https://ria.ru/20240726/likhoradka-1962292343.html

В НМИЦ Минздрава назвали симптомы лихорадки Западного Нила

В НМИЦ Минздрава назвали симптомы лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 26.07.2024

В НМИЦ Минздрава назвали симптомы лихорадки Западного Нила

Первые симптомы при лихорадке Западного Нила - это повышение температуры, слабость, боль в глазных яблоках, мышцах и пояснице, при прогрессировании -... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T22:24

2024-07-26T22:24

2024-07-26T23:47

здоровье - общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/28090/81/280908190_0:189:664:563_1920x0_80_0_0_6871b3bfbd9f6c0147142c754bc2aa0e.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Первые симптомы при лихорадке Западного Нила - это повышение температуры, слабость, боль в глазных яблоках, мышцах и пояснице, при прогрессировании - заторможенность, нарушения движения и чувствительности, при появлении недомогания следует сразу обращаться к врачу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России. Ранее центр сообщал, что четыре случая лихорадки Западного Нила зарегистрированы в Татарстане, все пациенты получают медпомощь в стационарах, им проводятся телемедицинские консультации. "Первые симптомы заболевания: повышение температуры тела, общая слабость, интенсивная головная боль, боль в глазных яблоках, мышцах, пояснице, суставах. При прогрессировании присоединяется рвота, заторможенность, нарушения движения и чувствительности, судороги, потеря сознания", — говорится в сообщении.При появлении недомогания рекомендуется сразу обратиться к врачу, подчеркнули в центре. Так как инфицирование человека чаще всего происходит в результате укусов инфицированных комаров, для защиты от заражения рекомендуется применять репелленты и москитные сетки, отметили в пресс-службе. Лихорадка Западного Нила – вирусное природно-очаговое инфекционное заболевание характеризующееся симптомами общей интоксикации, в тяжёлых случаях (1–5%) поражением центральной нервной системы.

https://ria.ru/20240715/likhoradka-1959786620.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия