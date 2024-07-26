Глава РАН: российские ученые приблизились к пониманию устройства Вселенной
Глава РАН Красников: "Спектр-РГ" помогает ученым понять устройство Вселенной
CC BY 2.0 / DLR German Aerospace Center / Телескопы орбитальной астрофизической обсерватории Спектр-РГ
Телескопы орбитальной астрофизической обсерватории Спектр-РГ. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Результаты работы российской астрофизической обсерватории "Спектр-РГ" уже сейчас помогают ученым понять устройство Вселенной, заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
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"Вопрос связан с микромиром, с квантовым миром. Большие исследования ведутся, у нас есть программа синхротронных исследований, адронные коллайдеры строятся… для того, чтобы мы все глубже понимали наше мироздание. Как раз "Спутник-РГ" и целый ряд запланированных дальнейших спутников, которые обсуждаются, они должны сделать свой вклад в решение таких фундаментальных проблем", - сказал он в Институте космических исследований РАН на торжественном мероприятии, посвященном пятилетию запуска обсерватории "Спектр-РГ".
"Уже то, что сделано спутником, те исследования, которые есть, они дали нам новое понимание многих проблем, и я надеюсь, что еще будут дальнейшие открытия", - заключил Красников.
Астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" была запущена на ракете "Протон-М" 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. На номинальную рабочую орбиту вокруг точки Лагранжа L2 (полтора миллиона километров от Земли) аппарат вышел 21 октября 2019 года, но наблюдения звездного неба он начал еще в процессе полета. На космической обсерватории установлены два зеркальных телескопа - ART-XC имени Павлинского, разработанный ИКИ РАН, и германский eROSITA, который перевели в спящий режим в феврале 2022 года.
В задачи "Спектра-РГ" входит наблюдение за всем небом в рентгеновском диапазоне с рекордной чувствительностью, поиск сотен тысяч массивных скоплений галактик и нескольких миллионов сверхмассивных черных дыр, регистрация коронально активных звезд, исследование остатков Сверхновых, скоплений галактик, поиск приливных разрушений звезд, исследование формы спектра активных галактических ядер.