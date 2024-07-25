https://ria.ru/20240725/strategiya-1962032183.html
Путин поручил подготовить стратегию представления достижений России
Путин поручил подготовить стратегию представления достижений России - РИА Новости, 25.07.2024
Путин поручил подготовить стратегию представления достижений России
Президент России Владимир Путин поручил подготовить стратегию представления достижений России на ключевых международных мероприятиях. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T19:51
2024-07-25T19:51
2024-07-25T20:35
россия
владимир путин
михаил мишустин
сергей кириенко
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить стратегию представления достижений России на ключевых международных мероприятиях.Соответствующий перечень поручений опубликован в четверг на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с администрацией президента РФ и автономной некоммерческой организацией "Дирекция выставки достижений "Россия": подготовить стратегию представления на ключевых международных мероприятиях достижений Российской Федерации в различных отраслях экономики и культуры", - говорится в перечне.Доклад необходимо представить до 1 октября 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, генеральный директор международной выставки "Россия" Наталья Виртуозова.Ранее Путин поручил преобразовать организационный комитет выставки "Россия" в организационный комитет национального центра "Россия", определить его состав, а также организовать проведение в 2024 году на территории национального центра "Россия" международного симпозиума и выставки "Создавая будущее".
https://ria.ru/20240725/putin-1962033036.html
https://ria.ru/20240725/putin-1962033914.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, сергей кириенко, московская область (подмосковье)
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Кириенко, Московская область (Подмосковье)
Путин поручил подготовить стратегию представления достижений России
В России подготовят стратегию о достижениях страны на международных мероприятиях