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Путин поручил подготовить стратегию представления достижений России - РИА Новости, 25.07.2024
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19:51 25.07.2024 (обновлено: 20:35 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/strategiya-1962032183.html
Путин поручил подготовить стратегию представления достижений России
Путин поручил подготовить стратегию представления достижений России - РИА Новости, 25.07.2024
Путин поручил подготовить стратегию представления достижений России
Президент России Владимир Путин поручил подготовить стратегию представления достижений России на ключевых международных мероприятиях. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T19:51
2024-07-25T20:35
россия
владимир путин
михаил мишустин
сергей кириенко
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить стратегию представления достижений России на ключевых международных мероприятиях.Соответствующий перечень поручений опубликован в четверг на сайте Кремля.&quot;Правительству РФ совместно с администрацией президента РФ и автономной некоммерческой организацией &quot;Дирекция выставки достижений &quot;Россия&quot;: подготовить стратегию представления на ключевых международных мероприятиях достижений Российской Федерации в различных отраслях экономики и культуры&quot;, - говорится в перечне.Доклад необходимо представить до 1 октября 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, генеральный директор международной выставки "Россия" Наталья Виртуозова.Ранее Путин поручил преобразовать организационный комитет выставки "Россия" в организационный комитет национального центра "Россия", определить его состав, а также организовать проведение в 2024 году на территории национального центра "Россия" международного симпозиума и выставки "Создавая будущее".
https://ria.ru/20240725/putin-1962033036.html
https://ria.ru/20240725/putin-1962033914.html
россия
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россия, владимир путин, михаил мишустин, сергей кириенко, московская область (подмосковье)
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Кириенко, Московская область (Подмосковье)
Путин поручил подготовить стратегию представления достижений России

В России подготовят стратегию о достижениях страны на международных мероприятиях

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить стратегию представления достижений России на ключевых международных мероприятиях.
Соответствующий перечень поручений опубликован в четверг на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Путин поручил организовать симпозиум и выставку "Создавая будущее"
Вчера, 19:56
«

"Правительству РФ совместно с администрацией президента РФ и автономной некоммерческой организацией "Дирекция выставки достижений "Россия": подготовить стратегию представления на ключевых международных мероприятиях достижений Российской Федерации в различных отраслях экономики и культуры", - говорится в перечне.

Доклад необходимо представить до 1 октября 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, генеральный директор международной выставки "Россия" Наталья Виртуозова.
Ранее Путин поручил преобразовать организационный комитет выставки "Россия" в организационный комитет национального центра "Россия", определить его состав, а также организовать проведение в 2024 году на территории национального центра "Россия" международного симпозиума и выставки "Создавая будущее".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Путин поручил подготовить план по строительству наццентра "Россия"
Вчера, 20:00
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинСергей КириенкоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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