https://ria.ru/20240726/glava-1962166521.html

Глава РАН: российские ученые приблизились к пониманию устройства Вселенной

Глава РАН: российские ученые приблизились к пониманию устройства Вселенной - РИА Новости, 26.07.2024

Глава РАН: российские ученые приблизились к пониманию устройства Вселенной

Результаты работы российской астрофизической обсерватории "Спектр-РГ" уже сейчас помогают ученым понять устройство Вселенной, заявил президент Российской... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T14:28

2024-07-26T14:28

2024-07-26T14:28

наука

байконур (город)

земля

геннадий красников

российская академия наук

институт космических исследований

спектр-рг

протон-м

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846159492_0:146:1240:844_1920x0_80_0_0_61a6c8845dd4f1fa50424e814d816bcf.png

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Результаты работы российской астрофизической обсерватории "Спектр-РГ" уже сейчас помогают ученым понять устройство Вселенной, заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. "Вопрос связан с микромиром, с квантовым миром. Большие исследования ведутся, у нас есть программа синхротронных исследований, адронные коллайдеры строятся… для того, чтобы мы все глубже понимали наше мироздание. Как раз "Спутник-РГ" и целый ряд запланированных дальнейших спутников, которые обсуждаются, они должны сделать свой вклад в решение таких фундаментальных проблем", - сказал он в Институте космических исследований РАН на торжественном мероприятии, посвященном пятилетию запуска обсерватории "Спектр-РГ"."Уже то, что сделано спутником, те исследования, которые есть, они дали нам новое понимание многих проблем, и я надеюсь, что еще будут дальнейшие открытия", - заключил Красников. Астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" была запущена на ракете "Протон-М" 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. На номинальную рабочую орбиту вокруг точки Лагранжа L2 (полтора миллиона километров от Земли) аппарат вышел 21 октября 2019 года, но наблюдения звездного неба он начал еще в процессе полета. На космической обсерватории установлены два зеркальных телескопа - ART-XC имени Павлинского, разработанный ИКИ РАН, и германский eROSITA, который перевели в спящий режим в феврале 2022 года. В задачи "Спектра-РГ" входит наблюдение за всем небом в рентгеновском диапазоне с рекордной чувствительностью, поиск сотен тысяч массивных скоплений галактик и нескольких миллионов сверхмассивных черных дыр, регистрация коронально активных звезд, исследование остатков Сверхновых, скоплений галактик, поиск приливных разрушений звезд, исследование формы спектра активных галактических ядер.

https://ria.ru/20240713/obekt-1959374184.html

https://ria.ru/20240716/luna-1959940105.html

байконур (город)

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

байконур (город), земля, геннадий красников, российская академия наук, институт космических исследований, спектр-рг, протон-м