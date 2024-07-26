https://ria.ru/20240726/marochko-1962070611.html

ВСУ под Харьковом получили не готовую к бою бронетехнику, сообщил Марочко

ВСУ под Харьковом получили не готовую к бою бронетехнику, сообщил Марочко - РИА Новости, 26.07.2024

ВСУ под Харьковом получили не готовую к бою бронетехнику, сообщил Марочко

Десять небоеготовых единиц западной бронетехники прибыли в одно из подразделений ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T07:19

2024-07-26T07:19

2024-07-26T07:19

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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ЛУГАНСК, 26 июл – РИА Новости. Десять небоеготовых единиц западной бронетехники прибыли в одно из подразделений ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В одно из подразделений вооруженных формирований Украины, выполняющее задачи на ЛБС в районе Липцов, на тралах была поставлена западная бронетехника в количестве 10 единиц. При приемке техники украинскими специалистами выяснилось, что она была поставлена с места консервации без необходимых мероприятий для приведения ее в боевое состояние", - сообщил Марочко агентству. Он добавил, что у техники отсутствуют индивидуальные комплекты запасных частей, инструмента и приспособлений (ЗИП), а также охлаждающие и смазывающие жидкости. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240724/rezervy-1961615215.html

https://ria.ru/20240726/podpole-1962069114.html

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украина, россия, харьковская область, андрей марочко, сергей лавров, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины