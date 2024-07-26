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В Москве почтили память детей-жертв войны в Донбассе - РИА Новости, 26.07.2024
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14:21 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/moskva-1962165591.html
В Москве почтили память детей-жертв войны в Донбассе
В Москве почтили память детей-жертв войны в Донбассе - РИА Новости, 26.07.2024
В Москве почтили память детей-жертв войны в Донбассе
Более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" почтили память детей-жертв войны в Донбассе, сообщила пресс-служба МГЕР. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:21
2024-07-26T14:21
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сша
молодая гвардия единой россии
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" почтили память детей-жертв войны в Донбассе, сообщила пресс-служба МГЕР. "В Москве более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память детей Донбасса, погибших от рук нацистов", - говорится в сообщении. Акции прошли у 13 посольств недружественных стран: США, Германии, Великобритании, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Франции, Чехии, Греции и Финляндии. "Сегодня мы чтим память самого дорогого, что у нас есть: детей, детей Донбасса, жизнь которых остановилась в результате преступлений украинских властей. Это черная дата в календаре для всех нас. Мы никогда не забудем эти преступления, которые не имеют срока давности. Эти ребята, которые только начинали жить, попадали под обстрелы, бомбежки жилых кварталов, погибали при авиаударах", - сообщил руководитель Центрального штаба "Молодой Гвардии Единой России" Александр Амелин. По его словам, движение проводит траурные акции по всей стране. "Цифры, за которыми стоят погибшие и раненые, больно произносить: с 2014 года под ударами украинских нацистов только в ЛНР погибли 68 детей, 228 ранены. Мы видим, что даже сегодня обстрелы мирных жителей продолжаются. И это еще раз раз подтверждает правильность решений, принятых президентом о начале спецоперации", - сказала замсекретаря Генсовета "Единой России", сенатор Дарья Лантратова. День памяти детей-жертв войны в Донбассе отмечается 27 июля. отмечается, что с 2014 года в Донбассе погибло более 280 детей, более 730 получили ранения и увечья.
https://ria.ru/20240619/deti-1954005334.html
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донбасс, москва, сша, молодая гвардия единой россии, мгер, единая россия
Донбасс, Москва, США, Молодая гвардия Единой России, МГЕР, Единая Россия
В Москве почтили память детей-жертв войны в Донбассе

В Москве у 13 посольств почтили память детей, погибших на Донбассе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМемориал в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве
Мемориал в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Мемориал в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" почтили память детей-жертв войны в Донбассе, сообщила пресс-служба МГЕР.
"В Москве более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память детей Донбасса, погибших от рук нацистов", - говорится в сообщении.
Акция в память о погибших детях Донбасса в Москве
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

День памяти детей-жертв войны в Донбассе отмечается 27 июля.

Участница акции в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве

День памяти детей-жертв войны в Донбассе отмечается 27 июля.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Его цель — увековечить память детей, погибших с 2014 года под огнем украинских военизированных формирований.

Участники акции в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве

Его цель — увековечить память детей, погибших с 2014 года под огнем украинских военизированных формирований.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Траурные акции проходят по всей стране.

Участник акции в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве

Траурные акции проходят по всей стране.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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3 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В Москве более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память детей Донбасса.

Участники акции в память о погибших детях Донбасса с портретами детей, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, у посольства Великобритании в Москве

В Москве более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память детей Донбасса.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

На фото: заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова и член комитета Совфеда по международным делам Наталья Никонорова во время акции у американского посольства в Москве.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова и член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова во время акции в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве

На фото: заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова и член комитета Совфеда по международным делам Наталья Никонорова во время акции у американского посольства в Москве.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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5 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Акции прошли у 13 дипмиссий недружественных стран: США, Германии, Великобритании, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Франции, Чехии, Греции и Финляндии.

Участники акции в память о погибших детях Донбасса с портретами детей, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, у посольства США в Москве

Акции прошли у 13 дипмиссий недружественных стран: США, Германии, Великобритании, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Франции, Чехии, Греции и Финляндии.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

С 2014 года в Донбассе погибли более 280 детей.

Участники акции в память о погибших детях Донбасса с портретами детей, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, у посольства США в Москве

С 2014 года в Донбассе погибли более 280 детей.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Военная агрессия Украины против населения ДНР привела к ранениям и увечьям у 730 несовершеннолетних.

Возложение цветов к мемориалу в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве

Военная агрессия Украины против населения ДНР привела к ранениям и увечьям у 730 несовершеннолетних.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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8 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Участники акции возложили к списку с именами жертв цветы у посольства США в Москве.

Мемориал в память о погибших из-за обстрелов вооруженными силами Украины детях Донбасса у посольства США в Москве

Участники акции возложили к списку с именами жертв цветы у посольства США в Москве.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 9

День памяти детей-жертв войны в Донбассе отмечается 27 июля.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Его цель — увековечить память детей, погибших с 2014 года под огнем украинских военизированных формирований.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Траурные акции проходят по всей стране.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
3 из 9

В Москве более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память детей Донбасса.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова и член комитета Совфеда по международным делам Наталья Никонорова во время акции у американского посольства в Москве.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Акции прошли у 13 дипмиссий недружественных стран: США, Германии, Великобритании, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Франции, Чехии, Греции и Финляндии.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 9

С 2014 года в Донбассе погибли более 280 детей.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Военная агрессия Украины против населения ДНР привела к ранениям и увечьям у 730 несовершеннолетних.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Участники акции возложили к списку с именами жертв цветы у посольства США в Москве.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 9
Акции прошли у 13 посольств недружественных стран: США, Германии, Великобритании, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Франции, Чехии, Греции и Финляндии.
"Сегодня мы чтим память самого дорогого, что у нас есть: детей, детей Донбасса, жизнь которых остановилась в результате преступлений украинских властей. Это черная дата в календаре для всех нас. Мы никогда не забудем эти преступления, которые не имеют срока давности. Эти ребята, которые только начинали жить, попадали под обстрелы, бомбежки жилых кварталов, погибали при авиаударах", - сообщил руководитель Центрального штаба "Молодой Гвардии Единой России" Александр Амелин.
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
На подконтрольных Киеву территориях Донбасса пропали около 1600 детей
19 июня, 15:20
По его словам, движение проводит траурные акции по всей стране.
"Цифры, за которыми стоят погибшие и раненые, больно произносить: с 2014 года под ударами украинских нацистов только в ЛНР погибли 68 детей, 228 ранены. Мы видим, что даже сегодня обстрелы мирных жителей продолжаются. И это еще раз раз подтверждает правильность решений, принятых президентом о начале спецоперации", - сказала замсекретаря Генсовета "Единой России", сенатор Дарья Лантратова.
День памяти детей-жертв войны в Донбассе отмечается 27 июля. отмечается, что с 2014 года в Донбассе погибло более 280 детей, более 730 получили ранения и увечья.
Активисты Молодой Гвардии Единой России и Волонтерской Роты во время акции у посольства США - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Активисты МГЕР вышли к посольствам 13 стран, поддерживающих Украину
4 июня, 14:35
 
ДонбассМоскваСШАМолодая гвардия Единой РоссииМГЕРЕдиная Россия
 
 
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