"Если венгерское правительство продолжит троллить своих европейских партнеров, это в долгосрочной перспективе нанесет ущерб их собственным национальным интересам. Европейские правительства потеряют веру в то, что цели венгерского правительства соответствуют каким-либо европейским интересам. Это нанесет огромный ущерб целям венгерского председательства в ЕС", - добавили в письме.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.