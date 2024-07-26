https://ria.ru/20240726/kreml-1962146060.html
В Кремле пообещали ответить на выделение Киеву средств от активов России
В Кремле пообещали ответить на выделение Киеву средств от активов России - РИА Новости, 26.07.2024
В Кремле пообещали ответить на выделение Киеву средств от активов России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Евросоюза выделить Киеву средства от замороженных активов РФ на закупки оружия,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T13:25
2024-07-26T13:25
2024-07-26T13:37
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Евросоюза выделить Киеву средства от замороженных активов РФ на закупки оружия, заявив, что подобные шаги не останутся без ответа.Евросоюз в пятницу направит Украине первый транш военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов РФ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Конечно же, подобные шаги Европейской комиссии не останутся без ответа", - сказал Песков журналистам.Представитель Кремля подчеркнул, что данное решение Евросоюза незаконно и потребует продуманных ответных действий со стороны России."Это не повод для оперативной реакции, это повод, безусловно, для продуманных действий в ответ на подобные незаконные решения, которые реализуются со стороны Евросоюза. Эти действия будут обязательно, но они должны быть продуманные, они должны полностью соответствовать нашим интересам", - сказал Песков журналистам. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы по использованию доходов от зарубежных активов РФ с целью закупки оружия для Киева воровскими действиями и предупредил, что Москва так или иначе ответит взаимностью.
https://ria.ru/20240726/peskov-1962113067.html
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россия, украина, дмитрий песков, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России, В мире
В Кремле пообещали ответить на выделение Киеву средств от активов России
Песков: решение ЕС дать Киеву средства от активов России не останутся без ответа
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Евросоюза выделить Киеву средства от замороженных активов РФ на закупки оружия, заявив, что подобные шаги не останутся без ответа.
Евросоюз в пятницу направит Украине
первый транш военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов РФ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
.
"Конечно же, подобные шаги Европейской комиссии не останутся без ответа", - сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля подчеркнул, что данное решение Евросоюза незаконно и потребует продуманных ответных действий со стороны России.
"Это не повод для оперативной реакции, это повод, безусловно, для продуманных действий в ответ на подобные незаконные решения, которые реализуются со стороны Евросоюза. Эти действия будут обязательно, но они должны быть продуманные, они должны полностью соответствовать нашим интересам", - сказал Песков журналистам.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7
заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear
- одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе
воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы по использованию доходов от зарубежных активов РФ с целью закупки оружия для Киева воровскими действиями и предупредил, что Москва
так или иначе ответит взаимностью.