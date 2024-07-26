https://ria.ru/20240726/moskva-1962165591.html

В Москве почтили память детей-жертв войны в Донбассе

В Москве почтили память детей-жертв войны в Донбассе - РИА Новости, 26.07.2024

В Москве почтили память детей-жертв войны в Донбассе

Более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" почтили память детей-жертв войны в Донбассе, сообщила пресс-служба МГЕР. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T14:21

2024-07-26T14:21

2024-07-26T14:21

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" почтили память детей-жертв войны в Донбассе, сообщила пресс-служба МГЕР. "В Москве более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память детей Донбасса, погибших от рук нацистов", - говорится в сообщении. Акции прошли у 13 посольств недружественных стран: США, Германии, Великобритании, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Франции, Чехии, Греции и Финляндии. "Сегодня мы чтим память самого дорогого, что у нас есть: детей, детей Донбасса, жизнь которых остановилась в результате преступлений украинских властей. Это черная дата в календаре для всех нас. Мы никогда не забудем эти преступления, которые не имеют срока давности. Эти ребята, которые только начинали жить, попадали под обстрелы, бомбежки жилых кварталов, погибали при авиаударах", - сообщил руководитель Центрального штаба "Молодой Гвардии Единой России" Александр Амелин. По его словам, движение проводит траурные акции по всей стране. "Цифры, за которыми стоят погибшие и раненые, больно произносить: с 2014 года под ударами украинских нацистов только в ЛНР погибли 68 детей, 228 ранены. Мы видим, что даже сегодня обстрелы мирных жителей продолжаются. И это еще раз раз подтверждает правильность решений, принятых президентом о начале спецоперации", - сказала замсекретаря Генсовета "Единой России", сенатор Дарья Лантратова. День памяти детей-жертв войны в Донбассе отмечается 27 июля. отмечается, что с 2014 года в Донбассе погибло более 280 детей, более 730 получили ранения и увечья.

https://ria.ru/20240619/deti-1954005334.html

https://ria.ru/20240604/aktivisty-1950408716.html

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донбасс, москва, сша, молодая гвардия единой россии, мгер, единая россия