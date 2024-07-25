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Житель Петербурга хранил в гараже десять килограммов наркотиков и револьвер
Житель Петербурга хранил в гараже десять килограммов наркотиков и револьвер - РИА Новости, 25.07.2024
Житель Петербурга хранил в гараже десять килограммов наркотиков и револьвер
Суд приговорил жителя Санкт-Петербурга Александра Уварова к 21 году колонии строгого режима за незаконный сбыт гашиша через "закладку", а также хранение в... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:12
2024-07-25T15:12
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Суд приговорил жителя Санкт-Петербурга Александра Уварова к 21 году колонии строгого режима за незаконный сбыт гашиша через "закладку", а также хранение в гараже для последующей продажи более 10 килограммов наркотиков и психотропных веществ, которые соседствовали с револьвером и патронами, сообщила городская прокуратура в своем Telegram-канале. Как информирует надзорное ведомство, суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей установил, что Уваров в октябре 2021 года "в рамках оперативно-розыскных мероприятий" сбыл через тайник-закладку более 10 граммов гашиша. При этом в его гараже для последующей продажи хранились наркотики и психотропные вещества, включая кокаин, метадон, героин, гашиш, мефедрон и амфетамин, общей массой более 10 килограммов. Здесь же был обнаружен пригодный для стрельбы револьвер и 23 патрона, которые хранились без соответствующих разрешений. Уваров признан виновным по пункту "б" части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, в значительном размере), части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору), а также части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). "Единогласным вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимый признан виновным в совершении указанных преступлений и незаслуживающим снисхождения. С учетом позиции прокурора города суд приговорил мужчину к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 700 тысяч рублей", – заключает прокуратура Петербурга.
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происшествия, россия, санкт-петербург, александр уваров
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Александр Уваров
Житель Петербурга хранил в гараже десять килограммов наркотиков и револьвер
Житель Петербурга получил 21 год колонии за оборот наркотиков и хранение оружия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости.
Суд приговорил жителя Санкт-Петербурга Александра Уварова к 21 году колонии строгого режима за незаконный сбыт гашиша через "закладку", а также хранение в гараже для последующей продажи более 10 килограммов наркотиков и психотропных веществ, которые соседствовали с револьвером и патронами, сообщила городская прокуратура в своем Telegram-канале
.
Как информирует надзорное ведомство, суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей установил, что Уваров в октябре 2021 года "в рамках оперативно-розыскных мероприятий" сбыл через тайник-закладку более 10 граммов гашиша.
При этом в его гараже для последующей продажи хранились наркотики и психотропные вещества, включая кокаин, метадон, героин, гашиш, мефедрон и амфетамин, общей массой более 10 килограммов. Здесь же был обнаружен пригодный для стрельбы револьвер и 23 патрона, которые хранились без соответствующих разрешений.
Уваров признан виновным по пункту "б" части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, в значительном размере), части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору), а также части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).
"Единогласным вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимый признан виновным в совершении указанных преступлений и незаслуживающим снисхождения. С учетом позиции прокурора города суд приговорил мужчину к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 700 тысяч рублей", – заключает прокуратура Петербурга.