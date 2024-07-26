В Москве почтили память детей-жертв войны в Донбассе

В Москве у 13 посольств почтили память детей, погибших на Донбассе
День памяти детей-жертв войны в Донбассе отмечается 27 июля.
День памяти детей-жертв войны в Донбассе отмечается 27 июля.
Его цель — увековечить память детей, погибших с 2014 года под огнем украинских военизированных формирований.
Его цель — увековечить память детей, погибших с 2014 года под огнем украинских военизированных формирований.
В Москве более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память детей Донбасса.
В Москве более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память детей Донбасса.
На фото: заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова и член комитета Совфеда по международным делам Наталья Никонорова во время акции у американского посольства в Москве.
На фото: заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова и член комитета Совфеда по международным делам Наталья Никонорова во время акции у американского посольства в Москве.
Акции прошли у 13 дипмиссий недружественных стран: США, Германии, Великобритании, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Франции, Чехии, Греции и Финляндии.
Акции прошли у 13 дипмиссий недружественных стран: США, Германии, Великобритании, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Франции, Чехии, Греции и Финляндии.
С 2014 года в Донбассе погибли более 280 детей.
Военная агрессия Украины против населения ДНР привела к ранениям и увечьям у 730 несовершеннолетних.
Военная агрессия Украины против населения ДНР привела к ранениям и увечьям у 730 несовершеннолетних.
Участники акции возложили к списку с именами жертв цветы у посольства США в Москве.
Участники акции возложили к списку с именами жертв цветы у посольства США в Москве.
День памяти детей-жертв войны в Донбассе отмечается 27 июля.
Его цель — увековечить память детей, погибших с 2014 года под огнем украинских военизированных формирований.
В Москве более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память детей Донбасса.
На фото: заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова и член комитета Совфеда по международным делам Наталья Никонорова во время акции у американского посольства в Москве.
Акции прошли у 13 дипмиссий недружественных стран: США, Германии, Великобритании, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Франции, Чехии, Греции и Финляндии.
С 2014 года в Донбассе погибли более 280 детей.
Военная агрессия Украины против населения ДНР привела к ранениям и увечьям у 730 несовершеннолетних.
Участники акции возложили к списку с именами жертв цветы у посольства США в Москве.