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Глава РАН: российские ученые приблизились к пониманию устройства Вселенной - РИА Новости, 26.07.2024
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Наука
 
14:28 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/glava-1962166521.html
Глава РАН: российские ученые приблизились к пониманию устройства Вселенной
Глава РАН: российские ученые приблизились к пониманию устройства Вселенной - РИА Новости, 26.07.2024
Глава РАН: российские ученые приблизились к пониманию устройства Вселенной
Результаты работы российской астрофизической обсерватории "Спектр-РГ" уже сейчас помогают ученым понять устройство Вселенной, заявил президент Российской... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:28
2024-07-26T14:28
наука
байконур (город)
земля
геннадий красников
российская академия наук
институт космических исследований
спектр-рг
протон-м
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Результаты работы российской астрофизической обсерватории "Спектр-РГ" уже сейчас помогают ученым понять устройство Вселенной, заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. &quot;Вопрос связан с микромиром, с квантовым миром. Большие исследования ведутся, у нас есть программа синхротронных исследований, адронные коллайдеры строятся… для того, чтобы мы все глубже понимали наше мироздание. Как раз &quot;Спутник-РГ&quot; и целый ряд запланированных дальнейших спутников, которые обсуждаются, они должны сделать свой вклад в решение таких фундаментальных проблем&quot;, - сказал он в Институте космических исследований РАН на торжественном мероприятии, посвященном пятилетию запуска обсерватории &quot;Спектр-РГ&quot;."Уже то, что сделано спутником, те исследования, которые есть, они дали нам новое понимание многих проблем, и я надеюсь, что еще будут дальнейшие открытия", - заключил Красников. Астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" была запущена на ракете "Протон-М" 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. На номинальную рабочую орбиту вокруг точки Лагранжа L2 (полтора миллиона километров от Земли) аппарат вышел 21 октября 2019 года, но наблюдения звездного неба он начал еще в процессе полета. На космической обсерватории установлены два зеркальных телескопа - ART-XC имени Павлинского, разработанный ИКИ РАН, и германский eROSITA, который перевели в спящий режим в феврале 2022 года. В задачи "Спектра-РГ" входит наблюдение за всем небом в рентгеновском диапазоне с рекордной чувствительностью, поиск сотен тысяч массивных скоплений галактик и нескольких миллионов сверхмассивных черных дыр, регистрация коронально активных звезд, исследование остатков Сверхновых, скоплений галактик, поиск приливных разрушений звезд, исследование формы спектра активных галактических ядер.
https://ria.ru/20240713/obekt-1959374184.html
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байконур (город), земля, геннадий красников, российская академия наук, институт космических исследований, спектр-рг, протон-м
Наука, Байконур (город), Земля, Геннадий Красников, Российская академия наук, Институт космических исследований, Спектр-РГ, Протон-М
Глава РАН: российские ученые приблизились к пониманию устройства Вселенной

Глава РАН Красников: "Спектр-РГ" помогает ученым понять устройство Вселенной

CC BY 2.0 / DLR German Aerospace Center / Телескопы орбитальной астрофизической обсерватории Спектр-РГ
Телескопы орбитальной астрофизической обсерватории Спектр-РГ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
CC BY 2.0 / DLR German Aerospace Center /
Телескопы орбитальной астрофизической обсерватории Спектр-РГ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Результаты работы российской астрофизической обсерватории "Спектр-РГ" уже сейчас помогают ученым понять устройство Вселенной, заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
«

"Вопрос связан с микромиром, с квантовым миром. Большие исследования ведутся, у нас есть программа синхротронных исследований, адронные коллайдеры строятся… для того, чтобы мы все глубже понимали наше мироздание. Как раз "Спутник-РГ" и целый ряд запланированных дальнейших спутников, которые обсуждаются, они должны сделать свой вклад в решение таких фундаментальных проблем", - сказал он в Институте космических исследований РАН на торжественном мероприятии, посвященном пятилетию запуска обсерватории "Спектр-РГ".

"Уже то, что сделано спутником, те исследования, которые есть, они дали нам новое понимание многих проблем, и я надеюсь, что еще будут дальнейшие открытия", - заключил Красников.
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13 июля, 03:21
Астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" была запущена на ракете "Протон-М" 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. На номинальную рабочую орбиту вокруг точки Лагранжа L2 (полтора миллиона километров от Земли) аппарат вышел 21 октября 2019 года, но наблюдения звездного неба он начал еще в процессе полета. На космической обсерватории установлены два зеркальных телескопа - ART-XC имени Павлинского, разработанный ИКИ РАН, и германский eROSITA, который перевели в спящий режим в феврале 2022 года.
В задачи "Спектра-РГ" входит наблюдение за всем небом в рентгеновском диапазоне с рекордной чувствительностью, поиск сотен тысяч массивных скоплений галактик и нескольких миллионов сверхмассивных черных дыр, регистрация коронально активных звезд, исследование остатков Сверхновых, скоплений галактик, поиск приливных разрушений звезд, исследование формы спектра активных галактических ядер.
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НаукаБайконур (город)ЗемляГеннадий КрасниковРоссийская академия наукИнститут космических исследованийСпектр-РГПротон-М
 
 
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