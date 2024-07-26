https://ria.ru/20240726/mintrud-1962158124.html

Объем потенциальной рабочей силы в России сократился в два раза

Объем потенциальной рабочей силы в России сократился в два раза - РИА Новости, 26.07.2024

Объем потенциальной рабочей силы в России сократился в два раза

Объем потенциальной рабочей силы в России сократился за последние пять лет в два раза, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T13:51

2024-07-26T13:51

2024-07-26T13:51

общество

россия

дмитрий платыгин

совет федерации рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Объем потенциальной рабочей силы в России сократился за последние пять лет в два раза, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин "Потенциальная рабочая сила за последние пять лет снизилась в два раза - с 1,5 миллионов до порядка 865 тысяч. Это означает, что мы практически исчерпываем кадровый резерв", - сказал Платыгин на заседании президиума Совета законодателей в Совете Федерации Они отметил, что уровень занятости сегодня составляет более 60% - она возросла практически по всем возрастным когортам. Кроме того, он напомнил, что, согласно прогнозу, до 2030 года численность самой производительной когорты существенно снизится. И наоборот, численность населения в возрасте старше 70 лет и молодежи 15-19 лет вырастет.

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общество, россия, дмитрий платыгин, совет федерации рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)