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Житель Новгородской области сжег памятные венки в пламени Вечного огня - РИА Новости, 26.07.2024
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17:39 26.07.2024 (обновлено: 17:45 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/ogon-1962228512.html
Житель Новгородской области сжег памятные венки в пламени Вечного огня
Житель Новгородской области сжег памятные венки в пламени Вечного огня - РИА Новости, 26.07.2024
Житель Новгородской области сжег памятные венки в пламени Вечного огня
Житель города Старая Русса Новгородской области сжег памятные венки в пламени мемориала "Вечный огонь", он арестован по обвинению в повреждении памятника,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T17:39
2024-07-26T17:45
происшествия
старая русса
новгородская область
россия
андрей никитин (политик)
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Житель города Старая Русса Новгородской области сжег памятные венки в пламени мемориала "Вечный огонь", он арестован по обвинению в повреждении памятника, сообщило областное следственное управление СК РФ. Как информирует ведомство, по факту повреждения мемориального комплекса Славы в честь советских воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Старорусской земле в городском парке Победы, возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении воинских захоронений, а также памятников, стел и обелисков. Следователи установили, что мемориал пострадал после того, как в пламени Вечного огня были сожжены памятные венки. "По данным следствия, ночью 23 июля текущего года обвиняемый, находясь на мемориале в городе Старая Русса, сжег в "Вечном огне" памятные венки. В результате преступных действий фигуранта была повреждена часть мемориала. Личность злоумышленника установлена сотрудниками полиции", – говорится в сообщении. Как уточняется, по ходатайству СУСК РФ по региону фигурант арестован. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, комментируя повреждение мемориального комплекса в Старой Руссе в своем Telegram-канале, назвал сожжение памятных венков в пламени Вечного огня "фашистским поступком". "Я считаю этот поступок фашистским. Человек, рука которого поднялась на сожжение нашей общей памяти, должен быть наказан", – написал Никитин, поблагодарив правоохранителей за оперативное задержание фигуранта.
https://ria.ru/20240528/memorial-1948856125.html
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происшествия, старая русса, новгородская область, россия, андрей никитин (политик), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Старая Русса, Новгородская область, Россия, Андрей Никитин (политик), Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Новгородской области сжег памятные венки в пламени Вечного огня

Житель новгородской Старой Руссы сжег памятные венки в пламени Вечного огня

© СУ СК России по Новгородской областиЖитель Новгородской области бросает венки в пламя Вечного огня на мемориале в городе Старая Русса
Житель Новгородской области бросает венки в пламя Вечного огня на мемориале в городе Старая Русса - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© СУ СК России по Новгородской области
Житель Новгородской области бросает венки в пламя Вечного огня на мемориале в городе Старая Русса
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Житель города Старая Русса Новгородской области сжег памятные венки в пламени мемориала "Вечный огонь", он арестован по обвинению в повреждении памятника, сообщило областное следственное управление СК РФ.
Как информирует ведомство, по факту повреждения мемориального комплекса Славы в честь советских воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Старорусской земле в городском парке Победы, возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении воинских захоронений, а также памятников, стел и обелисков.
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Следователи установили, что мемориал пострадал после того, как в пламени Вечного огня были сожжены памятные венки.
"По данным следствия, ночью 23 июля текущего года обвиняемый, находясь на мемориале в городе Старая Русса, сжег в "Вечном огне" памятные венки. В результате преступных действий фигуранта была повреждена часть мемориала. Личность злоумышленника установлена сотрудниками полиции", – говорится в сообщении.
Как уточняется, по ходатайству СУСК РФ по региону фигурант арестован.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, комментируя повреждение мемориального комплекса в Старой Руссе в своем Telegram-канале, назвал сожжение памятных венков в пламени Вечного огня "фашистским поступком".
"Я считаю этот поступок фашистским. Человек, рука которого поднялась на сожжение нашей общей памяти, должен быть наказан", – написал Никитин, поблагодарив правоохранителей за оперативное задержание фигуранта.
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ПроисшествияСтарая РуссаНовгородская областьРоссияАндрей Никитин (политик)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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