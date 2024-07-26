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Создание платежной системы БРИКС требует времени, заявила Набиуллина

Создание платежной системы БРИКС требует времени, заявила Набиуллина - РИА Новости, 26.07.2024

Создание платежной системы БРИКС требует времени, заявила Набиуллина

ЦБ и Минфин России обсуждают с партнерами по БРИКС создание платежной системы стран-участниц организации, на это нужно время, заявила председатель Банка России... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:52

2024-07-26T16:52

2024-07-26T16:52

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ЦБ и Минфин России обсуждают с партнерами по БРИКС создание платежной системы стран-участниц организации, на это нужно время, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Мы вместе с Минфином обсуждаем с партнерами по БРИКС этот проект. Но я уже раньше говорила, что он достаточно сложный, то есть он потребует времени для того, чтобы его и осмыслить вместе с партнерами, и продвигать. Поэтому такая работа идет, стадия обсуждений, и это означает, что мы задействуем и другие способы, другие возможности для развития расчетов", - ответила глава ЦБ на вопрос о процессе создания и сопряжения платежной системы БРИКС. О подготовке соответствующего доклада Минфина и ЦБ РФ ранее сообщало финансовое ведомство. Отмечалось, что результатом проработки доклада станет выход на ряд практических инициатив, одной из них может стать платформа BRICS Bridge. Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240226/valyuty-1929453161.html

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россия, бразилия, индия, эльвира набиуллина, брикс, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), в мире