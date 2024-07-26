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ЕС направит Украине первый транш помощи из замороженных активов России - РИА Новости, 26.07.2024
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12:20 26.07.2024 (обновлено: 12:27 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/es-1962121253.html
ЕС направит Украине первый транш помощи из замороженных активов России
ЕС направит Украине первый транш помощи из замороженных активов России - РИА Новости, 26.07.2024
ЕС направит Украине первый транш помощи из замороженных активов России
Евросоюз в пятницу направит Украине первый транш военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов РФ, заявила глава Еврокомиссии... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T12:20
2024-07-26T12:27
экономика
украина
евросоюз
россия
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Евросоюз в пятницу направит Украине первый транш военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов РФ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X."ЕС поддерживает Украину. Сегодня мы переводим на оборону и восстановление Украины 1,5 миллиарда евро в виде доходов от замороженных российских активов ", - написала она.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что первый транш в 1,4 миллиарда евро для военной помощи Украине из доходов от замороженных активов РФ направят в начале августа.После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы по использованию доходов от зарубежных активов РФ с целью закупки оружия для Киева воровскими действиями и предупредил, что Москва так или иначе ответит взаимностью.
https://ria.ru/20240626/aktivy-1955476232.html
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экономика, украина, евросоюз, россия, еврокомиссия
Экономика, Украина, Евросоюз, Россия, Еврокомиссия
ЕС направит Украине первый транш помощи из замороженных активов России

Фон дер Ляйен: ЕС направит Украине 1,5 миллиарда евро из замороженных активов РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Европейского Союза
Флаг Европейского Союза - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Евросоюз в пятницу направит Украине первый транш военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов РФ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X.
«
"ЕС поддерживает Украину. Сегодня мы переводим на оборону и восстановление Украины 1,5 миллиарда евро в виде доходов от замороженных российских активов ", - написала она.
Независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Конфискация активов России выйдет боком США, заявила американский политик
26 июня, 03:43
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что первый транш в 1,4 миллиарда евро для военной помощи Украине из доходов от замороженных активов РФ направят в начале августа.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы по использованию доходов от зарубежных активов РФ с целью закупки оружия для Киева воровскими действиями и предупредил, что Москва так или иначе ответит взаимностью.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
СМИ: послы 27 стран ЕС обсудят "бессрочную иммобилизацию" активов России
24 июля, 07:13
 
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