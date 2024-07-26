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В Ульяновске горят три квартиры в многоэтажном доме, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.07.2024
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18:50 26.07.2024 (обновлено: 20:50 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/mchs-1962248680.html
В Ульяновске горят три квартиры в многоэтажном доме, есть пострадавшие
В Ульяновске горят три квартиры в многоэтажном доме, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.07.2024
В Ульяновске горят три квартиры в многоэтажном доме, есть пострадавшие
В Ульяновске начался пожар в многоквартирном доме, сообщило главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T18:50
2024-07-26T20:50
происшествия
ульяновск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в доме в ульяновске
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САМАРА, 26 июл — РИА Новости. В Ульяновске начался пожар в многоквартирном доме, сообщило главное управление МЧС по региону в Telegram-канале."Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара на улице Корункова, 2/19. По предварительной информации, происходит открытое горение в трех квартирах на третьем этаже", — говорится в публикации.Во всем подъезде сильное задымление, проводится эвакуация жильцов. На месте работают все экстренные службы.Правительство Ульяновской области в Telegram-канале уточнило, что "в результате ЧП &lt;...&gt; пострадали люди и имущество нескольких квартир".В мэрии города РИА Новости сообщили, что, по предварительной информации, взорвался газовый баллон.
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происшествия, ульяновск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в доме в ульяновске
Происшествия, Ульяновск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в доме в Ульяновске
В Ульяновске горят три квартиры в многоэтажном доме, есть пострадавшие

МЧС: три квартиры горят в многоквартирном доме в Ульяновске, жильцов эвакуируют

© МЧС России/TelegramМесто пожара в многоквартирном доме в Ульяновске. 26 июля 2024
Место пожара в многоквартирном доме в Ульяновске. 26 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в многоквартирном доме в Ульяновске. 26 июля 2024
Читать ria.ru в
САМАРА, 26 июл — РИА Новости. В Ульяновске начался пожар в многоквартирном доме, сообщило главное управление МЧС по региону в Telegram-канале.
"Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара на улице Корункова, 2/19. По предварительной информации, происходит открытое горение в трех квартирах на третьем этаже", — говорится в публикации.
Во всем подъезде сильное задымление, проводится эвакуация жильцов. На месте работают все экстренные службы.
Правительство Ульяновской области в Telegram-канале уточнило, что "в результате ЧП <...> пострадали люди и имущество нескольких квартир".
В мэрии города РИА Новости сообщили, что, по предварительной информации, взорвался газовый баллон.
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ПроисшествияУльяновскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в доме в Ульяновске
 
 
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