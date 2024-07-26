https://ria.ru/20240726/festival-1962288282.html

Фестиваль НКО проходит в Ленобласти в рамках Гражданского форума

Фестиваль НКО проходит в Ленобласти в рамках Гражданского форума - РИА Новости, 26.07.2024

Фестиваль НКО проходит в Ленобласти в рамках Гражданского форума

Фестиваль НКО проходит в Сланцах Ленинградской области в рамках Гражданского форума, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T21:36

2024-07-26T21:36

2024-07-26T21:36

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Фестиваль НКО проходит в Сланцах Ленинградской области в рамках Гражданского форума, сообщает пресс-служба правительства региона. "НКО — это не про освоение денег, это про конкретный результат, решение конкретных проблем социальных групп людей и оказание им целевой помощи, поддержки, либо просто создание позитивного настроения. Очень важно для НКОшников, чтобы они не превратили свою работу в производственную деятельность, не поставили ее на конвейер, на поток, потому что тогда весь смысл работы НКО ломается", - сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, отвечая на вопросы общественников на фестивале о значимости некоммерческого сектора. Фестиваль НКО прошел впервые в рамках Гражданского форума Ленинградской области в формате палаточного лагеря. Площадкой был выбран Сланцевский район, потому что у территории большой потенциал для развития. Как сообщает пресс-служба правительства региона, цель форума - способствовать развитию малых территорий и дать толчок некоммерческому сектору. На форуме собралось 50 участников - молодые некоммерческие организации, основанные менее двух лет назад, а также активные граждане, которые планируют развивать свои проекты. Дрозденко, отвечая на вопрос аудитории о том, что ему как губернатору важно видеть в районах, отметил, что для него важно "позитивная энергетика и заряженность на результат, на положительные эмоции". "Ленинградская область входит в ТОП регионов, которые наиболее привлекательны для туристов. И, конечно же, любые предложения, которые направлены на увеличение потока туристов, приветствуются. Я согласен, что уже отдельно надо выделять сельский туризм или эко туризм. Это очень востребовано, прежде всего, среди урбанистов. Для них увидеть козу или попробовать молоко из-под коровы, или переночевать на сеновале — это приключение круче, чем полет на воздушном шаре", — сказал глава региона.

https://ria.ru/20240712/soglashenie-1959328943.html

https://ria.ru/20240707/motofestival-1958024796.html

ленинградская область

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ленинградская область, александр дрозденко