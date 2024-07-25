В центре Воронежа установили памятник святителю Митрофану
В центре Воронежа установили памятник первому епископу Воронежскому Митрофану
© пресс-служба губернатора Воронежской области На Адмиралтейской площади Воронежа установили памятник святителю Митрофану. Кадр видео
На Адмиралтейской площади Воронежа установили памятник святителю Митрофану. Кадр видео
ВОРОНЕЖ, 25 июл - РИА Новости. Памятник первому епископу Воронежскому и сподвижнику императора Петра I святителю Митрофану установили на Адмиралтейской площади в центре Воронежа, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
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"На Адмиралтейской площади Воронежа установили памятник святителю Митрофану. Это "народный" и "международный" памятник, средства на который переводили не только меценаты, но и неравнодушные жители Воронежской области. Весомый вклад внесли наши партнёры из Белоруссии", - написал он.
Гусев отметил, что святитель Митрофан был подвижником и основателем воронежской системы образования.
"Установка памятника служит напоминанием о тех ценностях, которые олицетворяет святитель Митрофан, — забота о людях, сохранение традиций, благотворительность. Это место станет не только туристической достопримечательностью, но и символом единства общества, стремящегося к добру и просвещению", - добавил губернатор.
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По его словам, с пятницы, 26 июля, памятник "будет доступен" жителям и гостям Воронежа.
Святитель Митрофан, первый епископ Воронежский, поддерживал начатое Петром I в Воронеже создание русского военного флота, содействовал строительству кораблей, делал пожертвования на кораблестроение. Причислен к лику святых Русской православной церкви 25 июня 1832 года.
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