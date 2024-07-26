https://ria.ru/20240726/es-1962151976.html

Киев не получит 1,5 миллиарда евро доходов от российских активов напрямую

Киев не получит 1,5 миллиарда евро доходов от российских активов напрямую - РИА Новости, 26.07.2024

Киев не получит 1,5 миллиарда евро доходов от российских активов напрямую

Украина не получит напрямую транш помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России, говорится в сообщении Еврокомиссии. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T13:37

2024-07-26T13:37

2024-07-26T13:43

украина

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киев

урсула фон дер ляйен

петер сийярто

сергей лавров

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еврокомиссия

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украина не получит напрямую транш помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России, говорится в сообщении Еврокомиссии."Теперь эти деньги направят через Европейский фонд мира и Фонд Украины для поддержки военного потенциала страны, а также для содействия ее восстановлению", — указывается в публикации.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что Украина получит этот транш в пятницу.Внебюджетный Европейский фонд мира появился в марте 2021 года. В его рамках планировалось распределить примерно 5,7 миллиарда евро с 2021-го по 2027-й, но большую часть уже зарезервировали для частичной компенсации расходов стран ЕС на военную поддержку Киева.В свою очередь, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также ранее заявлял, что из средств этого фонда можно оплачивать странам-членам ЕС их поставки оружия на Украину.После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у страны тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные государства держали в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал планы по использованию доходов от зарубежных активов с целью закупки оружия для Киева воровскими действиями и предупредил, что Москва так или иначе ответит взаимностью.

https://ria.ru/20240724/aktivy-1961604976.html

https://ria.ru/20240723/aktivy-1961416283.html

https://ria.ru/20240629/aktivy-1956265439.html

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украина, россия, киев, урсула фон дер ляйен, петер сийярто, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7