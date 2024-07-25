https://ria.ru/20240725/voronezh-1961985404.html

В центре Воронежа установили памятник святителю Митрофану

В центре Воронежа установили памятник святителю Митрофану - РИА Новости, 25.07.2024

В центре Воронежа установили памятник святителю Митрофану

Памятник первому епископу Воронежскому и сподвижнику императора Петра I святителю Митрофану установили на Адмиралтейской площади в центре Воронежа, сообщил... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T16:30

2024-07-25T16:30

2024-07-25T16:30

религия

воронеж

воронежская область

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александр гусев (губернатор)

русская православная церковь

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ВОРОНЕЖ, 25 июл - РИА Новости. Памятник первому епископу Воронежскому и сподвижнику императора Петра I святителю Митрофану установили на Адмиралтейской площади в центре Воронежа, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. "На Адмиралтейской площади Воронежа установили памятник святителю Митрофану. Это "народный" и "международный" памятник, средства на который переводили не только меценаты, но и неравнодушные жители Воронежской области. Весомый вклад внесли наши партнёры из Белоруссии", - написал он.Гусев отметил, что святитель Митрофан был подвижником и основателем воронежской системы образования. "Установка памятника служит напоминанием о тех ценностях, которые олицетворяет святитель Митрофан, — забота о людях, сохранение традиций, благотворительность. Это место станет не только туристической достопримечательностью, но и символом единства общества, стремящегося к добру и просвещению", - добавил губернатор. По его словам, с пятницы, 26 июля, памятник "будет доступен" жителям и гостям Воронежа. Святитель Митрофан, первый епископ Воронежский, поддерживал начатое Петром I в Воронеже создание русского военного флота, содействовал строительству кораблей, делал пожертвования на кораблестроение. Причислен к лику святых Русской православной церкви 25 июня 1832 года.

https://ria.ru/20231127/pamyatnik-1912117469.html

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воронеж, воронежская область, петр i, александр гусев (губернатор), русская православная церковь