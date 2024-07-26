https://ria.ru/20240726/ogon-1962228512.html

Житель Новгородской области сжег памятные венки в пламени Вечного огня

Житель Новгородской области сжег памятные венки в пламени Вечного огня - РИА Новости, 26.07.2024

Житель Новгородской области сжег памятные венки в пламени Вечного огня

Житель города Старая Русса Новгородской области сжег памятные венки в пламени мемориала "Вечный огонь", он арестован по обвинению в повреждении памятника,... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T17:39

2024-07-26T17:39

2024-07-26T17:45

происшествия

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андрей никитин (политик)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Житель города Старая Русса Новгородской области сжег памятные венки в пламени мемориала "Вечный огонь", он арестован по обвинению в повреждении памятника, сообщило областное следственное управление СК РФ. Как информирует ведомство, по факту повреждения мемориального комплекса Славы в честь советских воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Старорусской земле в городском парке Победы, возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении воинских захоронений, а также памятников, стел и обелисков. Следователи установили, что мемориал пострадал после того, как в пламени Вечного огня были сожжены памятные венки. "По данным следствия, ночью 23 июля текущего года обвиняемый, находясь на мемориале в городе Старая Русса, сжег в "Вечном огне" памятные венки. В результате преступных действий фигуранта была повреждена часть мемориала. Личность злоумышленника установлена сотрудниками полиции", – говорится в сообщении. Как уточняется, по ходатайству СУСК РФ по региону фигурант арестован. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, комментируя повреждение мемориального комплекса в Старой Руссе в своем Telegram-канале, назвал сожжение памятных венков в пламени Вечного огня "фашистским поступком". "Я считаю этот поступок фашистским. Человек, рука которого поднялась на сожжение нашей общей памяти, должен быть наказан", – написал Никитин, поблагодарив правоохранителей за оперативное задержание фигуранта.

https://ria.ru/20240528/memorial-1948856125.html

https://ria.ru/20231118/moskva-1910250220.html

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происшествия, старая русса, новгородская область, россия, андрей никитин (политик), следственный комитет россии (ск рф)