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Суд заочно арестовал соучастника Аяза Шабутдинова - РИА Новости, 25.07.2024
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19:45 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/souchastnik-1962031365.html
Суд заочно арестовал соучастника Аяза Шабутдинова
Суд заочно арестовал соучастника Аяза Шабутдинова - РИА Новости, 25.07.2024
Суд заочно арестовал соучастника Аяза Шабутдинова
Суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении соучастника Аяза Шабутдинова, он объявлен в международный розыск, сообщила столичная... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T19:45
2024-07-25T19:45
происшествия
россия
аяз шабутдинов
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении соучастника Аяза Шабутдинова, он объявлен в международный розыск, сообщила столичная прокуратура Telegram-канале. "С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа Таганский районный суд заочно избрал в отношении соучастника Аяза Шабутдинова меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый от органов предварительного расследования скрылся и объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев.
https://ria.ru/20240724/vyrypaev-1961602779.html
https://ria.ru/20240725/shabutdinov-1962029030.html
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происшествия, россия, аяз шабутдинов
Происшествия, Россия, Аяз Шабутдинов
Суд заочно арестовал соучастника Аяза Шабутдинова

Суд заочно заключил под стражу соучастника Шабутдинова, его объявили в розыск

© Фото : пресс-служба столичных судов общей юрисдикцииБлогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы
Блогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : пресс-служба столичных судов общей юрисдикции
Блогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении соучастника Аяза Шабутдинова, он объявлен в международный розыск, сообщила столичная прокуратура Telegram-канале.
«
"С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа Таганский районный суд заочно избрал в отношении соучастника Аяза Шабутдинова меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый от органов предварительного расследования скрылся и объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
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24 июля, 02:19
Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.
Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев.
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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