https://ria.ru/20240726/mchs-1962248680.html

В Ульяновске горят три квартиры в многоэтажном доме, есть пострадавшие

В Ульяновске горят три квартиры в многоэтажном доме, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.07.2024

В Ульяновске горят три квартиры в многоэтажном доме, есть пострадавшие

В Ульяновске начался пожар в многоквартирном доме, сообщило главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T18:50

2024-07-26T18:50

2024-07-26T20:50

происшествия

ульяновск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в доме в ульяновске

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САМАРА, 26 июл — РИА Новости. В Ульяновске начался пожар в многоквартирном доме, сообщило главное управление МЧС по региону в Telegram-канале."Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара на улице Корункова, 2/19. По предварительной информации, происходит открытое горение в трех квартирах на третьем этаже", — говорится в публикации.Во всем подъезде сильное задымление, проводится эвакуация жильцов. На месте работают все экстренные службы.Правительство Ульяновской области в Telegram-канале уточнило, что "в результате ЧП <...> пострадали люди и имущество нескольких квартир".В мэрии города РИА Новости сообщили, что, по предварительной информации, взорвался газовый баллон.

https://ria.ru/20240724/pozhar-1961783969.html

ульяновск

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происшествия, ульяновск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в доме в ульяновске