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Создание платежной системы БРИКС требует времени, заявила Набиуллина - РИА Новости, 26.07.2024
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16:52 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/briks-1962215254.html
Создание платежной системы БРИКС требует времени, заявила Набиуллина
Создание платежной системы БРИКС требует времени, заявила Набиуллина - РИА Новости, 26.07.2024
Создание платежной системы БРИКС требует времени, заявила Набиуллина
ЦБ и Минфин России обсуждают с партнерами по БРИКС создание платежной системы стран-участниц организации, на это нужно время, заявила председатель Банка России... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:52
2024-07-26T16:52
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бразилия
индия
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центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ЦБ и Минфин России обсуждают с партнерами по БРИКС создание платежной системы стран-участниц организации, на это нужно время, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Мы вместе с Минфином обсуждаем с партнерами по БРИКС этот проект. Но я уже раньше говорила, что он достаточно сложный, то есть он потребует времени для того, чтобы его и осмыслить вместе с партнерами, и продвигать. Поэтому такая работа идет, стадия обсуждений, и это означает, что мы задействуем и другие способы, другие возможности для развития расчетов", - ответила глава ЦБ на вопрос о процессе создания и сопряжения платежной системы БРИКС. О подготовке соответствующего доклада Минфина и ЦБ РФ ранее сообщало финансовое ведомство. Отмечалось, что результатом проработки доклада станет выход на ряд практических инициатив, одной из них может стать платформа BRICS Bridge. Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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россия, бразилия, индия, эльвира набиуллина, брикс, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), в мире
Россия, Бразилия, Индия, Эльвира Набиуллина, БРИКС, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России), В мире
Создание платежной системы БРИКС требует времени, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ и Минфин обсуждают создание платежной системы стран БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ЦБ и Минфин России обсуждают с партнерами по БРИКС создание платежной системы стран-участниц организации, на это нужно время, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«
"Мы вместе с Минфином обсуждаем с партнерами по БРИКС этот проект. Но я уже раньше говорила, что он достаточно сложный, то есть он потребует времени для того, чтобы его и осмыслить вместе с партнерами, и продвигать. Поэтому такая работа идет, стадия обсуждений, и это означает, что мы задействуем и другие способы, другие возможности для развития расчетов", - ответила глава ЦБ на вопрос о процессе создания и сопряжения платежной системы БРИКС.
О подготовке соответствующего доклада Минфина и ЦБ РФ ранее сообщало финансовое ведомство. Отмечалось, что результатом проработки доклада станет выход на ряд практических инициатив, одной из них может стать платформа BRICS Bridge.
Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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РоссияБразилияИндияЭльвира НабиуллинаБРИКСЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)В мире
 
 
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