https://ria.ru/20240725/strategiya-1962032183.html

Путин поручил подготовить стратегию представления достижений России

Путин поручил подготовить стратегию представления достижений России - РИА Новости, 25.07.2024

Путин поручил подготовить стратегию представления достижений России

Президент России Владимир Путин поручил подготовить стратегию представления достижений России на ключевых международных мероприятиях. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T19:51

2024-07-25T19:51

2024-07-25T20:35

россия

владимир путин

михаил мишустин

сергей кириенко

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957505966_0:0:2846:1601_1920x0_80_0_0_c7aff85b24910bf3c64ea4eb97fab119.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить стратегию представления достижений России на ключевых международных мероприятиях.Соответствующий перечень поручений опубликован в четверг на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с администрацией президента РФ и автономной некоммерческой организацией "Дирекция выставки достижений "Россия": подготовить стратегию представления на ключевых международных мероприятиях достижений Российской Федерации в различных отраслях экономики и культуры", - говорится в перечне.Доклад необходимо представить до 1 октября 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, генеральный директор международной выставки "Россия" Наталья Виртуозова.Ранее Путин поручил преобразовать организационный комитет выставки "Россия" в организационный комитет национального центра "Россия", определить его состав, а также организовать проведение в 2024 году на территории национального центра "Россия" международного симпозиума и выставки "Создавая будущее".

https://ria.ru/20240725/putin-1962033036.html

https://ria.ru/20240725/putin-1962033914.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, михаил мишустин, сергей кириенко, московская область (подмосковье)