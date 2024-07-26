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В НМИЦ Минздрава назвали симптомы лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 26.07.2024
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22:24 26.07.2024 (обновлено: 23:47 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/likhoradka-1962292343.html
В НМИЦ Минздрава назвали симптомы лихорадки Западного Нила
В НМИЦ Минздрава назвали симптомы лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 26.07.2024
В НМИЦ Минздрава назвали симптомы лихорадки Западного Нила
Первые симптомы при лихорадке Западного Нила - это повышение температуры, слабость, боль в глазных яблоках, мышцах и пояснице, при прогрессировании -... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T22:24
2024-07-26T23:47
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Первые симптомы при лихорадке Западного Нила - это повышение температуры, слабость, боль в глазных яблоках, мышцах и пояснице, при прогрессировании - заторможенность, нарушения движения и чувствительности, при появлении недомогания следует сразу обращаться к врачу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России. Ранее центр сообщал, что четыре случая лихорадки Западного Нила зарегистрированы в Татарстане, все пациенты получают медпомощь в стационарах, им проводятся телемедицинские консультации. &quot;Первые симптомы заболевания: повышение температуры тела, общая слабость, интенсивная головная боль, боль в глазных яблоках, мышцах, пояснице, суставах. При прогрессировании присоединяется рвота, заторможенность, нарушения движения и чувствительности, судороги, потеря сознания&quot;, — говорится в сообщении.При появлении недомогания рекомендуется сразу обратиться к врачу, подчеркнули в центре. Так как инфицирование человека чаще всего происходит в результате укусов инфицированных комаров, для защиты от заражения рекомендуется применять репелленты и москитные сетки, отметили в пресс-службе. Лихорадка Западного Нила – вирусное природно-очаговое инфекционное заболевание характеризующееся симптомами общей интоксикации, в тяжёлых случаях (1–5%) поражением центральной нервной системы.
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здоровье - общество, россия
Здоровье - Общество, Россия
В НМИЦ Минздрава назвали симптомы лихорадки Западного Нила

НМИЦ Минздрава: боль в глазах может быть синдромом лихорадки Западного Нила

© Фото : Jim Gathany/CDCКомар-переносчик лихорадки Западного Нила
Комар-переносчик лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : Jim Gathany/CDC
Комар-переносчик лихорадки Западного Нила. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Первые симптомы при лихорадке Западного Нила - это повышение температуры, слабость, боль в глазных яблоках, мышцах и пояснице, при прогрессировании - заторможенность, нарушения движения и чувствительности, при появлении недомогания следует сразу обращаться к врачу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России.
Ранее центр сообщал, что четыре случая лихорадки Западного Нила зарегистрированы в Татарстане, все пациенты получают медпомощь в стационарах, им проводятся телемедицинские консультации.
«

"Первые симптомы заболевания: повышение температуры тела, общая слабость, интенсивная головная боль, боль в глазных яблоках, мышцах, пояснице, суставах. При прогрессировании присоединяется рвота, заторможенность, нарушения движения и чувствительности, судороги, потеря сознания", — говорится в сообщении.

При появлении недомогания рекомендуется сразу обратиться к врачу, подчеркнули в центре. Так как инфицирование человека чаще всего происходит в результате укусов инфицированных комаров, для защиты от заражения рекомендуется применять репелленты и москитные сетки, отметили в пресс-службе.
Лихорадка Западного Нила – вирусное природно-очаговое инфекционное заболевание характеризующееся симптомами общей интоксикации, в тяжёлых случаях (1–5%) поражением центральной нервной системы.
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