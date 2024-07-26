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Трех нерп выпустили в Финский залив после реабилитации

Трех нерп выпустили в Финский залив после реабилитации - РИА Новости, 26.07.2024

Трех нерп выпустили в Финский залив после реабилитации

Трех нерп выпустили в Финский залив после пребывания в петербургском Центре реабилитации морских млекопитающих, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:15

2024-07-26T15:15

2024-07-26T18:06

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репино

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Трех нерп выпустили в Финский залив после пребывания в петербургском Центре реабилитации морских млекопитающих, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". "После реабилитации в естественную среду обитания вернулись три ладожские нерпы. В "большое плаванье" их провожали добрые друзья — люди, которые участвовали в их спасении", — говорится в публикации.Одного нерпенка добровольцы спасли в поселке Новая Ладога. Пока они добирались до места, где видели животное, нерпенок успел уплыть. Но волонтеры смогли отыскать малыша. Нерпенок оказался сильно истощен и болен. Его доставили в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих.Чтобы спасти еще одного малыша, неравнодушные люди несколько километров несли его на руках по экотропе, которая проходит рядом с Осиновецким маяком. Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим открыли в 2014 году на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие северо-западного региона. За все время работы фонда специалисты выпустили в дикую природу около 200 животных. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20240725/medved-1961953305.html

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финский залив

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