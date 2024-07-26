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Киев не получит 1,5 миллиарда евро доходов от российских активов напрямую - РИА Новости, 26.07.2024
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13:37 26.07.2024 (обновлено: 13:43 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/es-1962151976.html
Киев не получит 1,5 миллиарда евро доходов от российских активов напрямую
Киев не получит 1,5 миллиарда евро доходов от российских активов напрямую - РИА Новости, 26.07.2024
Киев не получит 1,5 миллиарда евро доходов от российских активов напрямую
Украина не получит напрямую транш помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России, говорится в сообщении Еврокомиссии. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T13:37
2024-07-26T13:43
украина
россия
киев
урсула фон дер ляйен
петер сийярто
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украина не получит напрямую транш помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России, говорится в сообщении Еврокомиссии."Теперь эти деньги направят через Европейский фонд мира и Фонд Украины для поддержки военного потенциала страны, а также для содействия ее восстановлению", — указывается в публикации.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что Украина получит этот транш в пятницу.Внебюджетный Европейский фонд мира появился в марте 2021 года. В его рамках планировалось распределить примерно 5,7 миллиарда евро с 2021-го по 2027-й, но большую часть уже зарезервировали для частичной компенсации расходов стран ЕС на военную поддержку Киева.В свою очередь, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также ранее заявлял, что из средств этого фонда можно оплачивать странам-членам ЕС их поставки оружия на Украину.После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у страны тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные государства держали в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал планы по использованию доходов от зарубежных активов с целью закупки оружия для Киева воровскими действиями и предупредил, что Москва так или иначе ответит взаимностью.
https://ria.ru/20240724/aktivy-1961604976.html
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украина, россия, киев, урсула фон дер ляйен, петер сийярто, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7
Украина, Россия, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Петер Сийярто, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, G7
Киев не получит 1,5 миллиарда евро доходов от российских активов напрямую

В Еврокомиссии заявили, что Киев не получит доходы от активов России напрямую

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украина не получит напрямую транш помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России, говорится в сообщении Еврокомиссии.
"Теперь эти деньги направят через Европейский фонд мира и Фонд Украины для поддержки военного потенциала страны, а также для содействия ее восстановлению", — указывается в публикации.
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что Украина получит этот транш в пятницу.
Внебюджетный Европейский фонд мира появился в марте 2021 года. В его рамках планировалось распределить примерно 5,7 миллиарда евро с 2021-го по 2027-й, но большую часть уже зарезервировали для частичной компенсации расходов стран ЕС на военную поддержку Киева.
В свою очередь, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также ранее заявлял, что из средств этого фонда можно оплачивать странам-членам ЕС их поставки оружия на Украину.
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После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у страны тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные государства держали в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал планы по использованию доходов от зарубежных активов с целью закупки оружия для Киева воровскими действиями и предупредил, что Москва так или иначе ответит взаимностью.
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