https://ria.ru/20240725/souchastnik-1962031365.html

Суд заочно арестовал соучастника Аяза Шабутдинова

Суд заочно арестовал соучастника Аяза Шабутдинова - РИА Новости, 25.07.2024

Суд заочно арестовал соучастника Аяза Шабутдинова

Суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении соучастника Аяза Шабутдинова, он объявлен в международный розыск, сообщила столичная... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T19:45

2024-07-25T19:45

2024-07-25T19:45

происшествия

россия

аяз шабутдинов

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении соучастника Аяза Шабутдинова, он объявлен в международный розыск, сообщила столичная прокуратура Telegram-канале. "С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа Таганский районный суд заочно избрал в отношении соучастника Аяза Шабутдинова меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый от органов предварительного расследования скрылся и объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев.

https://ria.ru/20240724/vyrypaev-1961602779.html

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происшествия, россия, аяз шабутдинов