https://ria.ru/20240726/moskva-1962174732.html

В Москве осудили троих фигурантов дела о хищениях у Минобороны

В Москве осудили троих фигурантов дела о хищениях у Минобороны - РИА Новости, 26.07.2024

В Москве осудили троих фигурантов дела о хищениях у Минобороны

Хамовнический суд Москвы приговорил к срокам до 7,5 лет троих фигурантов дела о хищениях у Минобороны на сумму около 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:04

2024-07-26T15:04

2024-07-26T15:04

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москва

казахстан

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андрей чесноков

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил к срокам до 7,5 лет троих фигурантов дела о хищениях у Минобороны на сумму около 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Суд приговорил Андрея Чеснокова к 7,5 годам колонии общего режима", - сказала собеседница агентства. Другие фигуранты, сотрудники ООО "Градстройпроект" Вадим Лесных и Василий Титов, осуждены на 7 лет и 4 месяца и 6,5 лет соответственно. Уголовное дело завели в 2019 году. По версии следствия, в 2015 году "Градстройпроект" заключил с ФГУП "Главное военно-строительное управление №13" контракты на реконструкцию военных полигонов Теректа и Тургай в Казахстане, которые арендуют российские военные. Из выделенного бюджета в 760 миллионов рублей почти полмиллиарда было похищено и выведено через подставные фирмы. Первыми в рамках расследования задержали заместителя гендиректора "Градстройпроекта" Игоря Бердникова и предпринимателя Михаила Стаханова. Оба признали вину и начали сотрудничать с прокуратурой, Бердников получил 6,5 лет колонии, Стаханов – 3,5. Благодаря их показаниям следствие вышло на других фигурантов, сообщал "Коммерсант".

https://ria.ru/20240726/zamministra-1962173148.html

https://ria.ru/20240627/prigovor-1955924778.html

москва

казахстан

стаханов

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происшествия, москва, казахстан, стаханов, андрей чесноков, василий титов