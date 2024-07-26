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Украина избежала дефолта, утверждает Минфин - РИА Новости, 26.07.2024
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14:47 26.07.2024 (обновлено: 14:53 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/kiev-1962170455.html
Украина избежала дефолта, утверждает Минфин
Украина избежала дефолта, утверждает Минфин - РИА Новости, 26.07.2024
Украина избежала дефолта, утверждает Минфин
Киев достиг договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций Украины о реструктуризации внешнего долга, что позволило избежать дефолта, сообщил министр... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:47
2024-07-26T14:53
экономика
украина
киев
россия
сергей марченко
евросоюз
международный банк реконструкции и развития
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Киев достиг договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций Украины о реструктуризации внешнего долга, что позволило избежать дефолта, сообщил министр финансов страны Сергей Марченко. "Реструктуризация долга уже позволит в этом году иметь расходы по обслуживанию (внешнего) долга. Около 12 миллиардов долларов дают нам возможность сэкономить на ближайшие три года. Эти средства будут направлены на сектор обороны. Решение о реструктуризации было сложное, так как переговоры длились с начала года, активная фаза - последний месяц. Бондхолдеры услышали наши аргументы и мы нашли с ними компромисс", - сказал Марченко в эфире национального телемарафона, и добавил, Украине удалось избежать дефолта, хоть его и предрекали. Он также признал, что сейчас Украина испытывает трудности в выходе на рынок капиталов. Ранее международное агентство Fitch понизило рейтинг Украины до уровня "C" с предыдущего "CC". В своем релизе агентство отметило, что достигнутое 22 июля соглашение между властями и некоторыми держателями еврооблигаций по реструктуризации долга "знаменует собой начало процесса, подобного дефолту". В Киеве в начале недели заявили о договоренностях по реструктуризации. Кроме того, парламент принял проект, позволяющий приостанавливать выплаты по внешнему госдолгу до октября. Согласно данным украинских властей, госдолг страны по итогам мая этого года составлял 151 миллиард долларов, увеличившись за год на 20%. Украинцы и местный бизнес прокредитовали свое правительство лишь на 42,1 миллиарда долларов, или четверть всего долга. Остальные три четверти задолженности приходятся на нерезидентов. На еврооблигации, которые кредиторы согласились реструктуризировать, приходится примерно 13% госдолга Украины, что составляет 19,7 миллиарда долларов. При этом держателем облигаций еще на 3 миллиарда долларов является Россия. Крупнейшими кредиторами Украины являются международные объединения – на них приходится почти 44% всех обязательств, или 70,3 миллиарда долларов. Среди них больше всего украинских долгов принадлежит ЕС – почти 38 миллиардов долларов. Далее идут Международный банк реконструкции и развития (около 15 миллиардов долларов) и МВФ (10 миллиардов долларов). Другие государства выделили Украине финансирование на 7,5 миллиарда долларов, или 5% от всего долга. Основным суверенным кредитором является Канада, которая выдала Украине 5 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240723/ukraina-1961354581.html
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экономика, украина, киев, россия, сергей марченко, евросоюз, международный банк реконструкции и развития , в мире
Экономика, Украина, Киев, Россия, Сергей Марченко, Евросоюз, Международный банк реконструкции и развития , В мире
Украина избежала дефолта, утверждает Минфин

Минфин Украины: реструктуризация внешнего долга позволила избежать дефолта

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Киев достиг договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций Украины о реструктуризации внешнего долга, что позволило избежать дефолта, сообщил министр финансов страны Сергей Марченко.
"Реструктуризация долга уже позволит в этом году иметь расходы по обслуживанию (внешнего) долга. Около 12 миллиардов долларов дают нам возможность сэкономить на ближайшие три года. Эти средства будут направлены на сектор обороны. Решение о реструктуризации было сложное, так как переговоры длились с начала года, активная фаза - последний месяц. Бондхолдеры услышали наши аргументы и мы нашли с ними компромисс", - сказал Марченко в эфире национального телемарафона, и добавил, Украине удалось избежать дефолта, хоть его и предрекали.
Он также признал, что сейчас Украина испытывает трудности в выходе на рынок капиталов.
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Ранее международное агентство Fitch понизило рейтинг Украины до уровня "C" с предыдущего "CC". В своем релизе агентство отметило, что достигнутое 22 июля соглашение между властями и некоторыми держателями еврооблигаций по реструктуризации долга "знаменует собой начало процесса, подобного дефолту". В Киеве в начале недели заявили о договоренностях по реструктуризации. Кроме того, парламент принял проект, позволяющий приостанавливать выплаты по внешнему госдолгу до октября.
Согласно данным украинских властей, госдолг страны по итогам мая этого года составлял 151 миллиард долларов, увеличившись за год на 20%. Украинцы и местный бизнес прокредитовали свое правительство лишь на 42,1 миллиарда долларов, или четверть всего долга. Остальные три четверти задолженности приходятся на нерезидентов.
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На еврооблигации, которые кредиторы согласились реструктуризировать, приходится примерно 13% госдолга Украины, что составляет 19,7 миллиарда долларов. При этом держателем облигаций еще на 3 миллиарда долларов является Россия.
Крупнейшими кредиторами Украины являются международные объединения – на них приходится почти 44% всех обязательств, или 70,3 миллиарда долларов. Среди них больше всего украинских долгов принадлежит ЕС – почти 38 миллиардов долларов. Далее идут Международный банк реконструкции и развития (около 15 миллиардов долларов) и МВФ (10 миллиардов долларов).
Другие государства выделили Украине финансирование на 7,5 миллиарда долларов, или 5% от всего долга. Основным суверенным кредитором является Канада, которая выдала Украине 5 миллиардов долларов.
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