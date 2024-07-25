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В центре Воронежа установили памятник святителю Митрофану - РИА Новости, 25.07.2024
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Религия
 
16:30 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/voronezh-1961985404.html
В центре Воронежа установили памятник святителю Митрофану
В центре Воронежа установили памятник святителю Митрофану - РИА Новости, 25.07.2024
В центре Воронежа установили памятник святителю Митрофану
Памятник первому епископу Воронежскому и сподвижнику императора Петра I святителю Митрофану установили на Адмиралтейской площади в центре Воронежа, сообщил... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T16:30
2024-07-25T16:30
религия
воронеж
воронежская область
петр i
александр гусев (губернатор)
русская православная церковь
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ВОРОНЕЖ, 25 июл - РИА Новости. Памятник первому епископу Воронежскому и сподвижнику императора Петра I святителю Митрофану установили на Адмиралтейской площади в центре Воронежа, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. &quot;На Адмиралтейской площади Воронежа установили памятник святителю Митрофану. Это &quot;народный&quot; и &quot;международный&quot; памятник, средства на который переводили не только меценаты, но и неравнодушные жители Воронежской области. Весомый вклад внесли наши партнёры из Белоруссии&quot;, - написал он.Гусев отметил, что святитель Митрофан был подвижником и основателем воронежской системы образования. "Установка памятника служит напоминанием о тех ценностях, которые олицетворяет святитель Митрофан, — забота о людях, сохранение традиций, благотворительность. Это место станет не только туристической достопримечательностью, но и символом единства общества, стремящегося к добру и просвещению", - добавил губернатор. По его словам, с пятницы, 26 июля, памятник "будет доступен" жителям и гостям Воронежа. Святитель Митрофан, первый епископ Воронежский, поддерживал начатое Петром I в Воронеже создание русского военного флота, содействовал строительству кораблей, делал пожертвования на кораблестроение. Причислен к лику святых Русской православной церкви 25 июня 1832 года.
https://ria.ru/20231127/pamyatnik-1912117469.html
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воронеж, воронежская область, петр i, александр гусев (губернатор), русская православная церковь
Религия, Воронеж, Воронежская область, Петр I, Александр Гусев (губернатор), Русская православная церковь
В центре Воронежа установили памятник святителю Митрофану

В центре Воронежа установили памятник первому епископу Воронежскому Митрофану

© пресс-служба губернатора Воронежской области На Адмиралтейской площади Воронежа установили памятник святителю Митрофану. Кадр видео
 На Адмиралтейской площади Воронежа установили памятник святителю Митрофану. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© пресс-служба губернатора Воронежской области
На Адмиралтейской площади Воронежа установили памятник святителю Митрофану. Кадр видео
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ВОРОНЕЖ, 25 июл - РИА Новости. Памятник первому епископу Воронежскому и сподвижнику императора Петра I святителю Митрофану установили на Адмиралтейской площади в центре Воронежа, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«

"На Адмиралтейской площади Воронежа установили памятник святителю Митрофану. Это "народный" и "международный" памятник, средства на который переводили не только меценаты, но и неравнодушные жители Воронежской области. Весомый вклад внесли наши партнёры из Белоруссии", - написал он.

Гусев отметил, что святитель Митрофан был подвижником и основателем воронежской системы образования.
"Установка памятника служит напоминанием о тех ценностях, которые олицетворяет святитель Митрофан, — забота о людях, сохранение традиций, благотворительность. Это место станет не только туристической достопримечательностью, но и символом единства общества, стремящегося к добру и просвещению", - добавил губернатор.
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По его словам, с пятницы, 26 июля, памятник "будет доступен" жителям и гостям Воронежа.
Святитель Митрофан, первый епископ Воронежский, поддерживал начатое Петром I в Воронеже создание русского военного флота, содействовал строительству кораблей, делал пожертвования на кораблестроение. Причислен к лику святых Русской православной церкви 25 июня 1832 года.
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РелигияВоронежВоронежская областьПетр IАлександр Гусев (губернатор)Русская православная церковь
 
 
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