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Трех нерп выпустили в Финский залив после реабилитации - РИА Новости, 26.07.2024
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15:15 26.07.2024 (обновлено: 18:06 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/nerpy-1962179432.html
Трех нерп выпустили в Финский залив после реабилитации
Трех нерп выпустили в Финский залив после реабилитации - РИА Новости, 26.07.2024
Трех нерп выпустили в Финский залив после реабилитации
Трех нерп выпустили в Финский залив после пребывания в петербургском Центре реабилитации морских млекопитающих, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:15
2024-07-26T18:06
хорошие новости
репино
финский залив
санкт-петербург
гуп «водоканал санкт-петербурга
фонд друзей балтийской нерпы
хорошие новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Трех нерп выпустили в Финский залив после пребывания в петербургском Центре реабилитации морских млекопитающих, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". &quot;После реабилитации в естественную среду обитания вернулись три ладожские нерпы. В &quot;большое плаванье&quot; их провожали добрые друзья — люди, которые участвовали в их спасении&quot;, — говорится в публикации.Одного нерпенка добровольцы спасли в поселке Новая Ладога. Пока они добирались до места, где видели животное, нерпенок успел уплыть. Но волонтеры смогли отыскать малыша. Нерпенок оказался сильно истощен и болен. Его доставили в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих.Чтобы спасти еще одного малыша, неравнодушные люди несколько километров несли его на руках по экотропе, которая проходит рядом с Осиновецким маяком. Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим открыли в 2014 году на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие северо-западного региона. За все время работы фонда специалисты выпустили в дикую природу около 200 животных. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20240725/medved-1961953305.html
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репино, финский залив, санкт-петербург, гуп «водоканал санкт-петербурга, фонд друзей балтийской нерпы, хорошие новости
Хорошие новости, Репино, Финский залив, Санкт-Петербург, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга, Фонд друзей балтийской нерпы, Хорошие новости
Трех нерп выпустили в Финский залив после реабилитации

В Финский залив после реабилитации выпустили трех ладожских нерп

© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга/TelegramТрех нерп выпустили в Финский залив после реабилитации в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге
Трех нерп выпустили в Финский залив после реабилитации в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга/Telegram
Трех нерп выпустили в Финский залив после реабилитации в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Трех нерп выпустили в Финский залив после пребывания в петербургском Центре реабилитации морских млекопитающих, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
«

"После реабилитации в естественную среду обитания вернулись три ладожские нерпы. В "большое плаванье" их провожали добрые друзья — люди, которые участвовали в их спасении", — говорится в публикации.

© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга/TelegramТрех нерп выпустили в Финский залив после реабилитации в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге
Трех нерп выпустили в Финский залив после реабилитации в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга/Telegram
Трех нерп выпустили в Финский залив после реабилитации в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге
Одного нерпенка добровольцы спасли в поселке Новая Ладога. Пока они добирались до места, где видели животное, нерпенок успел уплыть. Но волонтеры смогли отыскать малыша. Нерпенок оказался сильно истощен и болен. Его доставили в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих.
Чтобы спасти еще одного малыша, неравнодушные люди несколько километров несли его на руках по экотропе, которая проходит рядом с Осиновецким маяком.
Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим открыли в 2014 году на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие северо-западного региона. За все время работы фонда специалисты выпустили в дикую природу около 200 животных.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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Хорошие новостиРепиноФинский заливСанкт-ПетербургГУП «Водоканал Санкт-ПетербургаФонд друзей балтийской нерпыХорошие новости
 
 
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