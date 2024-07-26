Трех нерп выпустили в Финский залив после реабилитации
В Финский залив после реабилитации выпустили трех ладожских нерп
© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга/TelegramТрех нерп выпустили в Финский залив после реабилитации в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге
Трех нерп выпустили в Финский залив после реабилитации в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Трех нерп выпустили в Финский залив после пребывания в петербургском Центре реабилитации морских млекопитающих, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
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"После реабилитации в естественную среду обитания вернулись три ладожские нерпы. В "большое плаванье" их провожали добрые друзья — люди, которые участвовали в их спасении", — говорится в публикации.
© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга/TelegramТрех нерп выпустили в Финский залив после реабилитации в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге
Трех нерп выпустили в Финский залив после реабилитации в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге
Одного нерпенка добровольцы спасли в поселке Новая Ладога. Пока они добирались до места, где видели животное, нерпенок успел уплыть. Но волонтеры смогли отыскать малыша. Нерпенок оказался сильно истощен и болен. Его доставили в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих.
Чтобы спасти еще одного малыша, неравнодушные люди несколько километров несли его на руках по экотропе, которая проходит рядом с Осиновецким маяком.
Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим открыли в 2014 году на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие северо-западного региона. За все время работы фонда специалисты выпустили в дикую природу около 200 животных.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.