https://ria.ru/20240726/es-1962121253.html

ЕС направит Украине первый транш помощи из замороженных активов России

ЕС направит Украине первый транш помощи из замороженных активов России - РИА Новости, 26.07.2024

ЕС направит Украине первый транш помощи из замороженных активов России

Евросоюз в пятницу направит Украине первый транш военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов РФ, заявила глава Еврокомиссии... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T12:20

2024-07-26T12:20

2024-07-26T12:27

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Евросоюз в пятницу направит Украине первый транш военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов РФ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X."ЕС поддерживает Украину. Сегодня мы переводим на оборону и восстановление Украины 1,5 миллиарда евро в виде доходов от замороженных российских активов ", - написала она.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что первый транш в 1,4 миллиарда евро для военной помощи Украине из доходов от замороженных активов РФ направят в начале августа.После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы по использованию доходов от зарубежных активов РФ с целью закупки оружия для Киева воровскими действиями и предупредил, что Москва так или иначе ответит взаимностью.

https://ria.ru/20240626/aktivy-1955476232.html

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экономика, украина, евросоюз, россия, еврокомиссия